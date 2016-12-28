 » 
 » 

Британски аналитици рушат мита за руска агресия


/Поглед.инфо/ Специализираното английско списание в областта на отбраната Jane's Defence Weekly публикува военните разходи на петте водещи страни в света за 2016 г.

На първо място са САЩ с 622 млрд. долара, което представлява 40% от световните разходи за въоръжение. На второ място е Китай с 191,8 млрд. долара. Следват Великобритания с 53 милиарда, Индия с 50,7 милиарда и едва на пето място е Русия с 48,4 млрд. долара. Възниква въпрос: как може Русия  да заплашва с агресия, с каквито твърдения западната пропаганда промива мозъците на европейците и най-вече на гражданите на Полша и  балтийските страни, при такъв баланс на силите?

(рус.ез.)

Обозреватель Виктор Литовкин — о том, как британские военные аналитики разрушили миф о российской угрозе

Английский специализированный журнал, освещающий события в области обороны, Jane's Defence Weekly, опубликовал исследование, проведенное одной из структур «Информационной группы Джейнс», в котором обнародовал расходы на оборону ведущих стран мира в 2016 году. Первое место в этом списке, естественно, занимают США с расходами в $622 млрд. Что составляет 40% всех затрат мира на свои вооруженные силы. Второе принадлежит Китаю — 191,8 млрд. На третьем месте Великобритания — ее оборонный бюджет равен $53 млрд. На четвертом — Индия ($50,7 млрд). На пятом — Россия с расходами в $48,4 млрд.  А за ней в рейтинге идут Саудовская Аравия, Франция, Япония, Германия и Южная Корея.

При этом аналитики Jane's утверждают, что совокупный военный бюджет стран Евросоюза, а значит, и НАТО (разница между ними только в том, что в Североатлантический альянс не входит Финляндия, а в ЕС — Турция) равен $219 млрд, то есть составляет треть от расходов США и превышает бюджет Китая. Но расходы Поднебесной, утверждают западные исследователи, должны возрасти до $233 млрд в 2020 году. При этом российские расходы на военные нужды снизятся и составят $41,1 млрд. Москва уступит место в пятерке самых «воинственных» стран, и ее место там займет Франция.

В 2018 году, прогнозируют аналитики Jane's Defence, Соединенные Штаты потратят на оборону $625,1 млрд, Китай — 210,5 млрд; Индия поднимется на третье место с $56,5 млрд, а в пятерку войдут Великобритания ($54,4 млрд) и Саудовская Аравия ($47,6 млрд). Россия по размерам оборонных расходов окажется лишь седьмой против французских $45,1 млрд. Также в десятке останутся Япония ($41 млрд), Германия ($37,9 млрд) и Южная Корея ($35,6 млрд).

О чем говорят эти цифры? Во-первых, они наглядно показывают, что миф о российской военной угрозе, усиленно подпитываемый политиками и средствами массовой пропаганды Запада, не выдерживает никакой критики. Не будем даже брать в расчет военный бюджет США — он вне конкуренции. Эта страна, претендующая на исключительность и единовластное управление миром, давно перешагнула все мыслимые и немыслимые затраты на утоление пентагоновских аппетитов. Полтора миллиона военнослужащих плюс 800 с лишним тысяч резервистов, 741 носитель ядерного оружия и полторы тысячи боеголовок на них, 11 ударных авианосных групп, включая 450 кораблей и подводных лодок, в том числе атомных многоцелевых и стратегических, 13,5 тыс. самолетов различного класса, в числе которых стратегические бомбардировщики, 6 тыс. вертолетов, 8 тыс. танков, 26 тыс. бронетранспортеров, 4 тыс. артиллерийских орудий плюс 1,3 тыс. реактивных систем залпового огня…

Больше перечислять не буду. Желающие могут сами посмотреть на эти цифры по различным справочникам, которых развелось сегодня видимо-невидимо. Из них можно узнать, что не только США, но и НАТО имеет преимущество перед нашей армией по стратегической и тактической авиации почти в два раза, такое же преимущество по личному составу, по артиллерии и РСЗО. О соотношении флотов говорить не стану — с американским они сильно нас опережают. Исключение — атомные подводные лодки, стратегические и многоцелевые. Тут наше отставание не слишком велико.

И возникает вопрос: как при таком соотношении сил мы можем им угрожать? Любой нормальный человек, не оболваненный западной пропагандой, сопоставив опубликованные Jane's Defence цифры расходов на оборону, поймет, что нападать на США и НАТО, вторгаться в страны Прибалтики или в Польшу, о чем, как попугаи, твердят их руководители и СМИ, мы просто не можем и не собираемся.

