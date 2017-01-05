Лебедовата песен на Обама: лъжите на ЦРУ като повод за нови санкции срещу Русия

/Поглед.инфо/ Изявленията на шефа на ЦРУ Джон Бренан, че Русия използва в Сирия тактиката на "изгорената земя" е опит да се отклони вниманието от собствените военни престъпления на САЩ в Близкия изток. Фактите сочат, че още от 2012 "международната коалиция”, водена от САЩ, методично отслабва легитимното правителство, максимално унищожавайки инфраструктурата на Сирия, без оглед на жертвите върху цивилното население.

Всичко това позволи на джихадистките екстремисти да печелят месечно от незаконната продажба на сирийски нефт десетки милиони долари, с които да вербуват в редиците си все повече и повече нови членове. Нека припомним, че руската военна операция за освобождаване на Алепо многократно бе прекъсвана от хуманитарни паузи. Освобождаването на Алепо бе забавено именно, да се избегнат жертвите сред цивилното население. Лъжите си ЦРУ фабрикува, за да даде повод за нови санкции срещу Русия и да навреди на американско-руските отношения в бъдеще. Тази политика на Обама и неговата администрация е приета в началото на миналия месец и е умишлено провокативна. (рус.ез.)

Лебединая песня Обамы: ложь ЦРУ как повод для новых санкций против РФ

Слова главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что Россия якобы применяет в Сирии тактику «выжженной земли», являются просто попыткой США отвлечь внимание от собственных военных преступлений на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил сегодня официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Рано или поздно за все это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением «соломки на будущее» вряд ли спасет. Реальные же результаты действий России в Сирии Джону Бреннану хорошо известны. Специально для ЦРУ и подобных специальных служб мы довели их в ходе итоговой коллегии Минобороны России», — отмечает генерал-майор.

Кроме того, как сообщала НСН, Конашенков напомнил, что еще начиная с 2012 года «международная коалиция во главе с США методично разрушала инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, несмотря на угрозу для мирного населения». При этом объекты инфраструктуры террористов, против которых якобы были направлены авиаудары США, не особо пострадали. Все это позволило боевикам ежемесячно зарабатывать на незаконной продаже сирийской нефти десятки миллионов долларов и вербовать в свои ряды все новых и новых членов. Владимир Брутер, политолог-американист, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, представил Федеральному агентству новостей свою оценку слов Джона Бреннана.

«Где Россия в Сирии оставила после себя выжженную землю? Где нейтральные или хотя бы пристрастные документы, показывающие, что действия сирийско-ирано-российской коалиции привели к массовым разрушениям, бегству мирных жителей, большому количеству человеческих потерь? Где документальные свидетельства всего того, что называется войной не по правилам? На это нет никаких документов. Никаких», — убежден политолог.

При этом, по его мнению, коалиция Сирии, Ирана и РФ «тоже совершала ошибки», но от этого во время войны никто не застрахован. «При этом мы помним, что военная операция России по освобождению Алеппо не раз прерывалась гуманитарными паузами. Она специально была замедлена, чтобы не допустить повышенного числа жертв среди мирного население. Хотя бы одно это показывает, что Россия не использует тактику «выжженной земли», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам эксперта, на это же указывают и многочисленные попытки России и Сирии договориться с различными оппозиционными группировками о выходе их бойцов из Алеппо вместе с членами семей и легким огнестрельным оружием. «Очевидно, что у России никогда не было каких-то планов по разрушению в Сирии», — отметил Брутер. Политолог полагает, что и сам Бреннан прекрасно понимал, что заявления о тактике «выжженной земли» являются чистой воды «фейком», ведь эти слова никак не увязываются с полученным Россией в Сирии результатом — с освобождением Алеппо сравнительно малым числом жертв.

«Ничего в словах Бреннана, кроме сугубо утилитарной попытки обвинить Россию в чем перед своим уходом с поста главы ЦРУ, нет. Его заявления взяты с потолка и преследуют цель поддержать высокий уровень напряжения в информационном пространстве. На основе подобных пустых заявлений уходящая администрация пытается провести еще какие-то действия санкционного характера, призванные еще больше ухудшить отношения США и России. На мой взгляд, эта политика Обамы и его администрации, принятая им в начале прошлого месяца, является не просто никуда ни годной, но сознательно провокативной», — подводит итог Брутер.

Източник: Федеральное агентство новостей

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели