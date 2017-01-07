Алекс Джоунс: Катастрофата на Ту-154 в Сочи е терористичен акт

/Поглед.инфо/ Алекс Джоунс смята, че всички, които се считат, че "руската самолетна катастрофа и смъртта на 92 души в Сочи"е в резултат на техническа грешка, че е време да "премахнаттапите от ушите си." Обама заяви, че ще отговори на Русия " в нейния тон и нейния начин." Както заяви военен коментатор, САЩ даде много ракети "земя-въздух", ръчно преносими противовъздушни системи "Стингър" на хора, които силовите агенции на САЩ наричат "бунтовници" (виж видеото по-долу)./рус.ез./

Начиная с 90-х, было продано более 50 тысяч американских ПЗРК странам третьего мира. А сейчас исламисты пользуются этим оружием. Алекс Джонс уверен, что израильский, египетский, российский самолет над Синаем сбиты именно джихадистами по указке США. И вот теперь крушение самолета возле Сочи.

"Несомнено, они убивают российских дипломатов. Несомненно, они пытаются начать войну с Россией, организовав катастрофу этого самолета. Я сотни раз предсказывал это. Вы это видели. Над Средиземным морем, над Черным морем. Мы наблюдаем катастрофу трех российских самолетов за прошлый год. И в двух случаях джихадисты опубликовали видео, где они берут ответственность за трагедию.

Путин не хочет это афишировать. Он поручил провести расследование. Они пытаются сказать, что это не теракт. Надеются на это, потому что не хотят быть втянутыми в необходимости ответных действий. Они надеются, что все изменится, как только Трамп прийдет к власти.

Проблема в том, что существует много спящих ячеек и агенты глобалистов работают в НАТО и в наших собственных вооруженных силах. Среди них много арабистов и других. Существует много рисков. Я связываю это с Кэрри, с Израилем. Это все холодные факты."

Източник: planet-today.ru

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