Евразийският икономически съюз: влекачът още го няма, а е толкова нужен!

/Поглед.инфо/ Евразийският икономически съюз, създаден през 2014 г. с цел модернизация, кооперация и повишения на конкурентоспособността на националните икономики и създаване условия за стабилно развитие в интерес на повишаване жизненото равнище на населението на държавите-членки, все още е в перспектива.

В настоящия момент задачата трябва да бъде по-скромна – да се осигури по-тясно търговско сътрудничество между страните-членки. Без да се отказват от интеграционния проект, Русия и Беларус трябва да съсредоточат усилията си върху по-малък проект – интегриране на двете братски народи не само върху чисто икономическите предпоставки, но и върху общите културни и исторически корени, и общата православна култура.

(рус.ез.)

Евразийский экономический союз. Рывка пока нет, а он очень нужен

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как международная организация региональной экономической интеграции был учреждён 29 мая 2014 года. Договор о Евразийском экономическом союзе вступил в действие с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС на сегодняшний день являются пять государств: Российская Федерация, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия. В ЕАЭС, согласно уставным и программным документам, обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. Однако пока всё это в перспективе. На данный момент стоит более скромная задача – обеспечить более тесное торговое сотрудничество стран-членов. На носу – вторая годовщина жизни Союза. Попытаемся с помощью статистики оценить, каковы успехи интеграции в рамках ЕАЭС.

Табл. 1.

Внешняя торговля стран-членов ЕАЭС (за три квартала 2016 года, млрд. долл.)

Внутри ЕАЭС Со странами за пределами ЕАЭС Общий товарооборот Доля торговли внутри ЕАЭС в общем товарообороте, % Все страны-члены ЕАЭС 29,5 361,8 391,3 7,5 Российская Федерация 18,3 304,3 322,6 5,7 Белоруссия 8,1 17,7 25,8 31,4 Казахстан 2,7 34,6 37,3 7,2 Киргизия 0,2 2,5 2,7 7,7 Армения 0,3 2,6 2,9 10,3

Источник: Евразийская экономическая комиссия

Как видно из табл. 1, для всех стран-членов ЕАЭС торговля со странами, находящимися за пределами Союза, является более важной, чем торговля внутри ЕАЭС. Может быть, данные табл. 1 несколько занижают долю внутренней торговли стран-членов ЕАЭС, поскольку объем её торговли рассчитывается как суммарный экспорт стран-членов (без импорта). Но даже если посчитать внутреннюю торговлю с учётом импорта, картина принципиально не изменится. Так, по данным Росстата, доля стран-членов ЕАЭС во внешнеторговом обороте Российской Федерации (экспорт и импорт) по итогам трёх кварталов текущего года составила 8,4%.

Табл. 2.

Торговля Российской Федерации с другими странами-членами ЕАЭС (три квартала 2016 года, %)

Страна Доля России в общем товарообороте страны внутри ЕАЭС Доля страны в общем товарообороте РФ со всеми странами ЕАЭС Белоруссия 96,2 56,9 Казахстан 90,2 35,6 Киргизия 59,9 4,1 Армения 94,2 3,4

Источник: Евразийская экономическая комиссия

Как видно из табл. 2, внутри ЕАЭС для всех стран-членов Союза Российская Федерация является основным, почти исключительным торговым партнёром. Особенно для Беларуси. Все четыре страны-члена ЕАЭС сориентированы на Россию. Некую страновую диверсификацию в торговле имеет лишь Киргизия, для которой существенным (после России) партнёром выступает Казахстан.

Безусловно, такая архитектура торгово-экономических связей не обеспечивает необходимой устойчивости интеграции. Что касается распределения российского товарооборота внутри ЕАЭС, то, как видно из табл. 2, главным партнёром России по торговле оказывается Беларусь, на неё приходится больше, чем на остальные три страны-члена Союза.

К сожалению, и для Российской Федерации ЕАЭС не является в настоящее время основным направлением его торговли (см. табл. 3).

Табл. 3.

Доля отдельных стран во внешнеторговом обороте Российской Федерации (три квартала 2016 года)

Страна Млрд. долл. % Всего 331,2 100 Китай 46,6 14,1 Германия 28,7 8,7 Нидерланды 23,3 7,0 США 14,3 4,3 Италия 14,2 4,3 Страны ЕАЭС 27,8 8,4 Белоруссия 16,9 5,1 Казахстан 9,1 2,7 Киргизия 0,9 0,3 Армения 0,9 0,3

Источник: Росстат

Как видно из табл. 3, товарооборот России с Китаем намного превышает совокупный товарооборот России внутри ЕАЭС. А совокупная доля стран ЕАЭС в товарообороте РФ сопоставима с долей таких стран, как Германия или небольшая Голландия. А доля Белоруссии – главного партнёра России в рамках ЕАЭС – сопоставима с долями США и Италии. И это притом, что две названные страны Запада участвуют в экономических санкциях против России.

А как выглядит торговля со странами ЕАЭС для Белоруссии? По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, за первые три квартала текущего года товарооборот страны составил 36,88 млрд. долл. У Беларуси на сегодняшний день есть один стратегический партнёр – Российская Федерация, товарооборот с которой составил 18,83 млрд. долл., или 51% всего объёма внешней торговли. Все остальные торговые партнёры являются, если так можно выразиться, «миноритарными». Вот наиболее крупные из них (млрд. долл., в скобках – доля в %): Украина – 2,75 (7,5); Китай – 1,72 (4,7); Германия – 1,60 (4,3); Польша – 1,52 (4,1). Что же касается торговли Белоруссии с другими (кроме России) членами ЕАЭС, то она носит почти символический характер. В общей сложности товарооборот Белоруссии с Казахстаном, Киргизией и Арменией составил, по данным официальной статистики Республики Беларусь, 340 млн. долл. (менее 1 процента товарооборота Белоруссии). Для сравнения: торговый оборот с Киргизией или Арменией у Белоруссии сопоставим с объёмом торговли с такими африканскими странами, как Гана или Буркина-Фасо.

Беспокоящим моментом в торговле стран ЕАЭС является то, что снижаются её объемы. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), общий уровень внутреннего товарооборота ЕАЭС за три квартала текущего года упал на 14,3 % по отношению к товарообороту за три соответствующих квартала прошлого года. При этом у России объём торговли с партнёрами по Союзу упал на 15,6%. Наименьшее падение показала Беларусь – лишь 2,7%. Впрочем, сокращение товарооборота внутри ЕАЭС происходило на фоне падения торговли стран-членов Союза с государствами, находящимися за пределами ЕАЭС. Совокупный экспорт ЕАЭС за пределы Союза упал на 23,5%, а импорт из «внешних» стран – на 5,3%. Ситуация на мировых товарных рынках сегодня, действительно, очень напряжённая. Для России она дополнительно осложняется экономическими санкциями. Собственно, ЕАЭС для того и создавался, чтобы на начальных фазах своего становления помогать странам-членам Союза компенсировать ухудшение мировой конъюнктуры в мире. Свою способность выполнять такую «компенсирующую» функцию Союзу ещё предстоит доказывать.

Интересно посмотреть более длительные тенденции развития торговых связей стран-членов ЕАЭС. В табл. 4 приводится динамика доли стран-членов Союза в торговле Российской Федерации за последнее двадцатилетие.

Табл. 4.

Доля нынешних членов ЕАЭС в общем обороте внешней торговли Российской Федерации в период 1995 – 2016 гг. (%).

Белоруссия Казахстан Киргизия Армения Итого по четырем странам 1995 3,5 3,6 0,1 0,1 7,3 2002 5,9 2,6 0,1 0,1 7,7 2009 3,4 2,6 0,3 0,1 6,4 2014 3,9 2,6 0,2 0,2 6,9 2016* 5,1 2,7 0,3 0,3 8,4

* данные за три квартала 2016 года

Рассчитано на основе данных Росстата

Как видно, особого торгового сближения государств, составляющих ныне Евразийский экономический союз, с РФ за более чем двадцатилетний период не произошло. Некоторое увеличение доли четырёх стран в торговле России в 2014-2016 гг. может быть объяснено тем, что Россия в этот период находилась под экономическими санкциями Запада и частично компенсировала свои потери за счет рынка ЕАЭС.

Итак, прорывов в деле интеграции стран-членов ЕАЭС пока не происходит. Причин много. Одна из них - несбалансированность торговли между Российской Федерацией и остальными членами Союза. Россия имеет устойчиво активное сальдо в торговле с ними. Особенно остро этот вопрос стоит для Республики Беларусь, для которой Россия является главным торговым партнёром.

Табл. 5.

Внешняя торговля Республики Беларусь с Российской Федерацией (млн. долл.).

