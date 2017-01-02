 » 
 » 

Маккейн изпрати картичка на Путин от Донбас


/Поглед.инфо/ В навечерието на Нова година президентът на Украйна Петро Порошенко е направила бързо посещение на първа линия на фронта в Донбас. Порошенко е придружаван от американска делегация в състав: републиканският сенатор Джон Маккейн и демократите Линдзи Греъм и Еми Клобучар. /рус.ез./

О том, что Порошенко может прилететь в Донбасс, стало известно накануне. Пресс-службы начали обзванивать отдельных местных журналистов в Мариуполе 30 декабря с просьбой подтвердить участие в закрытой встрече в неназванном месте. Для этого нужно было прибыть на место сбора в 12.40 и одеться потеплее. Стало понятно, что Петр Порошенко будет выезжать на позиции ВС Украины. Линия фронта располагается всего в 12 км от города, но в Приазовье стоит аномальная для этих мест зима с морозами под –7°C и снегом.

Утром 31-го из сообщения в Facebook бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили стало известно и о прибытии Маккейна. Он общался с делегацией американского сената за завтраком в качестве лидера недавно созданной им партии «Рух новых сил». Из сообщения Саакашвили стало известно, что утром Маккейн вылетает в Мариуполь.

В городе с 10 утра были отключены все светофоры, на перекрестках стояли военные регулировщики, вдоль дорог — сотрудники спецслужб и бойцы в камуфляже.

«Они в Запорожье прилетают и едут машинами. Пока не уедут, будем стоять. Охраняют дорогу на Бердянское, там мероприятие будет», — спокойно сообщил в беседе с «Газетой.Ru» один из военных.

Америка поможет

Курортное село Бердянское находится по пути в Широкино в 4 км от линии фронта. Согласно сообщениям спикера министерства обороны Украины по вопросам АТО («антитеррористической операции» — так Киевские власти называют донбасский конфликт) Александра Мотузяника, ночью на 31 декабря обстрелу артиллерии калибра 122 мм подверглись позиции ВС Украины (ВСУ) под селом Водяное, а Широкино было обстреляно из минометов калибра 120 мм. Взрывы хорошо было слышно и в Мариуполе.

Встреча Петра Порошенко и Джона Маккейна, главы комитета сената США по вооруженным силам, с пограничниками и бойцами морской пехоты ВСУ проходила в зоне поражения любой артиллерии калибром свыше 100 мм.

Помимо Порошенко и Маккейна на линии фронта также побывали посол США на Украине Мари Йованович, секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны страны) Александр Турчинов, министр обороны Украины Степан Полторак и начальник генштаба Виктор Муженко.

Визит Порошенко был пронизан символизмом. В присутствии Маккейна, неоднократно выступавшего за предоставление Украине летального оружия, ВСУ передавались техника и оружие: американские снайперские винтовки Barrett и оснащенные крупнокалиберными пулеметами американские же бронированные автомобили Hummer. Кроме того, местному пограничному отряду передали сторожевой катер UMS1000 и шесть беспилотных комплексов разведки украинского производства (по три единицы в каждом).

Присутствие американцев было по-своему логичным.

В Бердянском в этот день торжественно передавали погранвойскам построенную на американские деньги и начиненную американским оборудованием систему раннего выявления и идентификации целей Aeros, предназначенную для круглосуточного контроля за акваторией Азовского моря.

Пограничный технический центр слежения за акваторией моря раньше находился в селе Обрыв рядом с Седово (сейчас это территория, контролируемая самопровозглашенной ДНР) и был уничтожен в ходе боя 5 июля 2014 года. Тогда на берег с двух катеров высадилась диверсионная группа, вооруженная минометами. Технический пункт был разбит, был убит один пограничник и восемь ранены. А украинская погранслужба потеряла контроль над передвижением судов в Азовском море.

Губернатор Донецкой области Сергей Тарута в то время неоднократно обвинял Россию в поставках оружия и переброске людей из Крыма через Азовское море в курортные поселки побережья под Мариуполем. Тогда же и разместили в Урзуфе и Юрьевке базы запрещенного в России батальона «Азов». Большая часть Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой области были взяты под контроль вооруженными формированиями ДНР в конце августа 2014 года в ходе атаки на Мариуполь.

Послание для Путина

«Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине!» — несколько невпопад обратился Порошенко 31 декабря к военнослужащим в Мариуполе. Те выражали сдержанное одобрение.