Кроме того, если вдуматься в опубликованные англичанами цифры, становится видно, как рачительно и экономно наши военные расходуют народные средства, выделяемые на организацию обороны государства и защиту национальных интересов страны. При том что наши суммы военных бюджетов несопоставимы. В этом году за свои далеко не полные $50 млрд российские военные сумели поставить на боевое дежурство 23 стратегических ракетных комплекса, закупили для армии и флота 5,5 тыс. единиц боевой техники, среди них фрегаты класса «Адмирал Григорович», стратегические подводные лодки 955-го проекта класса «Борей», которые пришли на службу на Тихоокеанский флот, дизельные подводные лодки проекта 636.3, которые пришли на Черное море, а «по дороге» нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр-НК» по террористам в Сирии. А ракетные корабли Каспийской флотилии! А операция наших ВКС в Сирийской Арабской Республике! Мы помогли освободить и разминировать Пальмиру, сейчас Алеппо… Продолжать можно бесконечно.

А еще на эти деньги было проведено несколько тысяч тактических и оперативно-тактических учений, одно оперативно-стратегическое «Кавказ-2016», международные соревнования «Армия-2016» с «Танковым биатлоном», учения с китайскими, индийскими, монгольскими, сербскими воинами… Всего не перечислить. Сумели поднять на необходимую высоту боеготовность и обороноспособность нашей армии и ее личного состава. И всё это за каких-то 48,4 млрд «зеленых».

Конечно, как полковник в отставке, скажу без обиняков, что, по-моему мнению, надо бы тратить на оборону побольше. Факты, о которых мы упоминаем в тексте этой колонки, настойчиво диктуют такие расходы. Но тут, как говорится, чем богаты… В соответствии с возможностями родной экономики. Не больше и не меньше. И даже при этом мы имеем и будем иметь по программе гособоронзаказа всё необходимое и достаточное, чтобы страны и армии с неизмеримо большими аппетитами в области военных расходов даже помыслить не могли как-то покуситься на наш суверенитет и национальные интересы.

Дело, в конце концов, не в количестве денег, а в умении тратить их бережно и аккуратно, с умом и высокой ответственностью за родную страну.

Автор — военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке

Източник: Известия

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели

Публикувано на
28.12.2016 @ 07:35

Автор: Виктор Литовкин

Тагове: , , , , ,

Коментари

Видяна: 1368



 

Поглед Инфо

Авторски

Икономическа грамотност, военностратегическа грамотност, мигранти Васил Василев
Прочетена 211 пъти
Трябва отново да си върнем грамотността в икономическо и във военностратегическо отношение
Слепи, демографска катастрофа Юри Михалков
Прочетена 643 пъти
Докога ще се правим на слепи за демографската си катастрофа?
Злорадство, червей, загинали, Сочи Васил Василев
Прочетена 45432 пъти
Злорадството на един червей
Да, България, десни клонинги, Георги Първанов Александър Симов
Прочетена 2963 пъти
„Да, България” - десните клонинги на Георги Първанов
Дракони, Коледа Юрий Борисов
Прочетена 1329 пъти
Дракони по Коледа
Главна роля, Марешки Калин Първанов
Прочетена 4989 пъти
В главната роля Марешки
Напълно изтрещяла десница, ДА България, Христо Иванов Петър Волгин
Прочетена 4100 пъти
Напълно изтрещяла десница

Най-четени

Доналд Тръмп, кули, Световния търговски център, взривени, отвътре 25.12.2016 | Видяна 20676 пъти
Доналд Тръмп: кулите на Световния търговски център са взривени отвътре
Кеворк Кеворкян, властници, Плевнелиев, смях 23.12.2016 | Видяна 16292 пъти
И кога ставаме за смях?
Кеворк Кеворкян, властници, жп катастрофа, виновни 21.12.2016 | Видяна 10570 пъти
Тъпи въпроси и късно състрадание
Кеворк Кеворкян, Патриоти, Реформатори, БСП, Плевнелиев, мандат, Борисов 27.12.2016 | Видяна 9152 пъти
Докато реката ги довлече - лигавене без край
Максим Калашников, Ту-154, взривен, въздуха 26.12.2016 | Видяна 8956 пъти
Максим Калашников: Ту-154 е взривен във въздуха