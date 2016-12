Тръмп: руснаците правят CNN и NBC News на глупаци, а те дори не се усещат

/Поглед.инфо/ Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп в петък (30 декември) отправи критики към американските ТВ канали CNN и NBC News заради начина, по който отразяват свързаните с Русия събития, съобщи Интерфакс.

"Руснаците правят CNN и NBC на глупаци. Смешно е да се гледа това, а те (ТВ каналите – бел. ред.) изобщо не се усещат", написа Тръмп на страницата си в Twitter.

Russians are playing @CNN and @NBCNews for such fools - funny to watch, they don't have a clue! @FoxNews totally gets it!

12:18 AM - 31 Dec 2016

В същото време той заяви, че за разлика от въпросните два ТВ канала, Fox News напълно разбира ситуацията.

Преди това Тръмп коментира в Twitter и решението на руския президент Владимир Путин да не гони от Русия американските дипломати в отговор на аналогичните действия на САЩ. Той определи действията на Путин като "страхотен ход" и допълни: "Винаги съм знаел, че той е много умен!".

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!

9:41 PM - 30 Dec 2016

Източник: Интерфакс

