Силвия Аскльоф Фортел, Швеция: Путин направи света на пух и прах

/Поглед.инфо/ Войната в Сирии показа слабите места и недостатъците на ООН. Русия се противопостави на резолюцията против режима на Асад, обяви прекратяване на огъня в Сирия, като гаранти за това станаха Русия и Турция, а САЩ бяха поставени извън играта.

Сега Путин може винаги да иска ответни услуги за това, че Асад избегна участта на Садам Хюсеин и Муамар Кадафи. Путин направи света на пух и прах. Но не в добрия смисъл. Защото докато е на власт режимът на Асад, никакъв мир за сирийците не може да има. Въпросът е, ще може ли новият генерален секретар на ООН Антонио Гутиереш да предприеме стъпки по реформиране на ООН, за да се спре пълната маргинализация на организацията? (рус.ез.)

Путин обыграл весь мир в пух и прах

Война в Сирии выявила все слабые места и недостатки ООН. Пока Россия одну за одной отвергала резолюции, направленные против режима Асада, Владимир Путин в четверг объявил режим прекращения огня, гарантами которого стали Россия и Турция. Вот так, очень искусно, заявил миру, что США уже вне игры.

Пока в Алеппо проливалась кровь, все попытки ООН положить этому конец закончились полным фиаско. Или даже гуманитарной катастрофой. Стефан О’Брайен, заместитель генсека ООН по гуманитарной деятельности, назвал воздушные налеты России на восточный Алеппо «позором нашего поколения».

Начиная с прошлой весны, США были заняты лишь своими внутриполитическими хлопотами, а с победой Дональда Трампа на выборах страна быстро пропала с мировой арены.

Старая администрация занята по горло, пакуя вещи, в то время как Дональд Трамп «приглашен» на мирные переговоры, которые сейчас будут вестись между режимом Асада и повстанцами. Как мило.

Владимир Путин известен как хороший тактик, что он в очередной раз и доказал. Бомбардировками Алеппо он принудил повстанцев к послушанию и подарил победу с ног до головы запятнанному кровью Башару Асаду. Одновременно ему удалось превратить врага в друга (Турцию) и обойти другого своего врага (США в лице Обамы).

Кроме того, он добился еще одной вещи. Он получил власть над Башаром Асадом и правительством Сирии. Теперь Путин сможет вечно требовать ответных услуг за то, что Асад избежал участи Саддама Хусейна или Муаммара Кадаффи. Путин в пух и прах обыграл весь мир. Не в хорошем смысле.

Но ведь теперь настанет мир?

Во-первых, посмотрим, как долго продержится режим прекращения огня. Во-вторых, пока Асад остается у власти, никакого «мира» для сирийцев быть не может. В основе тотальной власти режима лежит террор. Режим Асада всегда функционировал именно так, и если кто-то верит, что сейчас все будет иначе, то он заблуждается. Иными словами, у сирийских оппозиционеров есть все причины бояться за свое будущее.

Необходимость реформировать Совбез ООН многие годы давала о себе знать. Война в Сирии показала с ужасающей ясностью его бессилие, вызванное механизмом вето, постоянно блокирующих любую возможность действовать.

Предшественник ООН, Лига наций, пала в 1939 году, когда не удалось помешать так называемым «центральным державам» (Италии, Японии, Германии) увеличить свои территории. Деятельность Лиги нации свелась к болтовне, чего, согласно решению, принятому после войны, никогда не должно было произойти с ООН.

Кроме того, ООН скоро сменит генерального секретаря. Весной в должность лидера ООН вступит португалец Антониу Гутерреш (António Guterres). Ранее он был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Можно надеяться, что он начнет какую-то работу по реформированию ООН. Потому что надо что-то предпринимать, чтобы организации не маргинализовалась полностью. Деятельность ООН очень важна, но если организации останется парализованной, вряд ли она кому-то поможет.

Вопрос в том, заинтересован ли кто-то из больших стран заниматься этим? Вряд ли.

Източник: Иносми

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