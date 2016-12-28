Британски аналитици рушат мита за руска агресия

/Поглед.инфо/ Специализираното английско списание в областта на отбраната Jane's Defence Weekly публикува военните разходи на петте водещи страни в света за 2016 г.

На първо място са САЩ с 622 млрд. долара, което представлява 40% от световните разходи за въоръжение. На второ място е Китай с 191,8 млрд. долара. Следват Великобритания с 53 милиарда, Индия с 50,7 милиарда и едва на пето място е Русия с 48,4 млрд. долара. Възниква въпрос: как може Русия да заплашва с агресия, с каквито твърдения западната пропаганда промива мозъците на европейците и най-вече на гражданите на Полша и балтийските страни, при такъв баланс на силите?

(рус.ез.)

Обозреватель Виктор Литовкин — о том, как британские военные аналитики разрушили миф о российской угрозе

Английский специализированный журнал, освещающий события в области обороны, Jane's Defence Weekly, опубликовал исследование, проведенное одной из структур «Информационной группы Джейнс», в котором обнародовал расходы на оборону ведущих стран мира в 2016 году. Первое место в этом списке, естественно, занимают США с расходами в $622 млрд. Что составляет 40% всех затрат мира на свои вооруженные силы. Второе принадлежит Китаю — 191,8 млрд. На третьем месте Великобритания — ее оборонный бюджет равен $53 млрд. На четвертом — Индия ($50,7 млрд). На пятом — Россия с расходами в $48,4 млрд. А за ней в рейтинге идут Саудовская Аравия, Франция, Япония, Германия и Южная Корея.

При этом аналитики Jane's утверждают, что совокупный военный бюджет стран Евросоюза, а значит, и НАТО (разница между ними только в том, что в Североатлантический альянс не входит Финляндия, а в ЕС — Турция) равен $219 млрд, то есть составляет треть от расходов США и превышает бюджет Китая. Но расходы Поднебесной, утверждают западные исследователи, должны возрасти до $233 млрд в 2020 году. При этом российские расходы на военные нужды снизятся и составят $41,1 млрд. Москва уступит место в пятерке самых «воинственных» стран, и ее место там займет Франция.

В 2018 году, прогнозируют аналитики Jane's Defence, Соединенные Штаты потратят на оборону $625,1 млрд, Китай — 210,5 млрд; Индия поднимется на третье место с $56,5 млрд, а в пятерку войдут Великобритания ($54,4 млрд) и Саудовская Аравия ($47,6 млрд). Россия по размерам оборонных расходов окажется лишь седьмой против французских $45,1 млрд. Также в десятке останутся Япония ($41 млрд), Германия ($37,9 млрд) и Южная Корея ($35,6 млрд).

О чем говорят эти цифры? Во-первых, они наглядно показывают, что миф о российской военной угрозе, усиленно подпитываемый политиками и средствами массовой пропаганды Запада, не выдерживает никакой критики. Не будем даже брать в расчет военный бюджет США — он вне конкуренции. Эта страна, претендующая на исключительность и единовластное управление миром, давно перешагнула все мыслимые и немыслимые затраты на утоление пентагоновских аппетитов. Полтора миллиона военнослужащих плюс 800 с лишним тысяч резервистов, 741 носитель ядерного оружия и полторы тысячи боеголовок на них, 11 ударных авианосных групп, включая 450 кораблей и подводных лодок, в том числе атомных многоцелевых и стратегических, 13,5 тыс. самолетов различного класса, в числе которых стратегические бомбардировщики, 6 тыс. вертолетов, 8 тыс. танков, 26 тыс. бронетранспортеров, 4 тыс. артиллерийских орудий плюс 1,3 тыс. реактивных систем залпового огня…

Больше перечислять не буду. Желающие могут сами посмотреть на эти цифры по различным справочникам, которых развелось сегодня видимо-невидимо. Из них можно узнать, что не только США, но и НАТО имеет преимущество перед нашей армией по стратегической и тактической авиации почти в два раза, такое же преимущество по личному составу, по артиллерии и РСЗО. О соотношении флотов говорить не стану — с американским они сильно нас опережают. Исключение — атомные подводные лодки, стратегические и многоцелевые. Тут наше отставание не слишком велико.

И возникает вопрос: как при таком соотношении сил мы можем им угрожать? Любой нормальный человек, не оболваненный западной пропагандой, сопоставив опубликованные Jane's Defence цифры расходов на оборону, поймет, что нападать на США и НАТО, вторгаться в страны Прибалтики или в Польшу, о чем, как попугаи, твердят их руководители и СМИ, мы просто не можем и не собираемся.

Кроме того, если вдуматься в опубликованные англичанами цифры, становится видно, как рачительно и экономно наши военные расходуют народные средства, выделяемые на организацию обороны государства и защиту национальных интересов страны. При том что наши суммы военных бюджетов несопоставимы. В этом году за свои далеко не полные $50 млрд российские военные сумели поставить на боевое дежурство 23 стратегических ракетных комплекса, закупили для армии и флота 5,5 тыс. единиц боевой техники, среди них фрегаты класса «Адмирал Григорович», стратегические подводные лодки 955-го проекта класса «Борей», которые пришли на службу на Тихоокеанский флот, дизельные подводные лодки проекта 636.3, которые пришли на Черное море, а «по дороге» нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр-НК» по террористам в Сирии. А ракетные корабли Каспийской флотилии! А операция наших ВКС в Сирийской Арабской Республике! Мы помогли освободить и разминировать Пальмиру, сейчас Алеппо… Продолжать можно бесконечно.

А еще на эти деньги было проведено несколько тысяч тактических и оперативно-тактических учений, одно оперативно-стратегическое «Кавказ-2016», международные соревнования «Армия-2016» с «Танковым биатлоном», учения с китайскими, индийскими, монгольскими, сербскими воинами… Всего не перечислить. Сумели поднять на необходимую высоту боеготовность и обороноспособность нашей армии и ее личного состава. И всё это за каких-то 48,4 млрд «зеленых».

Конечно, как полковник в отставке, скажу без обиняков, что, по-моему мнению, надо бы тратить на оборону побольше. Факты, о которых мы упоминаем в тексте этой колонки, настойчиво диктуют такие расходы. Но тут, как говорится, чем богаты… В соответствии с возможностями родной экономики. Не больше и не меньше. И даже при этом мы имеем и будем иметь по программе гособоронзаказа всё необходимое и достаточное, чтобы страны и армии с неизмеримо большими аппетитами в области военных расходов даже помыслить не могли как-то покуситься на наш суверенитет и национальные интересы.

Дело, в конце концов, не в количестве денег, а в умении тратить их бережно и аккуратно, с умом и высокой ответственностью за родную страну.

Автор — военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке

Източник: Известия

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