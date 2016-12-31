Михаил Хазин: След поражението на Клинтън нашите либерали нямат вече «чадър»

/Поглед.инфо/ Според икономиста Хазин, темповете на икономиката се забавят. И той пита: „Какво ни пречи да се откажем от неолибералните догми и да печатаме рубли за инвестиции?” Хазин счита, че войната между Тръмп и Хилъри Клинтън продължава, по-точно, между силите, които стоят зад Тръмп и зад Клинтън.

Критикувайки икономическата политика на Медведев, той идентифицира силите, които стоят зад Клинтън с тези на руското правителство; а силите, които стоят зад Тръмп, относително казано, отразяват интересите на руската икономика. Те се борят помежду си. Лошото е, че задачата на руското правителство е да спъва развитието на икономиката, и то се справя доста успешно с тази задача. Патриотичното крило на властта се опитва да отстрани либералната команда, но алтернативен икономически модел засега тяма. И това е главният проблем. Що се отнася до международните отношения, Хазин счита, че през есента ще се проведат нови конференции от типа на „Бретън Уудс” и „Ялта”, които ще определят правилата на играта във финансовата и икономическата сфера, а също и в политическата сфера. Ясно е, че САЩ не могат монополно да управляват света.

(рус.ез.)

После поражения Клинтон «крыши» у наших либералов нет: Михаил Хазин

О текущей экономической ситуации и перспективах наступающего года в интервью корреспонденту EADaily рассказывает российский экономист, аналитик и публицист Михаил Хазин.

Михаил Леонидович, по данным Росстата темпы падения экономики замедляются. Допустим, дно кризиса нащупано, но возникает вопрос, как теперь из него выбраться? Финансово-экономический блок делает ставку на улучшение ситуации на сырьевых рынках. Достаточно ли этого?

— Во-первых, принципиального улучшения ситуации на сырьевых рынках не будет. Во-вторых, это точно не приведет к успеху, потому что экономический рост может начаться только через рост инвестиций, а у нас рублевых инвестиций нет и быть не может — они запрещены. Достаточного количества долларов для возобновления роста у нас нет. Иностранных инвестиций тоже не будет. В результате мы оказываемся в абсолютно безнадежной ситуации, и экономический спад будет продолжаться. Да, он будет вялотекущий и вряд ли будет сильно ускоряться. Если, конечно, Центробанк не устроит следующую девальвацию, а к этому есть предпосылки. Спад составит примерно 3% по итогам этого года и 3% в следующем.

А что нам мешает отказаться от неолиберальных догм и печатать рубль для инвестиций. Учитывая передышку, которую дает нам избрание Дональда Трампа?

— Как раз ситуация с Трампом и есть очень показательный фактор, потому что война между ним и Хиллари Клинтон продолжается. Точнее сказать, между теми силами, которые стоят за Трампом и теми силами, которые стоят за Клинтон. Силы, которые за Клинтон — это наше правительство, а те силы, которые стоят за Трампом, это, условно говоря, интересы нашей экономики. Вот они и воюют между собой. Иными словами, задача правительства не допустить роста нашей экономики, и оно довольно успешно с этим справляется.

Стабилизация рубля в 2016 году во многом связана с притоком спекулятивного капитала за счет так называемой керри трейд (carry trade). Но бесконечно продолжаться это не может, качнется рынок, и биржевая игра развернется против рубля. Насколько это вероятно и чего ожидать в этом случае?

— Конечно, если спекулятивные деньги пойдут обратно, то в этом случае мы получим очередную девальвацию с падением уровня жизни населения, потому что зависимость потребления от импорта сохраняется. И тогда мы опять получим ускорение спада.

Серьезный негатив в экономике добавляют проблемы в регионах. Долги субъектов Федерации множатся, а доходы местных бюджетов падают. Какие последствия могут иметь региональные проблемы?

— Долги растут, экономическая активность продолжает падать, в регионах у бизнеса депрессия очень тяжелая. И, конечно, никакого оптимизма даже близко не видно.

Чем это чревато?

— Это чревато разрушением бизнеса, дальнейшим падением уровня жизни населения, падением ВВП.

А в преддверии столетия Октябрьской революции, как вы оцениваете вероятность социальных конфликтов вследствие экономических проблем?

— Не думаю, что будут очень мощные социальные выступления. Не стоит забывать, что первую революцию 1917 года, то есть Февральскую, устроила компрадорская буржуазия. Кстати, полный аналог августа 1991 года. А вторую революцию, соответственно Октябрь 1917 года, устраивал Генеральный штаб, уже не царской, но еще императорской армии. Но сегодня этот фокус не проходит, потому что нет событий, аналогичных Первой мировой войне. Единственное, что может быть — это крупные техногенные аварии, частично спровоцированные политикой правительства, частично происходящие самостоятельно. Это может вызвать массовые выступления граждан, но они будут скрываться от широкой общественности.

По поводу задержания Алексея Улюкаева. Как вы считаете, это удар по неолиберальному курсу или исключительно внутренняя история Роснефти?

— Я бы сказал, что это пробы сил так называемого патриотического крыла власти для того, чтобы продемонстрировать либералам, что после поражения Хиллари Клинтон «крыши» у них больше нет. Но следующий шаг — отстранение всей либеральной команды — не был сделан. Может быть этого и можно было добиться, но альтернативной экономической модели у нас пока нет. И это главная проблема.

А как же попытки разработать так называемый план Глазьева-Титова?

— Я бы сказал, что Титов очень активно убрал Сергея Глазьева из этого плана, потому что с точки зрения Титова Глазьев не тот, кто нужен ему в качестве партнера. Сам Борис Титов со своей командой вряд ли способен разработать реальный план. У него нет на это ресурсов, ни командных, ни личных. Результаты выборов это показали… Реальных попыток сделать нелиберальный план восстановления рубля как инвестиционной валюты пока не было.

Китайско-американские отношения. Трамп грозился объявить экономическую войну Китаю. Чем это обернется?

— Давайте мы подождем. Пока это слова, а какие будут реалии — непонятно. Дело в том, что Китай и США — это две стороны одной монеты. Обрушение Китая, это обрушение США и наоборот. По этой причине я склонен считать, что они скорее будут договариваться. Может быть это предварительная заявка Трампа. Да и Китай в этом смысле тоже не лыком шит.

Но если предположить, что «твиттерная» дипломатия Трампа все-таки перейдет в практическую плоскость. Ведь Китай в попытках компенсировать утрату американского рынка начнет экспансию Евразии.

— Дело в том, что у Китая свои проблемы. Как в США структурный кризис, так и в Китае структурный кризис. Закрытие американских рынков для него это, конечно, экономическая катастрофа. Но эти рынки и так рано или поздно закроются в связи с падением уровня жизни в США. Кризис неминуем, он будет в США и Китае и по этой причине я думаю, что все его участники будут вести себя осторожно.

Нельзя обойти стороной Украину. Как вы оцениваете перспективы страны после победы Трампа, учитывая его планы по снижению активности США за пределами своих границ?

— У американцев была попытка сделать Украину своей, в результате они получили гражданскую войну. Аналогичные попытки сделать Украину пророссийской неминуемо приведут к той же проблеме: куда девать несколько миллионов человек, ориентированных на Запад и евроинтеграцию. Есть два варианта. Вариант первый предполагает медленный путь национального примирения. Вариант второй — раздел страны. В каком направлении будет развиваться ситуация — непонятно, но одно можно сказать совершенно точно: если предыдущая администрация США совсем не рассматривала Россию как игрока, то администрация Трампа будет считать, что ключевая роль в этом вопросе будет принадлежать именно России. Я склонен считать, что судьба Украины зависит от того, появится ли политическая фигура, которая будет ассоциироваться с национальным примирением. В этом случае у страны есть шанс. Если нет, тогда ее ждет распад.

На горизонте нет такой фигуры?

— На горизонте нет такой фигуры. Безусловно, этот человек уже существует, просто мы пока о нем не знаем.

Кто-то из нынешних украинских оппозиционеров или из бывших представителей власти?

— Это может быть кто-то из бывших, но только не тот, кто ассоциируется с текущей политической жизнью Украины. Это человек, который сегодня представляет второй или третий круг политиков.

Как вы думаете, какие ключевые события ждут Россию и мир в 2017 году?

— Мы теоретически вышли к ситуации, при которой в конце весны должны быть достигнуты новые глобальные договоренности. Осенью должны быть проведены новая Бреттон-Вудская конференция и новая Ялтинская конференция, суть которых — установка правил игры в финансово-экономической сфере и установка правил игры в политической сфере. Потому что уже понятно, что США монопольно управлять миром не могут. Собственно, Трамп об этом открыто говорит. Значит нужно договориться. Но проблема состоит в том, что непонятно, кто будет участвовать в переговорах. В новой «Ялте» будет четыре участника точно. Это Трамп, Си Цзиньпин, премьер-министр Индии и Владимир Путин. Теоретически кто-то должен быть от Европы, может быть кто-то от Англии и от Бразилии. А вот кто будет участвовать в новом Бреттон-Вудсе совсем непонятно. Потому что те силы, которые сегодня рулят финансами, это банкиры, которые являются врагами Трампа и в случае острого кризиса они исчезают. Теоретически должны участвовать представители государства. Тогда, в 1944 году США диктовали условия, потому что на них приходилось больше 50% мировой экономики. Сегодня нет игроков такого масштаба. По этой причине непонятно, но это все равно придется делать.

О перспективах Евросоюза. Уже появилось понятие «Frexit», потому что настроения во Франции все больше похожи на настроения британцев.

— Ключевой вопрос: сохранится Евросоюз или нет. Скорее всего, по итогам 2017 года будет понятно, или он самоликвидируется быстро или будет умирать медленно.

Что влечет за собой гипотетический распад Евросоюза для России?

— Россия увеличит свое влияние в Восточной Европе. Поскольку ключевой элемент там Польша, то если распад ЕС произойдет быстро, и если на Украине не появится фигура, которая будет обеспечивать национальное примирение, то в этом случае оптимальный вариант для Восточной Европы это раздел Украины, потому что единственный способ утихомирить Польшу это отдать ей обратно Львов и окрестности. Тогда она перестанет быть тем самым фактором, который создает проблемы на пути усиления России в этом регионе.

Как вы полагаете, удастся ли России продавить «Турецкий поток», вопреки последним событиям?

— Конечно. С Турцией все будет в порядке. Эрдоган уже принял окончательное решение, у него нет другого выхода, кроме дружбы с Россией. У него нет другого варианта с экономической точки зрения. Он очень долго сопротивлялся, но не потому что имеет что-то против России, просто в отношениях с нами он оказывается младшим партнером, а он хотел быть старшим партнером. Не вышло, ему не дали.

Източник: ЕА Daily

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