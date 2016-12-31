Джихадът започва от ислямските училища

/Поглед.инфо/ Адресът е Lindenskhorsterstrasse в Дортмунд. Тук е медресе – училище, в което се изучават ислямски науки. То може да има няколко сгради, да разполага и с голяма библиотека, а може да е само от една единствена класна стая, като това в Дортмунд, намиращо се в апартамент на втория етаж.

В медресето не пропускат всеки. Какво се случва зад вратата на апартамента, правоохранителните органи и службата за защита на конституцията не знаят. Но източник на полицията донася, че това, което се преподава там е джихад. Иначе казано, разпространява се идеологията на така наречената Ислямска държава. Ръководител на това „училище” е роденият в Дортмунд през 1980 г. Бобан С., който има и германско, и сръбско гражданство и добре познава Анис Амри – тунизиецът, които извърши терористичния акт в Берлин. По данни на полицията Бобан С. е изучавал инженерна химия и е разполагал със собствена лаборатория за опити. Един от свидетелите на прикритие съобщава по време на разпит в полицията, че Бобан С. обучавал учениците си така, че те да искат да воюват за т.нар. Ислямска държава. „Това е смисълът на живота му”, убеден е свидетелят.

(рус.ез.)

Радикализация: в школе джихада

Исламисты знали адрес - Линденсхорстерштрассе в Дортмунде. Нужно было пройти через арку, второй звонок снизу, рядом надпись «Медресе». Это определение - обозначение школы, в которой обучают исламским наукам. Подобная школа может занимать ряд зданий, иметь в своем распоряжении большие библиотеки, а может и располагать всего лишь одним единственным учебным классом.

Медресе в Дортмунде располагалась в квартире, на верхней лестничной площадке на втором этаже. Войти сюда можно только тем, у кого был соответствующий исламистский имидж. То, что происходило за дверью квартиры, беспокоило правоохранителей, сотрудников службы защиты конституции. Источник полиции сообщил о том, чему же обучали в этой специальной медресе - джихаду.

Здесь распространена идеология так называемого Исламского государства (террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ред.), об этом говорится в некоторых официальных документах, которые оказались в распоряжении Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR. Вероятно, там вербовали бойцов ИГ. Там был и Анис Амри, который всегда говорил о том, что хочет совершить нападение в Германии. Руководитель этой школы — родившийся в 1980 году в Дортмунде Бобан С., ставший ядром группы во главе с проповедником-салафитом Абу Валаай, в отношении которых из-за подозрения в поддержке террористов ведутся следственные действия.

Перейти в ИГ

Бобан С., который хорошо знал Аниса Амри, обладает немецким и сербским гражданством. В отношении 36-летнего мужчины, который находится в камере предварительного заключения, ведется следствие по подозрению в поддержке террористического объединения за границей и вербовке членов или сторонников ИГ.

Доверенное лицо полиции сообщило в ходе допроса, что 36-летний Бобан С. требовал от своих учеников, чтобы те отправлялись на войну за границу. «Все его действия» были направлены на цели ИГ. По мнению доверенного лица, смысл жизни Бобана С. заключался в «служении» ИГ.

В ходе допроса 13 марта этого года доверенное лицо правоохранителей сообщило, что Бобан С. потребовал от своих учеников на одной встрече, чтобы те, наконец, примкнули к ИГ, поскольку «братья» в Ираке и Сирии столкнулись с трудностями. Конечно, существуют запреты на выезд со стороны немецких властей, но их можно обойти. В крайнем случае, можно отправиться в Сирию или Ирак и пешком. Беженцы, которые приехали в Германию, покажут, как это возможно. Нужно все это иметь в виду, когда анализируешь путь Аниса Амри. Бобан С. — сторонник крайне жесткого курса

Один радикальный исламист, который на протяжении некоторого времени был в ИГ в Сирии, многое пережил и теперь рассказывает об этом следователям. На допросе в конце сентября он сказал, что Бобан С. — сторонник крайне жесткого курса, он требовал перехода своих учеников к вооруженному джихаду.

По всей видимости, исламист Бобан С. симпатизировал Амри и доверял ему. У тунисца был ключ от медресе в Дортмунде, порой он там оставался переночевать. Мобильная спецгруппа дортмундской полиции, которая активно следила за школой и ее учениками, сообщила, что Амри некоторое время жил на Линденхорстерштрассе. По крайней мере, так указано в официальных документах.

То есть власти знали о Бобане С. и тунисце. Когда Амри в интернете интересовался химическими веществами, которые могли пригодиться для изготовления бомбы, правоохранители взяли это на заметку. Бобан С., по их данным, располагал условиями для собственных лабораторных опытов. Он учился на инженера в области химии. Однако, по мнению правоохранителей, не было оснований предполагать, что Бобан С. был вовлечен в «планы» Амри.

Планы Амри?

С учетом того, мы сегодня знаем, все это звучит ужасно. Во внутренних, касающихся Амри документах правоохранителей, которые были составлены за несколько дней до атаки в Берлине, были указаны девять исламистов с фотографиями в качестве контактных лиц Амри. Первым был Бобан С. Шестой — мужчина родом из Гельзенкирхена, с которым, вероятно, Бобан ездил по Европе в поисках безопасных маршрутов в «Исламское государство». И Амри хотел попасть в ИГ, но, по всей видимости, принял решение совершить нападение в Берлине.

Източник: Иносми

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