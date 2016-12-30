Проф. Валерий Соловей: Западът ще върне Украйна в руската орбита, а напролет очаквайте нови реформи

/Поглед.инфо/ Профессорът от МГИМО Валерий Соловей, известен с прозвището «политическият Нострадамус», споделя пред «Комсомолская правда» своите прогнози за 2017г.

„Бих искал да се надявам да станем приятели с Америка. Тази надежда се споделя и в Кремъл, и сред влиятелни хора във Вашингтон. Но в САЩ не говорят за това с такава откровеност. Има много влиятелен надпартиен антируски блок. Макар шансовете за подобрение да са налице. Бих ги нарекъл "прозорец на възможностите", който сега се отваря. Може също да започне отслабване на санкциите. Брюксел е ориентиран към американската политика, но вече чувам от чиновници в Евросъюза, че не могат, както преди, да поддържат Украйна и да противостоят на Русия. Ако ЕС положително преразгледа отношенията си с Русия и даде сигнал на Москва: ‘Украйна е ваша сфера на влияние’, тогава в Киев ще могат да разберат, че се интересуваме от възстановяване на икономическите отношения. Но те ще се изграждат върху почвата на прагматиката, а не върху историята за двата "братски народа." (рус.ез.)

Валерий Соловей: "Запад вернет Украину в орбиту России, а к весне ждите новых реформ"

Самый точный полит-предсказатель страны рассказал «Комсомолке» - к чему нам готовится в наступающем году.

Заканчивается богатый на хорошие и плохие события 2016 год. В канун праздников мы встретились с человеком, который точнее любых политологов и астрологов предсказывал политические события этого високосного года - и победу Трампа и крупные перестановки в российских «верхах». Профессор МГИМО Валерий Соловей поделился с «Комсомолкой» прогнозами на 2017-й.

«МОИ ПРЕДСКАЗАНИЯ ВЕРНЫ КАК ПРОГНОЗ ПОГОДЫ»

- Вас уже окрестили «политическим Нострадамусом». Какие ваши прогнозы в этом году сбылись, а какие нет?

- Мне удалось предсказать назначение Антона Вайно на должность главы Администрации, перемещение Сергея Иванова, Сергея Нарышкина, Вячеслава Володина и еще некоторые перестановки. Процент попаданий оказался выше 50-60 %, что для России – блестящий результат, приближающийся к точности прогноза погоды.

- Но с досрочными выборами президента вы не угадали. Их не ожидается.

- Я просто знал, что эта идея обсуждалась в коридорах власти еще в октябре. Правда, я осторожно на сей счет высказывался. Говорил, что если до декабря об этом не будет объявлено, то значит, досрочных выборов не будет.

- А почему этого не случилось? Ваша версия.

- Во-первых, экономическая ситуация выглядит все-таки стабильной. Нет заметного роста недовольства населения. А вторая причина, мне кажется, связана с выборами в США. У Кремля есть такое предположение устойчивое, что вот американские демократы склонны вмешиваться в дела других стран и сеют цветные революции. А республиканцы - не такие.

«В США ХОТЯТ ДРУЖБЫ С МОСКВОЙ, НО ВСЛУХ НЕ ГОВОРЯТ»

- Но в итоге победил Трамп. И его триумф вы предвидели.

- Да, я оказался одним из немногих, кто уверенно сказал, что Трамп победит. Но, честно скажу, это заслуга моих американских друзей. Я очень доверяю мнению этих людей, у них большой стаж в американской бюрократии. Они были осторожны, но дали мне понять, что Трамп может победить.

- Подружится ли теперь Америка с Россией?

- Мне бы хотелось на это надеяться. И эту надежду разделяют и в Кремле, и влиятельные люди в Вашингтоне. Но в США об этом не высказываются с такой откровенностью. Там очень влиятелен надпартийный антироссийский блок. Шансы на то, что отношения удастся улучшить есть. Я бы назвал это «окном возможностей». Оно сейчас открывается. И еще может начаться ослабление санкций. Евросоюз ориентируется на американскую политику. И мне уже говорили чиновники ЕС, что они не могут, как прежде поддерживать Украину и противостоять России. Для России в этом отношении ситуация будет явно более благоприятной.

«ЕЩЕ ОДНОГО МАЙДАНА НЕ БУДЕТ»

- Что будет с Украиной в следующем году?

- Не верю в то, что там начнется очередной Майдан. Но если Евросоюз будет поглощен своими внутренними проблемами и склоняться в пользу позитивной ревизии отношений с Россией, то Москве дадут сигнал: Украина – это ваша сфера влияния. Тогда мы бы попытались дать понять Киеву, что заинтересованы в восстановлении экономических отношений, но они будут строиться на почве прагматики, а не историй о «братском народе».

- Удержится ли Порошенко у власти?

- Мне кажется, Порошенко досидит до конца своего срока. Думаю, не будет и досрочных парламентских выборов. Украинское общество к этому сейчас явно не готово. Оно очень устало за последнее три года. Оно нуждается в покое.

- А в Сирии в 2017 году удастся добить боевиков? Чем там всё закончится?

- Нанести им решающее поражение, мне кажется, удастся только мощной военной коалицией во главе с Россией и США. Не исключаю, что ее создание будет обсуждаться. При этом нельзя будет сбрасывать со счетов и другие заинтересованные стороны – это и Иран, и Саудовская Аравия, и Турция. На то, чтобы принести в Сирию мир, думаю, потребуется от года до двух лет. Это в лучшем случае.

«ГРЯДУТ НОВЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ КОРРУПЦИОНЕРОВ»

- Ждать ли нам крупных отставок в правительстве или среди губернаторов?

- Среди губернаторов - это безусловно. Те главы регионов, которые занимают нижние места в рейтингах, прямые претенденты на выбывание. Есть и губернаторы-ветераны, которых было бы неплохо заменить. Не потому, что они перестали ловить дичь, а просто уже пора менять там начальство, чтобы не превратилось в болото. Но всегда есть серьезные ограничения. Кем замените? А это очень важно. Потому что надо учесть и интересы региональных элит, и помнить, что вот-вот выборы президентские. Поэтому даже кандидаты на выбывание вполне могут усидеть. Я такие случаи знаю. Человек на последней парте, как в школе говорят, из года в год, но из класса в класс переползает.

- В 2016-м развернулась борьба с коррупционерами. Впервые дело завели против целого министра. Что всё это значит?

- Это беспрецедентная история. У меня ощущение, что такого сорта одиночные все-таки, не массовые аресты очень неплохо помогают управлять экономикой. Бюджет ведь стал несравненно беднее. А громкими уголовными делами можно показать чиновникам, что так как прежде расходовать государственные деньги, я уж не говорю – воровать, просто нельзя, невозможно.

- Ждать ли нам новых громких посадок в следующем году?

- Думаю, что вот такая борьба с коррупцией будет продолжаться. Безусловно, нас ожидают еще какие-то разоблачения, но посадки не примут массового характера. И очень сомневаюсь, чтобы снова поднялись на уровень министра. Здесь есть ведь еще оборотная сторона. Борьба с коррупцией – это вещь, которая привлекает симпатии общества. Но когда общество узнает, что деньги у кого-то исчисляются сотнями килограммов и кубометрами, возникает неприязнь.

- А появятся ли на горизонте новые яркие политики?

- До 2018 года скорее всего не увидим. Но, я думаю, что массовое порождение новых политиков может произойти совершенно неожиданно для нас.

«ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!»

- Заметно, что власть старается смягчить экономические трудности людей. Ждать ли нам смены нынешнего экономического блока в правительстве?

- Думаю, что экономический блок не сменится. И премьер не сменится. Президент доверяет главе правительства. Это я говорю не ради красного словца. И президент считает, что экономический блок, в принципе, справляется со своей политикой. Что нового мы можем ожидать? Это обнародования некоего плана реформ. И это будет что-то вроде манифеста обновленной власти. Это то, с чем власть хотела бы пойти на выборы. Что очень интересно, если раньше предполагалось это дело завершить к лету следующего года, то вот мне сказали, что сроки сдвинуты чуть ли не на начало марта. К весне документ в основном должен быть закончен.

- На что нам рассчитывать в следующем году в финансовом плане? Ждать ли роста цен или повышения зарплат? Что будет с тарифами на ЖКХ?

- У меня ощущение, что все будет подморожено. Цены продолжат расти, но не так быстро. Инфляция уже заметно снизилась, это факт. Все это - благодаря Центробанку, вот почему Путин и поддерживает госпожу Набиуллину в ее политике сокращения денежной массы. Но это же означает, что и наши с вами расходы тоже сократятся. Люди ведут себя очень рационально. Я склонен полагать, что в следующем году хуже все-таки не станет. Это уже само по себе неплохо. Потому что, когда у вас есть хоть какая-то стабильность, вы можете уже что-то планировать. Это еще не свет в конце тоннеля, но хотя бы намек на то, мы приблизились к выходу из этого тоннеля.

«ЛУЧШАЯ ИДЕОЛОГИЯ – УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»

- Сейчас у нас много говорят о единении народа. Предлагают ввести закон о «российской нации». А нужна ли нашей стране вообще какая-то идеология?

- Не уверен, что нужна какая-то официальная идеология в виде закона или сборника постулатов. Если вы видите, что ваш уровень жизни растет, если у вас открыт горизонт планирования, то вы проникаетесь чувством патриотизма к стране, которая вам это обеспечила. И лояльностью к власти. На мой взгляд, это лучшая идеология.

- В 2017-м мы отметим столетие Революции. Уже сейчас народ «подогревают» - пытаются расколоть то списками НКВД, то фильмами против Николая Второго. Кому и зачем это нужно? И чем это обернётся?

- Революция была слишком давно. Людей способны расколоть лишь какие-то события, которые они очень остро переживают здесь и сейчас. Из-за которых сталкиваются их интересы. У нас уже и распад СССР не сильно переживают. Хотя он входит в мою личную память и большинства живущих в России. Разговоры об этом - скорее взбивание пены. Если у вас есть позитив в настоящем, вы спокойно и примирительно относитесь к прошлому, каким бы оно ни было. Нельзя двигаться вперед с головой, повернутой назад. Это невозможно.

Източник: Комсомолская правда

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели