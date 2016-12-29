Китай изкупува Германия

/Поглед.инфо/ Китайски инвеститори са придобили 58 германски компании през 2016 г., с 19 повече от предишната 2015 г. Германската общественост е силно разтревожена, след като Министерството на икономиката, оглавявано от Зигмар Габриел – вице-канцлер и председател на Социалдемократическата партия – отправи предложение до Еврокомисията за въвеждане на механизъм, чрез който да могат да се блокират сделки по придобиване на активи в стратегически важни отрасли на промишлеността от неевропейски фирми. (рус.ез.)

Китай покупает Германию

Число поглощений немецких фирм Китаем достиго нового максимума. По данным консалтинговой компании Ernst & Young, по состоянию на 31 октября 2016 года инвесторы из материкового Китая и Гонконга приобрели 58 немецких компаний, т.е. на 19 больше, чем за весь 2015 год.

И такое впечатление, что это не все. Китайские бизнесмены потратили на эти покупки рекордные 11,6 млрд евро. Это в 20 с лишним раз больше, чем в прошлом году, и больше, чем за все предыдущие годы, вместе взятые.

Активность китайских компаний в Германии в этом году бьет все рекорды. Она настолько велика, что тревожит Берлин. Самыми громкими сделками были приобретения производителя промышленных роботов Kuka из Аугсбурга (4,6 млрд евро), производителя машин KraussMaffei из Мюнхена (1 млрд евро) и производителя агрегатов для сжигания отходов EEW из Гёппингена.

Многих на Западе беспокоит то, что западные технологии могут быть использованы Китаем в военных целях. В Германии также возмущаются тем, что процесс приобретения компаний китайским бизнесом носит односторонний характер - китайские компании покупают понравившиеся им немецкие фирмы, а на пути немецких компаний, собравшихся приобрести китайские фирмы, возникает множество препятствий.

«В последние годы приобретения китайских инвесторов неуклонно растут,- рассказал Spiegel начальник отдела поглощений и слияний Deutsche Bundesbank Кай Лакс.- В Китае же поглощений китайских компаний немецкими считанные единицы. Ситуация сложилась явно асимметричная».

В прошлом году китайские власти в корне пересмотрели политику в отношении приобретения зарубежным бизнесом активов в КНР. К примеру, пишет Spiegel, определены 38 районов и экономических зон, где подобные сделки запрещены в принципе. На большей части остальной территории Поднебесной разрешается лишь создание совместных предприятий, т.е. компаний с обязательным участием китайской стороны.

Имеется еще один нюанс. Немецкие компании, торгующие с Поднебесной, часто вынуждены раскрывать свои технологии. Как нетрудно догадаться, после этого их продукция нередко копируется и выдается и продается уже как китайская.

Этой осенью терпение Берлина, похоже, окончательно лопнуло. После того, как немецкие регуляторы 21 октября запретили китайскому инвестфонду Fujian Grand Chip Investment Fund LP покупать за 670 млн евро немецкого производителя микрочипов Aixtron SE, разразился скандал. Пикантность ситуации еще и в том, что 8 сентября те же регуляторы сделку одобрили. Пекин потребовал разъяснений. Оказалось, что сделка расторгнута ввиду существования потенциальной угрозы национальной безопасности ФРГ. Как сообщила осенью ежедневная газета Handelsblatt, решение об отзыве разрешения на продажу было принято министерством экономики ФРГ после того, как американские спецслужбы предупредили Берлин, что продукция Aixtron может быть использована в военных целях.

Аналитики считают, что китайцев больше интересует даже не продукция, а научно-исследовательские возможности Aixtron в области полупроводников, которые можно использовать не только в гражданской, но и в военной отрасли

Ангела Меркель, как обычно, промолчала, когда вспыхнул скандал из-за отзыва разрешения на покупку Aixtron. Позицию федерального канцлера озвучил ее пресс-секретарь Штефан Зейберт, который тоже подчеркнул необходимость соблюдения справедливости и поддержки конкуренции в «международном контексте».

«В этом вопросе главное - взаимность,- уверен Зейберт.- Германия должна быть эффективно защищена против несправедливой конкуренции».

К радикальным мерам правительство ФРГ прибегло после того, как попытка сделать то же самое более мягко и дипломатично провалилась. Речь идет о покупке китайской компанией Midea Group of China немецкой фирмы Kuka. Берлин хотел, чтобы ведущего производителя роботов купила если не немецкая, то хотя бы европейская фирма. Однако призывы канцлера Меркель так и остались не услышаны в Европе, и в августе владельцами Kuka стали китайцы.

К слову, министерство экономики Германии, возглавляемое вице-канцлером и председателем Социал-демократической партии Зигмаром Габриэлем, уже отправило в Еврокомиссию предложения, которые расширят возможности правительств членов ЕС блокировать сделки по приобретению неевропейскими фирмами активов в стратегически важных отраслях промышленности.

«В Европе отсутствует стратегическое мышление по иностранным инвестициям,- считает член Европарламента Маркус Фербер.- Если сделка имеет смысл с точки зрения экономики, то она будет одобрена и разрешена. Это неправильно…»

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