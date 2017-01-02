Маккейн изпрати картичка на Путин от Донбас

/Поглед.инфо/ В навечерието на Нова година президентът на Украйна Петро Порошенко е направила бързо посещение на първа линия на фронта в Донбас. Порошенко е придружаван от американска делегация в състав: републиканският сенатор Джон Маккейн и демократите Линдзи Греъм и Еми Клобучар. /рус.ез./

О том, что Порошенко может прилететь в Донбасс, стало известно накануне. Пресс-службы начали обзванивать отдельных местных журналистов в Мариуполе 30 декабря с просьбой подтвердить участие в закрытой встрече в неназванном месте. Для этого нужно было прибыть на место сбора в 12.40 и одеться потеплее. Стало понятно, что Петр Порошенко будет выезжать на позиции ВС Украины. Линия фронта располагается всего в 12 км от города, но в Приазовье стоит аномальная для этих мест зима с морозами под –7°C и снегом.



Утром 31-го из сообщения в Facebook бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили стало известно и о прибытии Маккейна. Он общался с делегацией американского сената за завтраком в качестве лидера недавно созданной им партии «Рух новых сил». Из сообщения Саакашвили стало известно, что утром Маккейн вылетает в Мариуполь.



В городе с 10 утра были отключены все светофоры, на перекрестках стояли военные регулировщики, вдоль дорог — сотрудники спецслужб и бойцы в камуфляже.



«Они в Запорожье прилетают и едут машинами. Пока не уедут, будем стоять. Охраняют дорогу на Бердянское, там мероприятие будет», — спокойно сообщил в беседе с «Газетой.Ru» один из военных.



Америка поможет



Курортное село Бердянское находится по пути в Широкино в 4 км от линии фронта. Согласно сообщениям спикера министерства обороны Украины по вопросам АТО («антитеррористической операции» — так Киевские власти называют донбасский конфликт) Александра Мотузяника, ночью на 31 декабря обстрелу артиллерии калибра 122 мм подверглись позиции ВС Украины (ВСУ) под селом Водяное, а Широкино было обстреляно из минометов калибра 120 мм. Взрывы хорошо было слышно и в Мариуполе.



Встреча Петра Порошенко и Джона Маккейна, главы комитета сената США по вооруженным силам, с пограничниками и бойцами морской пехоты ВСУ проходила в зоне поражения любой артиллерии калибром свыше 100 мм.



Помимо Порошенко и Маккейна на линии фронта также побывали посол США на Украине Мари Йованович, секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны страны) Александр Турчинов, министр обороны Украины Степан Полторак и начальник генштаба Виктор Муженко.



Визит Порошенко был пронизан символизмом. В присутствии Маккейна, неоднократно выступавшего за предоставление Украине летального оружия, ВСУ передавались техника и оружие: американские снайперские винтовки Barrett и оснащенные крупнокалиберными пулеметами американские же бронированные автомобили Hummer. Кроме того, местному пограничному отряду передали сторожевой катер UMS1000 и шесть беспилотных комплексов разведки украинского производства (по три единицы в каждом).



Присутствие американцев было по-своему логичным.



В Бердянском в этот день торжественно передавали погранвойскам построенную на американские деньги и начиненную американским оборудованием систему раннего выявления и идентификации целей Aeros, предназначенную для круглосуточного контроля за акваторией Азовского моря.



Пограничный технический центр слежения за акваторией моря раньше находился в селе Обрыв рядом с Седово (сейчас это территория, контролируемая самопровозглашенной ДНР) и был уничтожен в ходе боя 5 июля 2014 года. Тогда на берег с двух катеров высадилась диверсионная группа, вооруженная минометами. Технический пункт был разбит, был убит один пограничник и восемь ранены. А украинская погранслужба потеряла контроль над передвижением судов в Азовском море.



Губернатор Донецкой области Сергей Тарута в то время неоднократно обвинял Россию в поставках оружия и переброске людей из Крыма через Азовское море в курортные поселки побережья под Мариуполем. Тогда же и разместили в Урзуфе и Юрьевке базы запрещенного в России батальона «Азов». Большая часть Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой области были взяты под контроль вооруженными формированиями ДНР в конце августа 2014 года в ходе атаки на Мариуполь.



Послание для Путина



«Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине!» — несколько невпопад обратился Порошенко 31 декабря к военнослужащим в Мариуполе. Те выражали сдержанное одобрение.



«Владимиру Путину я хочу сказать, что он никогда не лишит украинцев их свободы и независимости», — вторил Джон Маккейн уже в селе Бердянском.



Позже, в коротком интервью Общественному телевидению Приазовья, американский политик выразил уверенность, что Россия «нарушит любое соглашение, как уже нарушила Будапештский меморандум». «Она понимает только силу, и поэтому мы обязаны обеспечить Украину всей возможной помощью в виде предоставления оружия и совместных учений», — рассуждал конгрессмен.



В Мариуполе приезд представительной делегации перед Новым годом встретили довольно сдержанно. В городском совете Мариуполя большинство имеет «Оппозиционный блок», наследник пророссийской Партии регионов Виктора Януковича. Конкуренцию ему составляет взявшая 10% на последних выборах партия «Сила людей», местную ячейку которой возглавили украинские патриотические и экологические активисты. Впрочем, и они испытывают скепсис в отношении политики Петра Порошенко.



Лидер фракции «Сила людей» в городском совете Мариуполя Максим Бородин разместил на своей странице в Facebook пост.



«Да уж, если бы Петр Порошенко был так же силен в разрушении коррупционных схем среди своего окружения, как он силен в правильном пиаре с военными, то он действительно мог бы войти в историю Украины как выдающаяся личность», — гласил текст.



В Киеве склонны считать молниеносный визит Петра Порошенко на фронт в сопровождении Маккейна подготовкой к новой реальности в США и поиске там союзников в условиях сосуществования с новым президентом Дональдом Трампом, первых шагов которого пока никто предсказать не может.



«Приезд Порошенко на фронт 31 декабря в сопровождении американских сенаторов — это, несомненно, обозначение позиции, — рассказал «Газете.Ru» украинский политолог Константин Батозский. — О поездке еще утром 30-го никто не знал в Киеве, и она точно предварительно не планировалась в расписании визита американских сенаторов».



«Выезд на фронт представителей как Республиканской, так и Демократической партий в сопровождении посла США и президента Украины — это еще и попытка демонстрации надпартийного антироссийского консенсуса в США накануне инаугурации Дональда Трампа», — считает эксперт.



По его мнению, об этом говорит и «личное послание» Джона Маккейна Владимиру Путину, произнесенное под Широкино.

Източник: Военные материалы

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