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Из писмата на фашистите, обкръжени при Сталинград


/Поглед.инфо/ Нищо не предава така добре атмосферата на войната, както живите и преки свидетелства за нея от тези, които са били в челните редици. Представяме откъси от писма и дневници на германски офицери и войници, обкръжени при Сталинград. Полевата поща на врага се оказа в ръцете на Червената армия./рус.ез./

Войска Юго-Западного (генерал-полковник Н.Ф. Ватутин) и Сталинградского (генерал-полковник А.И. Еременко) фронтов в районе Калача и Советского замкнули кольцо. В окружение попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей немецкой 6-й армии (генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс) и частично 4-й танковой армии общей численностью 330 тысяч человек. Единственным средством самого минимального снабжения оставались военно-транспортные самолеты, которые в большинстве своем сбивались советскими истребителями и зенитчиками. В некоторых из этих самолетов находилась почта противника.

"Здесь настоящий ад". Письма немецких солдат и офицеров, окруженных под Сталинградом

“…Подаю весточку о себе, положение у нас очень серьезно. Русские окружили армейский корпус, и мы сидим в мешке. В субботу нас атаковали, было много убитых и раненых. Кровь текла ручьями. Отступление было ужасным. Тяжело ранен наш командир, у нас теперь нет ни одного офицера. Мне пока везет, но сейчас мне все безразлично …”

Из письма унтер-офицера Георга Кригера, 631-й тяжелый артиллерийский дивизион 86-го артиллерийского полка 112-й пехотной дивизии, п/п 00704, невесте. 30.XI.1942 г.

“…Мы находимся в довольно сложном положении. Русский, оказывается, тоже умеет вести войну, это доказал великий шахматный ход, который он совершил в последние дни, причем сделал он это силами не полка и не дивизии, но значительно более крупными…”

Из письма ефрейтора Бернгарда Гебгардта, п/п 02488, жене. 30.XII.1942 г.

“…Каждый день мы задаем себе вопрос: где же наши спасители, когда наступит час избавления, когда же? Не погубит ли нас до того времени русский…”

Из письма гаупт-вахмистра Пауля Мюллера, п/п 22468, жене. 31.XII.1942 г.

 “…Мы переживаем здесь большой кризис, и неизвестно, чем он закончится. Положение в общем и целом настолько критическое, что, по моему скромному разумению, дело похоже на то, что было год тому назад под Москвой”.

Из письма генерал-лейтенанта фон Гамбленц жене. 21.XI.1942 г.

"Здесь настоящий ад". Письма немецких солдат и офицеров, окруженных под Сталинградом

“23 октября. Пароль: Сталинград.

28 октября. Здесь настоящий ад. Пикирующие бомбардировщики и артиллерия.

29 октября. Жаркий для меня день… Жуткая деятельность русской авиации.

2 ноября. Ночью колоссальная деятельность авиации. Из головы не выходит мысль, что твой конец близок. Наши атаки безуспешны. Ротный старшина Лар убит.

3 ноября. Унтер-офицер Фридрих убит.

8 ноября. Снова и снова воздушные налеты. Никто не знает, будет ли он жив через час…”

Из дневника унтер-офицера Иозефа Шаффштейн, п/п 27547.

"Здесь настоящий ад". Письма немецких солдат и офицеров, окруженных под Сталинградом

“15 января. Сколько времени будем мы еще влачить это жалкое существование и будет ли вообще когда-нибудь лучше? Нас все время подкарауливает враг. Один другому желает смерти. Так как мы в окружении и нам не хватает боеприпасов, то мы вынуждены сидеть смирно. Выхода из котла нет и не будет”.

Из дневника офицера Ф.П. 8-го легкого ружейно-пулеметного парка 212-го полка.

“10 января. Ровно в 6 час. на западе начинается жуткий ураганный огонь. Такого грохота я еще никогда не слыхал. Целый день над нами летает бесчисленное количество самолетов, сбрасывающих бомбы под гул орудий. 13 января. …У меня сегодня какие-то странные предчувствия. Выйдем мы отсюда или нет?”

Из дневника унтер-офицера Германа Треппман, 2-й батальон 670-го пехотного полка 371-й пехотной дивизии.

В этих письмах нет эйфории, как в начале войны, и есть признание в наших рядовых и командирах более чем достойных воинов, которые одержали в битве на Волге победу.

"Здесь настоящий ад". Письма немецких солдат и офицеров, окруженных под Сталинградом

Немецкие пленные идут мимо замерзшего трупа немецкого солдата. Сталинград, 1943г. 

В дневнике уже цитированного унтер-офицера Иозефа Шаффштейна имеются и следующие записи:

“8 декабря. С едой становится все плачевней. Одна буханка хлеба на семь человек. Теперь придется перейти на лошадей.

9 декабря. Всех ослабевших лошадей закалывают и съедают.

10 декабря. Голодать чертовски тяжело.

11 декабря. Никаких надежд на улучшение. Сейчас мы познали цену хлеба.

12 декабря. Сегодня я нашел кусок старого заплесневевшего хлеба. Это было настоящее лакомство. Мы едим только один раз, когда нам раздают пищу, а затем 24 часа голодаем…”

"Здесь настоящий ад". Письма немецких солдат и офицеров, окруженных под Сталинградом

“…У нас здесь дела неважные, еды очень мало: буханка хлеба на три человека на два дня и очень скудный обед. С какой охотой я поел бы сейчас болтушки, которой дома кормят свиней. Хоть бы разок наесться досыта, мы здесь все страшно возмущаемся… У нас опять очень много обморожений”.

Из письма ефрейтора Рихарда Круга, п/п 21632, брату. 29.XII.1942 г.

“…Сегодня для меня было бы величайшей радостью получить кусок черствого хлеба. Но даже этого у нас нет.”

Из письма обер-ефрейтора Вильгельма Бейссвенегер, п/п 28906, родителям. 31.XII.1942 г.

“…Три врага делают нашу жизнь очень тяжелой: русские, голод, холод. Русские снайперы держат нас под постоянной угрозой…”

Из дневника ефрейтора М. Зура. 8.XII.1942 г.

"Здесь настоящий ад". Письма немецких солдат и офицеров, окруженных под Сталинградом

“…Вчера мы получили водку. В это время мы как раз резали собаку, и водка явилась очень кстати. Хетти, я в общей сложности зарезал уже четырех собак, а товарищи никак не могут наесться досыта. Однажды я подстрелил сороку и сварил ее…”

Из письма солдата Отто Зехтига, 1-я рота 1-го батальона 227-го пехотного полка 100-й легко-пехотной дивизии, п/п 10521 В, Хетти Каминской. 29.XII.1942 г.

“…У Иозефа Гросса была собака, ее песенка тоже уже спета, — я не шучу…”

Из письма унтер-офицера Хуго Куне, п/п 28906 Д, I.I.1943 г.

“…26 декабря. Сегодня ради праздника сварили кошку”.

Из записной книжки Вернера Клей, п/п 18212.

“…Эльза, я не хочу наводить на тебя тоску и не стану много рассказывать, но одно я тебе могу сказать: скоро я погибну от голода…”

Из письма солдата Рефферта жене. 29.XII.1942 г.

“…Над многими, которые в прошлом году и не думали о смерти, стоит сегодня деревянный крест. За этот год множество народу у нас рассталось с жизнью. В 1943 г. будет еще хуже. Если положение не изменится и окружение не будет прорвано, то мы все погибнем от голода. Никакого просвета…”

Из письма обер-ефрейтора Георга Шнелля, п/п 16346 С, родителям. I.I.1943 г.

"Здесь настоящий ад". Письма немецких солдат и офицеров, окруженных под Сталинградом

Многие солдаты и офицеры вермахта, осознавая безнадежность положения, сдавались в плен еще до решения Паулюса о капитуляции. Те, которые ждали решения командующего 6-й армии, понесли большие потери. Лишь за две недели окруженный противник потерял свыше 100 тысяч человек.

"Здесь настоящий ад". Письма немецких солдат и офицеров, окруженных под Сталинградом

Паулюс сдался советским войскам 2 февраля 1943 года. Вместе с ним в плен попало около 113 тысяч солдат и офицеров 6-й армии — немцев и румын, в том числе 22 генерала. Солдаты и офицеры вермахта, мечтавшие побывать в Москве, прошли по ее улицам, но не как победители, а как военнопленные.

"Здесь настоящий ад". Письма немецких солдат и офицеров, окруженных под Сталинградом

17 июля 1944 года через город были проконвоированы 57 600 военнопленных, захваченных войсками Красной армии 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов. А менее чем через год советские воины водрузили знамя над рейхстагом.

Източник: Русская весна

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Публикувано на
06.01.2017 @ 05:49

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