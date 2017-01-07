 » 
 » 

Алекс Джоунс: Катастрофата на Ту-154 в Сочи е терористичен акт


/Поглед.инфо/ Алекс Джоунс смята, че всички, които се считат, че "руската самолетна катастрофа и смъртта на 92 души в Сочи"е в резултат на техническа грешка, че е време да "премахнаттапите от ушите си." Обама заяви, че ще отговори на Русия " в нейния тон и нейния начин." Както заяви военен коментатор, САЩ даде много ракети "земя-въздух", ръчно преносими противовъздушни системи "Стингър" на хора, които силовите агенции на САЩ наричат "бунтовници" (виж видеото по-долу)./рус.ез./

Начиная с 90-х, было продано более 50 тысяч американских ПЗРК странам третьего мира. А сейчас исламисты пользуются этим оружием. Алекс Джонс уверен, что израильский, египетский, российский самолет над Синаем сбиты именно джихадистами по указке США. И вот теперь крушение самолета возле Сочи.

"Несомнено, они убивают российских дипломатов. Несомненно, они пытаются начать войну с Россией, организовав катастрофу этого самолета. Я сотни раз предсказывал это. Вы это видели. Над Средиземным морем, над Черным морем. Мы наблюдаем катастрофу трех российских самолетов за прошлый год. И в двух случаях джихадисты опубликовали видео, где они берут ответственность за трагедию.

Путин не хочет это афишировать. Он поручил провести расследование. Они пытаются сказать, что это не теракт. Надеются на это, потому что не хотят быть втянутыми в необходимости ответных действий. Они надеются, что все изменится, как только Трамп прийдет к власти.

Проблема в том, что существует много спящих ячеек и агенты глобалистов работают в НАТО и в наших собственных вооруженных силах. Среди них много арабистов и других. Существует много рисков. Я связываю это с Кэрри, с Израилем. Это все холодные факты."

Източник: planet-today.ru

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели

Публикувано на
07.01.2017 @ 09:26

Тагове: , , , , ,

Коментари

Видяна: 1342



 

Поглед Инфо

Авторски

Китай, геостратегически проект, Един пояс – един път, Новия Велик път на коприната Нако Стефанов
Прочетена 94 пъти
Китай: Геостратегическият проект „Един пояс – един път“ или „Новия Велик път на коприната“
Европейски съюз, Брюксел, България, членство Проф. д.и.н. Иван Ангелов
Прочетена 36 пъти
Къде щяхме да бъдем ако не бяхме в ЕС?
Съединени Американски Щети, Турция Юри Михалков
Прочетена 1406 пъти
Съединени Американски Щети и за Турция
БСП, Нинова, интервю, политически инфантилизъм Румен Петков
Прочетена 4234 пъти
Ще затъне ли БСП в политически инфантилизъм!?
Либерална културна хегемония Петър Волгин
Прочетена 1858 пъти
Краят на либералната културна хегемония
Политика, анализи, България Мария Пиргова
Прочетена 1764 пъти
Докъде сме с анализите? Време е за новите предложения за българската политика
България, входен билет, членство, Европейски съюз Проф. д.и.н. Иван Ангелов
Прочетена 4859 пъти
България плати най-скъпия входен билет за членството си в Европейския съюз

Най-четени

Русия, плени, натовски инструктори, Алепо, заговор, Сирия 31.12.2016 | Видяна 16325 пъти
Русия плени натовски инструктори в Алепо и разкри заговор срещу Сирия ...
Стефан Северин, Борисов, пътуване, магистрали, сняг 04.01.2017 | Видяна 12228 пъти
Пътувайте само когато Б.Б. каже!
Кеворк Кеворкян, 10 години, ЕС, вафла 04.01.2017 | Видяна 11017 пъти
10 години в ЕС – и една вафла
Стефан Северин, Борисов, писмо, Янка, Хасково 06.01.2017 | Видяна 8278 пъти
Писмо до Янка от Хасково
Тръмп, руснаци, правят, CNN, NBC News, глупаци 31.12.2016 | Видяна 7545 пъти
Тръмп: руснаците правят CNN и NBC News на глупаци, а те дори не се усещат