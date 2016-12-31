Съкрушителен удар по престижа на САЩ

/Поглед.инфо/ Официални изявления, "контрамерки и други стъпки" ще последват в отговор на анти-руските американски санкции и експулсирането на дипломати от Вашингтон, заяви Министерството на външните работи на Русия. Докато в Москва остро критикуват "неграмотната външна политика"на Барак Обама, в централата на Доналд Тръмп се позовават на опитите на отиващата си администрация на САЩ да притисне новия президент в ъгъла./рус.ез./

Новые антироссийские санкции, объявленные властями США, направлены на подрыв российско-американских отношений и не останутся без ответа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном накануне в Twitter посольства России в Вашингтоне.

«Мы рассматриваем новые санкции нынешней администрации против России, российских дипломатов и их семей в США не просто как недружественный акт», – цитирует ТАСС сообщение посольства.

Накануне вечером Госдеп официально объявил 35 российских дипломатов персонами нон грата. Барак Обама подтвердил, что США высылают российских дипломатов, которых пока еще действующий американский президент назвал «разведчиками».

Введенные санкции также коснулись ряда российских компаний, ФСБ и Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба. Кроме того, власти США сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Барак Обама утверждает, что США дали «необходимый и адекватный ответ». По его словам, Россия якобы пыталась причинить вред «интересам США в нарушение установленных международных норм поведения». Москва, по его словам, якобы пыталась повлиять на выборы в Соединенных Штатах посредством кибератак.

Обама утверждает, что распоряжение о хакерских атаках на американские политические институты якобы было отдано «на самом высоком уровне российского правительства».

Кроме того, дипломаты США в России, как утверждает Обама, подвергаются «агрессивному преследованию» со стороны спецслужб и полиции.

Уходящий со своего поста хозяин Белого дома уверяет, что санкции введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений», и призвал сограждан-американцев «опасаться действий России».

Москва определяет направление ответа

Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин определит направление, в соответствии с которым Москва даст ответ на действия США. При этом, по словам Пескова, Россия будет учитывать, что в США сейчас переходный период и за действия против Москвы отвечает администрация, которой осталось находиться у власти считанные недели.

Кремль, Госдума и Совет Федерации уже указали, что уходящая администрация не только окончательно разрушает отношения с Россией, но и пытается помешать избранному президенту Дональду Трампу.

Официальные заявления, «контрмеры и много всего» в ответ на антироссийские санкции США и высылку российских дипломатов последуют в пятницу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Попытка загнать Трампа в угол

Похоже, что избранный президент США Дональд Трамп не считает необходимыми «прощальные санкции», введенные его предшественником.

Комментируя меры, введенные действующей администрацией Белого дома против России, Трамп заявил, что Америке пора двигаться к «вещам, которые больше и лучше, чем это». При этом он выразил намерение провести встречу с американской разведкой в «интересах страны и великого народа» США. На встрече, которая, по словам Трампа, состоится на следующей неделе, он планирует получить информацию о данной ситуации.

Главный советник Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила в эфире CNN, что новые санкции против России, введенные Бараком Обамой, могут быть попыткой лишить избранного президента США свободы действий в отношении России.

«Это попытка загнать избранного президента Трампа в угол. Очень жаль, если мотивирующим фактором в данном случае была политика», – сказала Конуэй.

В Белом доме сообщили, что с Трампом о санкциях не консультировались, но «высокопоставленному члену его команды» направили «уведомление».

Напомним, Трамп неоднократно подчеркивал, что Вашингтон не может с уверенностью утверждать, кто стоит за хакерскими атаками. По его словам, «сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит».

«Группа неудачников, озлобленных и недалеких»

Свой пост в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова озаглавила Obama's Coming Out. По ее словам, в Белом доме восемь лет «обитала» не администрация, а «группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких», и «сегодня Обама признался в этом официально». Действия «нобелевского лауреата» Обамы она назвала «жирной кляксой» вместо «элегантной точки» в истории его президентства.

«Все, занавес. Дурной спектакль окончен. Весь мир, от партера до галерки, наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и ее лидерству, нанесенный Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет – исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже», – заявила Захарова.

Накануне, когда телеканал CNN сообщил о намерении Белого дома ввести санкции, Захарова отметила: «Этот последний «новогодний привет» от команды Б. Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома, хотят цинично представить как реакцию на некие «кибератаки из Москвы».

В И Д Е О

Официальный представитель российского МИДа констатировала, что администрация Обамы запустила эту дезинформацию еще год назад в стремлении подыграть нужному кандидату – Хиллари Клинтон. Однако та, как известно, проиграла выборы, и теперь администрация США стремится с удвоенной силой отыграться на отношениях с Россией.

В сообщении, опубликованном в пятницу, Захарова отметила, что Обама унизил американский народ и «максимально увеличил количество неотложных дел для приходящей команды» Дональда Трампа.

При этом действующего главу Госдепа Джона Керри Захарова считает хоть и не союзником, но профессионалом, которого ей жалко: «Над ним четыре года глумились его же коллеги, подставляли и не давали работать».

«Вы делали все возможное, чтобы не допустить внешнеполитического коллапса вашей страны. Но, как говорится в одной русской пословице, плетью обаму не перешибешь», – заявила Захарова, обращаясь к Керри.

Захарова указала, что Белому дому вместо «мести» следовало бы позаботиться о решении проблем на Ближнем Востоке.

Добавим, что избранный президент США Дональд Трамп на днях призвал американцев вместо санкций против России думать о своей жизни.

Ответные меры не всегда симметричны

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что решение об ответных мерах будет принимать МИД, скорее всего, совместно с президентом. При этом она напомнила, что наши ответные меры на те или иные санкции по отношению к России не всегда были симметричны. Так что «не факт, что мы завтра закроем американское посольство в России, хотя полагаю, что этого, возможно, от нас и ждут», заявила собеседница, отметив, что другой стороне может быть выгодно раскручивать эту тему, играть на ней.

«Поэтому ответные меры мы всегда принимаем немножко по-другому», – подчеркнула депутат. В любом случае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ответ России будет адекватным, резюмировала парламентарий.

«Надо соблюдать ветхозаветные принципы»

По мнению американиста Бориса Межуева, с одной стороны, сама ситуация с новыми санкциями и высылкой российских дипломатов очень неприятная, с другой стороны, по-хорошему, первым шагом Дональда Трампа на посту президента США должна стать отмена всех этих решений, если, конечно, он серьезно рассчитывает на улучшение российско-американских отношений.

«Какие-то контрмеры Россия предпринять должна. Только адекватные, не надо детские школы закрывать (CNN распространил сообщение о якобы закрытии англо-американской школы в Москве, в МИД России это сообщение назвали ложным - прим. ВЗГЛЯД). Ответить нужно просто для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет и обозначить реакцию России. Ветхозаветные принципы («око за око») в дипломатии соблюдать важно», - сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

По мнению Межуева, принять контрмеры России нужно для того, чтобы дальнейшая отмена Трампом антироссийских действий со стороны Обамы не воспринималась бы в качестве какой-то «поблажки» по отношению к Москве. «Может быть, следует приостановить аккредитацию каких-либо американских журналистов. Именно в рамках дипломатического торга», - предложил американист.

С точки зрения же внутренней политики, полагает Межуев, Обама однозначно пытается создать антитрамповский и антироссийский блок в конгрессе. При этом эксперт указывает, что подобное провоцирование ветвей власти для Америки беспрецедентно. «Сейчас нельзя исключать, что впоследствии в комитете конгресса по международным делам будут блокироваться ключевые решения Трампа по улучшению отношений с Россией. При этом Обама действует против интересов США, для которых выгодно улучшение отношений с Россией. Им руководит элементарное неприятие того курса, который предлагает Дональд Трамп», - резюмировал Межуев.

Не можем не ответить

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что высылка российских дипломатов – это «абсолютно неконструктивный шаг, наносящий очень серьезный урон российско-американским отношениям».

Эксперт выразил надежду, что при президентстве Трампа ситуация изменится. Однако уже сейчас эта мера сопоставима с ударом по переговорам в сфере ядерной безопасности, когда ситуация находится на своем пике, добавил эксперт.

Коктыш пояснил, что вопросы кибербезопасности сейчас крайне остры и чувствительны. Идет выработка норм и правил по регулированию в этой сфере. Позиции США и России здесь существенно отличаются. Так что высылать будут, скорее всего, тех, кто имел отношение к переговорному процессу, полагает политолог.

Что касается России, для нас «не отвечать возможности нет. Международные отношения строятся по принципу взаимности», подчеркнул Коктыш. По его мнению, отсутствие ответа было бы равносильно признанию суверенитета другого государства над собой. Поэтому должна последовать высылка американских дипломатов, резюмировал эксперт.

Източник: Взгляд

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