«Владимиру Путину я хочу сказать, что он никогда не лишит украинцев их свободы и независимости», — вторил Джон Маккейн уже в селе Бердянском.

Позже, в коротком интервью Общественному телевидению Приазовья, американский политик выразил уверенность, что Россия «нарушит любое соглашение, как уже нарушила Будапештский меморандум». «Она понимает только силу, и поэтому мы обязаны обеспечить Украину всей возможной помощью в виде предоставления оружия и совместных учений», — рассуждал конгрессмен.

В Мариуполе приезд представительной делегации перед Новым годом встретили довольно сдержанно. В городском совете Мариуполя большинство имеет «Оппозиционный блок», наследник пророссийской Партии регионов Виктора Януковича. Конкуренцию ему составляет взявшая 10% на последних выборах партия «Сила людей», местную ячейку которой возглавили украинские патриотические и экологические активисты. Впрочем, и они испытывают скепсис в отношении политики Петра Порошенко.

Лидер фракции «Сила людей» в городском совете Мариуполя Максим Бородин разместил на своей странице в Facebook пост.

«Да уж, если бы Петр Порошенко был так же силен в разрушении коррупционных схем среди своего окружения, как он силен в правильном пиаре с военными, то он действительно мог бы войти в историю Украины как выдающаяся личность», — гласил текст.

В Киеве склонны считать молниеносный визит Петра Порошенко на фронт в сопровождении Маккейна подготовкой к новой реальности в США и поиске там союзников в условиях сосуществования с новым президентом Дональдом Трампом, первых шагов которого пока никто предсказать не может.

«Приезд Порошенко на фронт 31 декабря в сопровождении американских сенаторов — это, несомненно, обозначение позиции, — рассказал «Газете.Ru» украинский политолог Константин Батозский. — О поездке еще утром 30-го никто не знал в Киеве, и она точно предварительно не планировалась в расписании визита американских сенаторов».

«Выезд на фронт представителей как Республиканской, так и Демократической партий в сопровождении посла США и президента Украины — это еще и попытка демонстрации надпартийного антироссийского консенсуса в США накануне инаугурации Дональда Трампа», — считает эксперт.

По его мнению, об этом говорит и «личное послание» Джона Маккейна Владимиру Путину, произнесенное под Широкино.

Източник: Военные материалы

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели

Публикувано на
02.01.2017 @ 08:14

Тагове: , , , ,

Коментари

Видяна: 117



 

Поглед Инфо

Авторски

Терор, чужд флаг Боян Чуков
Прочетена 129 пъти
Отново терор под чужд флаг
Очаквания, 2017 година Александър Симов
Прочетена 1394 пъти
Какво ни чака през 2017 година?
Несуверенна демокрация, политическо еничарство Васил Проданов
Прочетена 1287 пъти
Несуверенна демокрация и политическо еничарство
Формални причини, управленска импотентност Андрей Пантев
Прочетена 2061 пъти
Търсим формални причини за управленската импотентност
Барак Обама, политически разочарования Александър Симов
Прочетена 1860 пъти
Барак Обама е едно от най-големите ми политически разочарования
Барак Обама, САЩ, груб саботаж Боян Чуков
Прочетена 5307 пъти
Неинтелигентен и груб саботаж
Излекуване, общество, псевдоценности Пламен Павлов
Прочетена 1439 пъти
Да излекуваме обществото от псевдоценностите

Най-четени

Русия, плени, натовски инструктори, Алепо, заговор, Сирия 31.12.2016 | Видяна 14517 пъти
Русия плени натовски инструктори в Алепо и разкри заговор срещу Сирия ...
Кеворк Кеворкян, Патриоти, Реформатори, БСП, Плевнелиев, мандат, Борисов 27.12.2016 | Видяна 13164 пъти
Докато реката ги довлече - лигавене без край
Юрий Борисов, самолет, Ту-154, Шарли Ебдо, цинизъм 29.12.2016 | Видяна 13092 пъти
Нечовешки цинизъм
Николай Михайлов, Русия, граничи, Бога 28.12.2016 | Видяна 12275 пъти
Защото Русия граничи с Бога
Китай, жп линия, влакове, скорост, 400 км/час 28.12.2016 | Видяна 10993 пъти
В Китай откриха жп линия за влакове със скорост 400 км/час