Год Экспорт Импорт Сальдо 1995 2.185 2.965 -780 2002 4.054 5.843 -1.789 2009 6.714 16.717 -10.003 2014 11.786 19.718 -7.932

Источник: Росстат

По данным ЕЭК, за три квартала текущего года Российская Федерация в торговле внутри ЕАЭС имела совокупное положительное сальдо, равное 8,41 млрд. долл. Все остальные страны-члены Союза свели торговлю с отрицательным сальдо (превышение импорта над экспортом, млрд. долл.): Белоруссия – 3,05; Казахстан – 3,76; Киргизия – 0,88; Армения – 0,45.

Что касается российско-белорусской торговли, то в значительной степени активное сальдо у России возникает в результате больших поставок нефти, нефтепродуктов и природного газа (53% в 2015 году). Встречные поставки белорусской стороной продукции сельского хозяйства, химической промышленности и машиностроения не в состоянии покрыть полностью жизненно необходимые белорусам закупки российских энергоносителей. Одним из способов повышения сбалансированности российско-белорусской торговли является увеличение поставок продукции белорусского машиностроения (в 2015 году его доля составила 23,5% белорусского экспорта в Россию). Речь идёт о грузовых автомобилях, тракторах, дизельных двигателях, холодильниках, прицепах и т.д. Увеличение поставок вполне возможно за счёт замещения закупок аналогичной продукции у западных поставщиков. Восстановление белорусского промышленного потенциала, который был создан ещё в советское время, позволило бы России более уверенно чувствовать себя в условиях, когда Запад постоянно угрожает ей экономическими санкциями. Следует также иметь в виду резкое сокращение товарооборота между Украиной и РФ, после того как Киев с 1 января 2016 года получил особый режим торговли со странами ЕС (что лишило Украину преференций в торговле с Россией). В 2013 году российско-украинская торговля без малого была равна 40 млрд. долл. В этом году она может упасть до 10 млрд. долл. Такой обвал товарооборота могла бы частично компенсировать Беларусь, но пока такого замещающего эффекта статистика российско-белорусской торговли не зафиксировала.

Есть ещё одно серьёзное препятствие на пути быстрого развития торговли внутри ЕАЭС. К сожалению, страны для расчётов по поставкам товаров и услуг пользуются преимущественно такими валютами, как доллар США и евро. Доля национальных валют в расчётах незначительна. Стороны не раз делали заявления о переходе к расчётам в национальных валютах. Поскольку главным участником рынка внутри ЕАЭС является Россия, то ей и карты в руки. Пусть основной валютой для расчётов станет российский рубль! Россия готова к такому варианту, особенно после того, как с апреля 2014 года Запад начал вводить против неё экономические санкции. И торговые партнёры РФ по ЕАЭС психологически были готовы к переходу на рублевые расчёты, но в декабре 2014 года произошёл беспрецедентный в новейшей истории России обвал рубля. Разрушительный эффект от такого обвала превзошёл все экономические санкции Запада, вместе взятые. Одним из негативных последствий стал отказ партнёров России по ЕАЭС от перехода к рублю в расчётах, торговля продолжилась с помощью долларов США и евро.

Обсуждаются проекты перехода в рамках ЕАЭС к некоей наднациональной валюте, но все проекты очень зыбкие, поскольку для наднациональной валюты нужен очень крепкий экономический базис. Нельзя приступать к валютной интеграции, пока не достигнута теснейшая торговая и экономическая интеграция стран-участниц. А последняя, как мы показали, находится в ЕАЭС на самой начальной стадии. Нельзя также приступать к валютной интеграции без стабилизации национальных денежных единиц, а они в ЕАЭС крайне нестабильны. Рубль в том числе. Думаю, что нынешний кризис евро, который усилился в связи с прошедшим в Италии 4 декабря референдумом, заставит задуматься о том, насколько сложным и рискованным является дело валютной интеграции.

Приведенные выше цифры показывают, что реальные основания для интеграции существуют сегодня лишь у двух стран – Российской Федерации и Беларуси. Не отказываясь от проекта интеграции в рамках ЕАЭС, Россия должна сконцентрировать свои усилия на более узком проекте – интеграции двух братских народов, русского и белорусского. Кроме чисто экономических предпосылок у этого проекта такой мощный резерв, как общие культурно-исторические корни и единая православная культура.

Източник: Фонд стратегической культуры

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