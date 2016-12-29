Чрез съвременния тероризъм САЩ се стремят да съхранят доминиращото си положение в света

/Поглед.инфо/ В днешния свят няма сблъсък на цивилизациите на Изтока и Запада, на християнството и исляма. Има дейности, които разпалват конфликти, сеят тероризъм, с цел Западът да отслаби другите цивилизационни проекти (Русия, Китай).

Трябва да сме наясно: който получава информационната печалба, който иска да увеличи своята дееспособност за сметка на понижаването на нашата, той е този, който организира тероризма – щателно финансирана дейност за съхранение доминацията на САЩ в света.

(рус.ез.)

Для чего нужен современный терроризм

Это способ, который США и союзники используют для сохранения своего доминирующего положения

Есть несколько важных моментов, которые нужно правильно оценивать для понимания складывающейся в мире ситуации.

1.В сегодняшнем мире нет конфликта цивилизаций Запада и Востока, Христианства и Ислама, а есть деятельность по разжиганию такого конфликта. Есть желание Западной цивилизации ослаблять все другие цивилизационные проекты (Россию, Китай и т.д.).

2. Нет «коалиции», в которой «цивилизованный мир» борется с неким «мировым терроризмом».

3. Нет и мирового терроризма.

А что же тогда есть?

Есть способ, который США и их самые ближайшие союзники используют для сохранения своего доминирующего положения. Есть инструмент, используя который Штаты ослабляют конкурентов. Причём всех – то есть даже тех, кто формально является их союзником, как Европа. Этот способ и есть — осуществление разнообразных террористических актов. То есть – терроризм. Но этот терроризм не только не существует сам по себе, а тщательно финансируется, готовится, управляется в интересах сохранения доминирования США.

Однако за последние пару столетий террор, как способ политического воздействия на государства, претерпел серьезные изменения. Если ещё сто лет назад террористы ставили перед собой цели воздействия на правительство какой-либо страны, изменения его действий (политики), то сегодня с помощью терроризма никто не пытается «корректировать» политику той или иной страны. Наряду с изменением тактики и способов ведения войны в ядерную эпоху, изменилась и тактика применения террористов.

Теперь главное — не давление на руководство страны.

Главной целью осуществления террористических актов сегодня стало стремление показать недееспособность власти того или иного государства.

Информационный век и информационные войны внесли свой вклад и в изменение смысл терроризма.

Грузовик врезался в рождественскую ярмарку в Берлине. Недееспособность властей Германии налицо. Немцы стараются изменить ситуацию и продемонстрировать дееспособность государства. Получается немного неуклюже. Немецкая полиция два дня (!) потратила на то, чтобы объявить в розыск человека, который забыл (!) документы в салоне грузовика. Потом этот назначенный преступником, убивается при проверке документов в Милане. Преступление быстро раскрыто, а преступник уже понёс наказание! Складывается впечатление, что, желая восстановить репутацию и показать свою дееспособность, германские спецслужбы искали, кого бы «назначить» на роль террориста и чьи документы «найти» под сидением грузовика. Отсюда и пауза в два дня…

Вернёмся к тем вопросам, что были поставлены в самом начале.

1. Сегодня нет конфликта ислама и христианства. Его пытаются разжечь в геополитических интересах, но на самом деле он не существует. В Европе привезённый миллион «беженцев» старательно создаёт напряженность, в то же время в США никаких конфликтов и линий разлома ислам–христианство не прослеживается и не происходит. Конфликт идёт ровно в том месте, где он должен идти, чтобы оправдывать террористическую активность, показывающую недееспособность европейских властей. Почва для конфликта может быть по всему миру, а идёт он в «строго отведенных местах»: в Европе и на Ближнем Востоке. Есть попытки разжигать его и в России. Но везде это носит искусственный характер – в нашей стране никогда не было конфликтов на религиозной почве. Ни в Российской империи, ни в СССР – всегда мирно уживались, женились, уважали веру и обычаи друг друга. В Европе тоже не было конфликтов между мусульманами и христианами – по причине отсутствия первых в большом количестве. И вот европейские власти «вдруг» завозят в Европу около 1,5 млн человек, причём почти исключительно из мусульманских стран. Объяснения похожи на детский лепет: в Сирии идёт война. А почему в Европу приехали сотни тысяч афганцев, пакистанцев, тунисцев и алжирцев? Именно в этот момент, без всяких документов. И, что любопытно, – никого не депортируют обратно? Тот, кто получал визу в Европу, знает, что это очень похоже на издевательство – справки, сдача «пальчиков», процедура не из приятных. Это, с одной стороны. А с другой – миллион людей вообще без документов. Как это объяснить? США давят на Европу, заставляют принять «беженцев», вслед за которыми начнутся теракты. Европа ослабляется, недееспособность европейских властей очевидна. Кто же может защитить «цивилизованный мир» при такой очевидной слабости европейских институтов? Только Вашингтон.

2. Поскольку терроризм является средством осуществления политики США и целей Вашингтона, то очевидно, что Штаты не будут бороться с терроризмом так, чтобы искоренить его раз и навсегда. Бороться будут, вернее — имитировать эту борьбу. Что мы и видим на примере Сирии. Есть коалиция под руководством США, а результатов её борьбы — нет. Два года — коту под хвост. Появляется Россия и переламывает ход действий, ИГИЛ и прочие инструменты политики США отступают, терпят урон и поражения. Какова реакция на это Штатов? Палки в колеса. Постоянные истерики, что ВКС бомбят не так, не там и не того. Хотя освобождение Алеппо – это факт, а вот Мосул в Ираке «коалиция» никак не освободит. Нам нельзя забывать, что в борьбе России с террористами США находятся… на стороне террористов.

Мировой терроризм – это красивое понятие, за которым нет конкретного смысла. Террор – это инструмент. Для войны в информационной сфере. Страшный, но эффективный. А как известно, чтобы на лошадке ездить, надо её кормить сеном и овсом.

Борьба в Сирии идёт по тем же правилам. Помните масштабные теракты начала хаоса в Сирии? Взрывы заминированных машин с огромным числом жертв. Почему они были тогда, и почему их нет сейчас? Потому, что два-три года назад они дали возможность показать недееспособность власти Асада. Выводом из чего является необходимость смены этой власти. Сейчас идёт жесткая война, где убийство ещё 20 мирных жителей Дамаска не даст в информационном плане ничего. Потому, что дееспособность Асада подтверждена помощью Сирии со стороны России. И взятием Пальмиры и Алеппо.

Кто выступал против Асада? Кто твердил «Асад должен уйти»? Вашингтон. Победы сирийской власти есть:

Подтверждение дееспособности власти Башара Асада.

Подтверждение дееспособности России.

Подтверждение недееспособности США.

Такой угол зрения поможет нам понять происходящие в Сирии события. Сохранение Башара Асада у власти есть полная недееспособность Штатов, которые не смогли продавить своё видение в Сирии, а значит и в регионе. А значит – и в мире, ведь США — главная сверхдержава. Допустить фиксацию факта своей недееспособности Вашингтон не может. И действует руками террористов. Ведь любой их успех – это уже недееспособность Асада и России.

Прямо накануне окончательного освобождения Алеппо от террористов они наносят удар – вновь захвачена ими Пальмира. Зачем это нужно с военной точки зрения? А речь не о военной составляющей. Штатам очень нужно показывать недееспособность России. Операция по взятию этого города сирийцами и концерт там оркестра Гергиева – это не только военный успех, но и мощная констатация нашей дееспособности. Ведь война идет и в сфере информации. Поэтому ответный удар наносится руками террористов именно здесь. Убийство посла России в Турции – это тоже попытка заявлять о недееспособности российской власти.

Любой акт, который в информационной сфере «кричит» о якобы слабости России, является «доказательством» недееспособности российской власти, — есть очки в свою пользу. Которые плюсуют наши американские «партнёры». Это не только гибель военнослужащего российской армии в Сирии, не только наш сбитый вертолет.

Это и убийство российского посла. И катастрофа нашего военного самолета в Сочи, который летел в Сирию.

Наша главная задача – досконально разобраться в этих трагических ситуациях. Выяснить главное – это действительно так «легли карты» или тот, кто получает информационную прибыль, кто хочет увеличивать свою дееспособность, за счёт снижения нашей, тот и приложил определенные усилия.

Чтобы трагедии стали трагедиями.

Източник: Завтра.ру

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели