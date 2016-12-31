Новата администрация на САЩ се нуждае от нов подход към Северна Корея

/Поглед.инфо/ Според публикация в американското списание National Interest, Ким Чен ун вероятно ще се окаже най-успешния от своите предшественици. Стратегията му е едновременно с развитие на икономиката да създава и ядрено оръжие.

И въпреки международно осъждане и санкциите, той продължава, което показва, че Пхенян е в състояние да прави по-голям напредък отколкото смятат чуждестранните експерти. Напредъкът в икономиката се оценява на ръст от 2 до 3 процента годишно. Всичко това свидетелства, че Тръмп е изправен пред доста нелицеприятна реалност. Първо, Ким Чен-ун има надежден контрол върху относително стабилната севернокорейска държава. Второ, подобряване на икономическите показатели на страната, дава възможност номенклатурният елит да бъде осигурен материално в достатъчна степен, за да остава верен на режима и лоялен към династията Ким. Трето, страната разполага с въоръжени сили, способни да атакуват бази на САЩ и дори да достигат континента, което е сериозен възпиращ фактор за Вашингтон. Нереалистично е да се очаква от Китай да се съгласи на единен фронт със САЩ срещу КНДР. Такава стъпка може да доведе до падане на режима в Северна Корея и обединение с Юга, при което Китай ще се изправи на границата си с американската армия.

(рус.ез.)

National Interest: Трампа ждет неприятная правда о Северной Корее

Новой администрации США нужен новый подход к КНДР

Северная Корея, в которой власть находится в руках Ким Чен Ына, является одной из самых серьезных проблем для администрации Дональда Трампа, который столкнется с этой нелицеприятной реальностью, когда придет в Белый дом, пишет Даг Бэндоу в статье для National Interest. Автор отмечает, что Ким Чен Ыну удалось невозможное. Он взял и удерживает власть в одной из наиболее опасных «змеиных ям». До его прихода было достаточно фигур, у которых было больше шансов занять пост главы КНДР. Однако Ким Чен Ын, которому еще не исполнилось и 33 лет, умело и иногда жестко убрал со своего пути наставников и советников, выбранных для него его отцом.

И хотя недовольство элиты очевидно — что проявляется в периодическом дезертирстве высокопоставленных лиц, — нет оснований полагать, что существует достаточная оппозиция для свержения его или всей системы. Более того, Ким Чен Ыну удалось вернуть контроль над страной из рук военных, что стало очевидно в ходе съезда Трудовой партии Кореи.

Более того, его манера одеваться и внешний вид копируют привычки его деда, а не отца. Связано это с тем, что к Ким Ир Сену по-прежнему относятся с уважением, тогда как Ким Чен Ира помнят в связи с тяжелейшим кризисом и голодом конца 1990-х годов. При этом, подчеркивает автор, Ким Чен Ын, возможно, наиболее успешный из своих предшественников.

Так, он продвигает свою стратегию, которая заключается в одновременном развитии экономики и создании ядерного оружия. И, несмотря на международное осуждение и санкции, он, по всей видимости, добивается успехов. Ракетные и ядерные испытания продолжаются, что говорит о том, что Пхеньяну удалось добиться большего прогресса, чем ожидали иностранные эксперты. Есть успехи и в экономике, которая растет на два-три процента в год.

Все это свидетельствует о том, что перед администрацией Трампа стоит довольно нелицеприятная реальность. Во-первых, Ким Чен Ын обладает относительно надежным контролем над относительно стабильным северокорейским государством. Во-вторых, из-за немного большего процветания КНДР номенклатура может в достаточной мере обеспечить элиты материально, чтобы они сохраняли приверженность режиму и лояльность династии Кимов. В-третьих, страна обладает вооруженным силами, способными наносить удары по базам США и впоследствии по материковой части страны, что является достаточным сдерживающим фактором для Вашингтона.

На этом фоне возникает вопрос, что делать. Очевидно, что осуществление прежних действий приведет к прежним же результатам. Так, никакие переговоры не смогли замедлить военную деятельность КНДР. Более того, сегодня уже никто не верит, что Пхеньян откажется от своей ядерной программы, что ему ни предлагай. Хотя санкции можно и дальше усиливать, без участия Китая они не смогут навредить режиму или заставить его изменить курс. При этом, даже если Пекин и пойдет на жесткие меры, это может привести к коллапсу КНДР со всеми вытекающими последствиями.

Кроме того, несмотря на то, что избранный президент США Трамп и говорил о том, что решить «проблему» КНДР должен Китай, вполне вероятно, что влияние Пекина на Пхеньян, который на протяжении долгого времени противился советам старшего брата, не столь значительно, а КНР и КНДР можно назвать скорее «заклятыми друзьями».

В любом случае Китай не настроен продвигать смену режиму в КНДР в интересах Вашингтона, поскольку такой шаг может повлечь за собой коллапс страны и воссоединение Кореи, в которой у самых границ с Китаем окажутся американские войска. На этом фоне военные удары остаются возможным вариантом, однако будут носить крайне рискованный характер, поскольку хотя КНДР ожидает поражение в любой войне, жертвы столкновения с Пхеньяном будут огромны.

Таким образом, отмечает автор, необходим новый подход, в рамках которого возможны новые переговоры, в том числе двусторонние между Вашингтоном и Пхеньяном по ограниченному списку вопросов. Среди них ограничения деятельности в области ядерного оружия, отвод вооружений, а также другие шаги, необходимые для создания доверия. Одним из предложений должны стать гарантии безопасности КНДР с учетом склонности США к ведению войн с целью смены режимов.

В свою очередь, нужно сформировать единый с Китаем фронт против Северной Кореи, с помощью которого будут достигаться как интересы США, так и КНР, а также подготовить более жесткие целенаправленные санкции. Наконец, очень важно рассмотреть вариант того, что делать с ядерным оружием страны в случае, если вышеописанные меры не приведут к нужному результату. В нынешнем состоянии, заключает автор, при котором страна добивается определенных успехов в экономике и разработке ядерного оружия, она представляет одну из серьёзнейших проблем для администрации Трампа.

Източник: Регнум

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