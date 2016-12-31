България продължава да продава оръжие на джихадистите, въпреки разкритията

/Погед.инфо/ Прокуратурата в Горна Оряховица започна следствие, след като кореспондентът на в. „Труд” в Алепо информира за намерени в джихадистки складове оръжия, произведени в България. Става дума за десетки кутии с патрони, произведени във Вазовските машиностроителни заводи и български 122-милиметрови ракети "Град" - най-смъртоносното оръжие на джихадистите.

Според прокуратурата, няма съмнение що се отнася до производителя и доставчика на боеприпасите, тъй като етикетите на сандъците с амунициите сочат името на фирмата – частната оръжейна компания „Аркус”. От страна на САЩ и Турции официално потвърдиха разкритията. Българското оръжие се закупува от американските компании Chemring и Orbital ATK, и от името на правителството на САЩ се доставя в Афганистан и Ирак съгласно държавната програма за подпомагане на американските съюзници. В действителност обаче, логистиката се осигурява от американците, които фрахтоват корабите от Бургас до пристанището на Джеда в Саудитска Арабия. Нека припомним, че арабското кралство не използва оръжия и боеприпаси, които не са по стандартите на НАТО. От Саудитска Арабия смъртоносните пратки се изпращат към Сирия през трети страни, включително през Турция. (рус.ез.)

Болгария не отказывается продавать оружие для джихадистов

Прокуратура райцентра Горна-Оряховица инициировала разбирательство после обнаружения в Алеппо боеприпасов, произведенных в Болгарии. Как сообщает центральная болгарская газета «Труд», поводом для прокурорской проверки послужил материал ее корреспондента Диляны Гайтанджиевой из освобожденного сирийского мегаполиса. Там журналисту болгарского издания показали брошенный джихадистами склад, в котором хранились десятки ящиков с боеприпасами, произведенными в Болгарии. Производитель большинства из них — «Вазовский машиностроительный завод». В подвале обнаружили и болгарские 122-миллиметровые ракеты «Град» — самое смертоносное оружие у джихадистов. Во время подхода к складу журналистка попала под обстрел и предположила, что он мог вестись и болгарскими боеприпасами.

Именно о статье в «Труде» несколько дней назад рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она заявила, что к болгарской стороне есть вопросы.

У самих болгарских прокуроров вопросов по поставкам боеприпасов в Сирию и их производителю нет, так как их больше заинтересовала частная оружейная компания Arcus, которая, судя по этикеткам на ящиках со снарядами, экспортировала их.

Как сообщает «Труд», прокуратура и полиция в настоящий момент проверяют лицензии Arcus на производство и торговлю боеприпасами. Часть документов изъяли из министерства обороны, где еще будет уточнятся информация о частной компании.

«На данный момент нет никакого нарушения. Если в ходе проверки обнаружатся следы преступления, то начнутся досудебные разбирательства», — лаконично прокомментировали «Труду» в районной прокуратуре Горна-Оряховица.

Прокурорская проверка оказалась единственной реакцией болгарских властей на многочисленные факты поставок болгарского оружия сирийским джихадистам. При этом цель расследования достаточно своеобразна и может говорить о том, что прокуроров интересует не сам факт попадания оружия в Сирию, а почему оружие, произведенное на госпредприятии, экспортировала частная компания. Возможно, речь идет о том, что болгарские чиновники могли наживаться на продаже оружия через посредника и именно это и интересует следователей. Arcus — достаточно известная оружейная компания, основным направлением которой является производство револьверов. Кроме них, она выпускает еще, например, взрыватели и снаряды для минометов. И необходимость использования этой компании в экспорте оружия действительно вызывает немало вопросов. С одной стороны, в 2015 году, а этикетки на ящиках с оружием в Алеппо датированы этим годом, Arcus увеличил свои доходы более чем в два раза — с 38 млн. до 92 млн. левов (около $ 45 млн.). С другой стороны, если рост доходов обеспечивался перепродажей оружия госпредприятия, то это те деньги, которые государство и само могло заработать.

В своих расследованиях EADaily подробно писало о схеме продажи и поставки болгарского оружия в Сирию, что подтверждалось официальными данными как из США и Турции, так и самой Болгарии. Схема не требовала никаких посредников, так как болгарские власти формально трудно обвинить в вооружении джихадистов. Болгарское оружие закупается американскими компаниями Chemring и Orbital ATK от имени правительства США по государственной программе поддержки союзников в Афганистане и Ираке. «Вазовский машинстроительный завод», больше известный как VMZ по маркировке на боеприпасах, — крупнейший партнер американцев. Госпредприятие производит от артиллерийских снарядов и противотанковых гранатометов до авиационных и реактивных ракет, в том числе систем залпового огня «Град». Именно эти боеприпасы производства «Вазовского машиностроительного завода» чаще всего мелькают на фотографиях джихадистов, которые они выкладывают в соцсети.

Только в этом году благодаря заказам компаний из США VMZ увеличило продажи оружия в 12 раз — до $ 170 млн. При этом американцы обеспечивают логистику уже в Болгарии, загружая в Бургасе оружие на зафрахтованные суда. Например, компания Chemring давно пользуется услугами датской H. Folmer & Co. и ее судна Karina Danica, которое из Болгарии следует даже не в Ирак, а в порт Джедда Саудовской Аравии. Напомним, что королевство не пользуется оружием и боеприпасами не стандартов НАТО. Из Саудовской Аравии смертносный груз уже и направляется непосредственно в Сирию через третьи страны, включая Турцию.

Формально болгарские власти могут делать вид, что не знают конечного адресата. Однако вряд ли они не владеют информацией, куда отправляются зафрахтованные американцами суда, если их настоящий маршрут доступен любому желающему и указан, например, на навигационном сайте MarineTraffic. Поэтому в истории с поставками болгарского оружия перед Софией может стоять лишь вопрос морали, которая до последнего времени совсем не смущала болгарские власти. Как, впрочем, и то, что болгарские заводы производят оружие и боеприпасы советского образца по просроченным лицензиям. Об этом в своем комментарии сказала представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, показательно то, что Россия с конца 1990-х годов ведет с Софией переговоры по заключению двустороннего межправительственного соглашения в лицензионной сфере, которое, прежде всего, регламентировало бы экспорт военной продукции в третьи страны.

«К сожалению, болгарская сторона не спешит его заключать. Видимо, неурегулированность этой сферы, данного вопроса, этой проблематики вполне устраивает определенных представителей Болгарии», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Журналистка болгарской газеты «Труд» Диляна Гайтанджиева призвала сегодня на своей странице в Facebook отправить в Алеппо парламентскую комиссию с экспертами. Очевидно, ее также зацепило, что обнаружение в Сирии склада болгарского оружия совсем не тронуло власти. Показательно, что статью опубликовали 12 декабря, а через три дня в Бургасе в очередной раз загрузили датский грузовоз Karina Danica, который ушел по уже проторенному маршруту — в Джедду.

Возможно, ситуация изменится в следующем году. В конце января в должность вступит новый президент Болгарии Румен Радев. Западная пресса называет генерала в отставке «пророссийским кандидатом», и он сам не раз говорил о необходимости налаживать отношения с Россией и выступал за отмену санкций. При этом новый президент не против и НАТО и ЕС. Поэтому, скорее всего, судьба поставок болгарского оружия в Сирию будет все-таки зависеть не столько от политической погоды в Софии, сколько от взаимоотношений, которые установятся между Москвой и Вашингтоном после вступления в должность Дональда Трампа и его желания продолжать войну против Башара Асада силами джихадистов, заодно подрывая безопасность в соседних регионах и в мире в целом. По крайней мере, пока новоизбранный глава США не видит в ней необходимости в отличие от борьбы с «Исламским государством», запрещенным в России. С экстремистами международная коалиция уже изрядно увязла в Мосуле.

При этом, как писало EADaily на прошлой неделе, нынешняя администрация спешит вооружить «умеренную оппозицию» в Сирии и только в декабре болгарский Бургас покинули три грузовоза, предположительно, с оружием на борт

Източник: ЕА Daily

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