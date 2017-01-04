Диверсиите против Турция и Русия ще нарастват

/Поглед.инфо/ Освен четирите водещи сили (САЩ, Китай, ЕС и Русия), на геополитическата картина на света през 2017 г. ще влияят събитията в Сирия, Украйна и Турция. Там се водят не само граждански и религиозни войни; а са фронтове, където се смесват интересите на всички големи геополитически играчи. Всяка от тези три страни трябва фундаментално да се промени или да изчезне от картата на света в сегашния си вид.

В Турция, например, има твърде много десни и леви радикали, които в еднаква степен разрушават турската държава. Впрочем, стартът на националното разделение авторът счита, че започва от Кемал Ататюрк, който полага основите на турската модернизация, но твърде много доближава Турция до западните ценности, с което се създава мощна прослойка, ориентирана към Европа и Съединените щати. С присъединяването си към НАТО през 1952 г., страната слага край на своя неутралитет, което поставя началото на идеологическото разделение в турския елит. Към 21-ви век, Турция се превръща във васал на САЩ и Великобритания, и това обстоятелство още повече катализира вътрешните противоречия, довели до про-американския преврат през лятото на 2016 г. Изводите, които авторът прави са, че Западът никога няма да бъде приятел на Турция, а ще я използва като инструмент на своите интереси в Близкия изток; Западът постоянно ще тласка Турция към във война със своите съседи - Сирия, Иран и Русия; оцеляването на Турция е възможно само чрез „суверенизация”, предполагаща актуализация на вътрешната и външната й политика.

(рус.ез.)

Диверсии против Турции и России в текущем году будут нарастать

Помимо четырех ведущих мировых субъектностей (США, Китая, Евросоюза и России) в 2017 году на геополитическую картину мира окажут влияние события, происходящие и в некоторых других странах. Речь идет, прежде всего, о Сирии, Украине и Турции.

В каждой из этих трех стран сегодня идут не просто гражданские и межрелигиозные войны; они стали фронтами так называемой «битвы конца», в которой смешались интересы всех основных геополитических игроков.

Каждая из трех названных стран должна в итоге принципиально измениться или же исчезнуть с карты мира в их нынешнем виде.

Замечу, что в каждой из них глобалисты вошли в прямое столкновение с Россией. При этом экспансия Запада и активности западных спецслужб и военных НАТО в Сирии, Турции и на Украине не просто затрагивают интересы РФ: глобалисты развязали и ведут три откровенные прокси-войны против России, в то время как РФ не отступила, но дала бой превосходящим силам противника.

Не буду уходить в анализ причин и целей этих войн. Отошлю читателя к статье «В 2017 году Запад начнет тонуть в собственном дерьме», (http://rusnext.ru/recent_opinions/1482505055) в которой представлена логика того наступления на Россию, которое в текущем году не просто продолжится, но усилится, ибо задача глобалистов состоит в том, чтобы от войн чужими руками перейти к прямой атаке на Москву путем активизации действий в ней российской «пятой колонны», а также разного рода диверсий. Замечу только, что уходящий президент США уже дал отмашку этой атаке в виде начала борьбы с «русскими хакерами». (http://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20161230/1020164364/ot-russkoj-mafii-k-russkim-xakeram.html)

Одновременно и синхронно активизировались и основные линии дальнейшей экспансии глобалистов: на Украине, куда на днях прибыл Маккейн для «поднятия боевого духа» карателей, а также в Турции и России, где в последние две недели произошли трагические события, в организации которых многие эксперты видят руку конкретных западных спецслужб.

19 декабря в Анкаре был убит российский посол, 25 декабря над Черным морем потерпел крушение российский ТУ-154, а 1 января в Стамбуле произошло вооруженное нападение на ночной клуб, в результате которого были убиты или ранены 108 человек (более половины из них — иностранцы).

Замечу, что в минувшем году в Турции зафиксированы около полусотни терактов, из них 8 в Стамбуле и 2 в Анкаре (в совокупности около 190 погибших и почти 600 раненых). Так вот, интенсивность терактов свидетельствует: в Турции идет самая настоящая гражданская война. При этом противостояние турецких властей с курдскими военизированными группами не объясняет причин всех актов насилия, в особенности — в столицах. Тем более что как раз в Анкаре и Стамбуле ответственность за теракты часто берут на себя исламистские радикальные группировки.

Частота терактов, а также отсутствие ясности относительно заказчиков насилия говорят не только о провалах в работе турецкой полиции и спецслужб, но больше о том, что в самой системе власти Турции произошел серьезный сбой. Полагаю, что под этим сбоем следует понимать раскол элит и нации как таковой.

В стране слишком много правых и левых радикалов, которые в равной степени делают все для того, чтобы обрушить турецкое государство. Начало расколу нации породил, я считаю, Кемаль Ататюрк, который заложил основы турецкой модернизации, обеспечил рывок в развитии страны, но слишком сильно приблизил Турцию к западным ценностям, после чего в стране появилась мощная прослойка людей, сориентированных на Европу и США.

До поры до времени радикальные исламисты и неолибералы вполне уживались в рамках единого государства, поскольку Турции удавалось сохранить нейтралитет даже в период Второй Мировой войны. Однако вступление страны в 1952 году в НАТО положило конец её нейтралитету и способствовало политическому оформлению идеологического раскола внутри турецких элит.

К 21 веку Турция стала очевидным вассалом США и Великобритании, и именно это обстоятельство является катализатором нарастающих в стране противоречий, летом 2016 года чуть было не приведших к проамериканскому государственному перевороту.

Следствием раскола элит всегда является гражданская война — холодная, теплая или горячая. В Сирии эта война подогревается извне — поддержкой Западом так называемых «умеренных террористов» (надо ж такое придумать!), а на Украине — диверсиями карательных батальонов на Донбассе.

В Турции она разогревается терактами, в которых заинтересованы и радикальные исламисты, стремящиеся заставить турецкое руководство следовать их курсу, и Запад, пытающийся обрушить нынешнюю власть в Турции посредством создания в стране панических настроений.

Эрдоган балансирует между названными силами, но многие наблюдатели считают, что его дни сочтены. Ведь в Турции была попытка запуска аналога украинского сценария, когда в Киеве при прямой поддержке Госдепа и ЦРУ был свергнут «балансировавший» между двумя группами элит законный президент Янукович. (И на Украине, и в Турции Запад опирается на союз радикальных националистов и «либералов»; разница лишь в том, что Киев внешние силы подтолкнули к войне против русскоязычного населения Донбасса, а Анкару вынуждают вести войну с курдами).

Словом, теракты в Турции в текущем году будут только нарастать, ведь их цель — вынудить Эрдогана отказаться от власти или же присягнуть одной из двух радикальных сил, являющихся марионетками глобалистов.

Выход из всех этих расставляемых против Эрдогана капканов существует, для чего, однако, нужно осознать несколько простых истин.

Во-первых, Запад никогда не будет другом Турции. США, НАТО, Евросоюз и т. п. всегда будут видеть в ней инструмент своих экспансионистских интересов на Ближнем Востоке.

Во-вторых, Запад сделает все для того, чтобы Турция вела войну со своими соседями — Сирией, Ираном и Россией. Западные спецслужбы подставили Турцию в ситуации со сбитым российским СУ-24 над Сирией, и именно их участие угадывается в ряде терактов в турецких столицах. В-третьих, условием для выживания Турции в этом мире может быть только её суверенизация, предполагающая обновление внешней и внутренней политики.

Надо сказать, что после попытки в стране госпереворота, турецкие власти встряхнулись и начали выстраивать союзнические отношения с Россией и Ираном, в том числе по такому важному вопросу, как судьба Сирии. (http://ru.sputnik.az/expert/20160808/406703693.html) Вместе с тем, разворот Эрдогана в сторону обретения суверенитета происходит медленно и непоследовательно. Причина подобного положения дел кроется, как я полагаю, в той дистрофии морали, которая настигла — как и большинство европейских политиков, разменявших мораль на утилитарный комфорт и карьеру, — тех не-западных политиков (включая Эрдогана), которые столкнулись с искушением европеизации.

Эта дистрофия постигла в свое время Януковича, который предпочел своему президентскому долгу политику потребителя и приспособленца. Эту болезнь пока не может преодолеть и Эрдоган, обрекая Турцию на новые испытания, себя же подвергая риску быть низвергнутым и выброшенным за пределы страны новой прозападной властью.

Вот поэтому в Турции будут и дальше продолжаться теракты.

Будут продолжаться в наступившем году и попытки организации терактов в России. Ведь представитель клана глобалистов Обама пообещал применение по отношению к РФ неких «скрытых» мер воздействия.

Что должна делать российская власть в таких условиях — ну кроме обеспечения договоренностей с группой Трампа? Очевидно — то же самое, что и Эрдоган. Она должна минимизировать свою зависимость от мировых центров силы.

Владимир Лепехин - генеральный директор института ЕвразЭС в Москве

Източник: Русская весна

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели