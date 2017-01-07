Десетте провала на глобалистите през 2016 година

/Поглед.инфо/ Политическият анализатор Владимир Буковски - за това, че изминалата година е била година на общо разочарование за последователите на глобалния световен ред, водени от САЩ. /рус.ез./

На референдума в Нидерландия мнозинството се обяви против асоциацията на Украйна с ЕС; пак с референдум, британците гласуваха против оставане в Евросъюза; неуспешният преврат в Турция охлади отношенията на тази натовска страна с Вашингтон и Брюксел; в Сирия претърпя поражение подкрепяната от Запада ислямистка агресия; в САЩ президентския пост убедително спечели антиглобалистът Доналд Тръмп; на президентските избори в Молдова и България спечелиха политици, които са против санкциите срещу Русия; във Франция лидерът на „Националния фронт” Марин Льо Пен призна Крим за част от Русия; в Италия референдумът спечелиха евроскептиците; отношенията между САЩ и Израел се разстроиха по време на президентството на Обама.

Политологът Владимир Букарски обстойно коментира тези 10 провала. Той счита, че глобалистите са претърпели фиаско практически във всички точки на света – от Вашингтон до Алепо и от Лондон до Тел-Авив; с пълен провал е завършила и стратегията за глобално сдържане на Русия и превръщането й в „страна-изгой”. Архитектурата на света изцяло се промени през 2016 г.

(рус.ез.)

Десять провалов глобалистов в 2016 году

Политолог Владимир Букарский — о том, что ушедший год стал годом тотальных разочарований для адептов глобального миропорядка во главе с США

Провал №1. Нидерланды

Неприятности глобалистов начались в апреле 2016 года. В Нидерландах состоялся референдум по вопросу об отношении жителей Голландии к соглашению ассоциации Украины с Евросоюзом. Несмотря на всю мощь украинской пропаганды и давления со стороны США, более 61% населения страны высказались против ратификации соглашения. Это значит, что соглашение о евроассоциации Украины не вступит в силу, пока парламент Нидерландов не примет соответствующее соглашение.

Позднее по требованию Нидерландов на саммите ЕС было принято решение, согласно которому ассоциация с Евросоюзом не предоставляет Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и не обязывает предоставить ей этот статус в будущем, а также не содержит обязательств по выделению помощи Украине и не предусматривает права ее граждан на свободное пребывание и трудоустройство на территории Евросоюза.

Доводы сторонников ратификации соглашения, что, мол, без помощи ЕС Украине «Путин установит над ней полный контроль», были проигнорированы. Это дало основания наблюдателям – например, таким как, обозреватель Der Spiegel Маркус Беккер – утверждать, что результат референдума в Нидерландах стал победой Владимира Путина и пощёчиной для ЕС.

Провал №2. Великобритания

Второй весьма коварный удар последовал в июне, когда около 52% жителей Великобритании на референдуме высказались за выход из Евросоюза. Этот референдум был инициирован премьер-министром Дэвидом Кэмероном как средство шантажировать Евросоюз, чтобы получить более выгодные условия пребывания Британии в ЕС. Сам Кэмерон активно агитировал за сохранение членства страны в Евросоюзе и обещал подать в отставку в случае отрицательного ответа. Своё обещание он выполнил.

Результат референдума в Великобритании снова был назван победой Путина. В этом, например, уверен экс-посол США в России, архитектор «Болотной революции» в Москве Майкл Макфон. «Потрясен результатами Brexit! Проигравшие: ЕС, Великобритания, США, верящие в пользу сильной, единой, демократической Европы. Победители: Путин», – написал он в Twitter. Макфол назвал Брекзит «большой победой для внешнеполитических целей Путина» и призвал «отдать ему должное».

Есть шанс, что выход Великобритании из ЕС спровоцирует эффект домино: за Туманным Альбионом могут последовать Франция, Италия, Греция, Швеция, Финляндия, Дания, Австрия и другие страны, где растёт процент евроскептических настроений.

Провал №3. Турция

В июне 2016 года состоялось примирение между Россией и Турцией после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган принёс извинения Владимиру Путину за сбитый российский военный самолёт. А уже в июле в Турции была пресечена попытка военного переворота.

Согласно официальной версии Турции, переворот был организован движением «Хизмет» и его лидером суфийским проповедником Фетуллахом Гюленом, который проживает в США и пользуется поддержкой Запада. Гюлен, представитель так называемого «демократического ислама», поддерживает прозападную ориентацию Турции и её вступление в Евросоюз. Гюлен и «Хизмет» создали в Турции «параллельное государство». Влияние этого движения охватывало правительственные органы, армию, суды, прокуратуру, систему образования, СМИ.

Фактически сразу же после примирения между Россией и Турцией «Хизмет» начал дискредитацию Эрдогана и его окружения. Агенты параллельного государства в прокуратуре инициировали расследование (впоследствии распавшееся) в отношении высокопоставленных лиц, входящих в ближний круг президента. Разоблачения сопровождались шумной кампанией в СМИ.

В ночь с 15 на 16 июля, когда путчисты взяли под контроль международные аэропорты, мосты и офис правящей партии, судьба страны висела на волоске. Тем не менее благодаря тому, что подавляющее большинство народа, полиция, духовенство и часть военного руководства остались верны законному правительству, путч был подавлен. Вскоре после провала путча начались масштабные чистки в руководстве и органах от сторонников Гюлена. Параллельное государство в Турции было разгромлено.

Провал переворота, за которым торчали уши ЦРУ, фактически бросил Турцию во главе с Эрдоганом в объятия России. Сегодня пока нельзя говорить о том, что Турция полностью покидает западный блок. Страна остаётся членом НАТО и не отказывается от пантюркистских амбиций. Интересы Турции и России по-прежнему расходятся во многих регионах – на Кавказе, в Средней Азии, на Ближнем Востоке. Тем не менее впервые за многие годы Москва и Анкара обнаружили, что могут говорить на одном языке.

Провал №4. Сирия

В ходе наступления, начатого правительственными войсками в Сирии в октябре, к концу года был полностью освобождён от боевиков Алеппо – крупнейший по населению город в Сирии, экономический центр страны и перекрёсток важных путей, определяющий конфигурацию транспортных потоков во всём ближневосточном регионе. По мнению многих экспертов, Алеппо – ключ к будущему Сирии и всего Ближнего Востока.

Освобождение Алеппо стало стратегическим ударом по «сирийской демократической оппозиции», поддерживаемой Западом. Алеппо становится важнейшим укреплённым районом правительственных войск на севере Сирии. Зачистка Алеппо и его окрестностей выключает трансграничное транспортное сообщение исламистских оппозиционных группировок с востоком Турции. Боевики лишаются значительной части поставок.

Арон Лунд из Ближневосточного Центра Карнеги утверждает, что потеря оппозицией Алеппо отнимает последние шансы обратить вспять ход войны. Без Алеппо у сирийской оппозиции и её зарубежных покровителей не будет шансов на то, чтобы двигаться вперёд. Новый Президент США Дональд Трамп уже заявил, что у боевиков сирийской оппозиции не будет возможностей на то, чтобы двигаться вперёд.

Как пишет с нескрываемой грустью Financial Times, вместо того, чтобы стать «кладбищем режима Асада», как говорили об Алеппо в 2012 году захватившие его боевики сирийской оппозиции, город превратился в «кладбище надежд» для самой оппозиции.

Провал №5. США

Главный удар по глобалистским силам пришёлся в самой метрополии мирового глобализма – США. 8 ноября на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, выступивший с антиглобалистской программой, победил демократку Хиллари Клинтон, с которой глобалистская элита связывала свои надежды.

При этом отметим, впервые за всю историю в выборах президента США отчётливо проявился российский фактор. На протяжении всей предвыборной кампании Клинтон, её штаб и вся поддерживающая её американская элита устраивали истерику по поводу вмешательства Москвы в выборный процесс. В частности, много говорится об операции российских спецслужб, которые якобы сливали в WikiLeaks информацию, компрометирующую Хиллари Клинтон и даже «контролировали процесс порционного выпуска компромата, что гарантировало – тема не уйдёт из новостей». Так, по крайней мере, утверждает бывший шахматист, а ныне радикальный оппозиционер Гарри Каспаров.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол вновь увидел руку российского президента. «Путин вмешался в наши выборы и преуспел. Молодец», – написал дипломат в своём твиттере. При этом слово «молодец» Макфол написал по-русски.

Подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении, что победа Трампа – на руку Москве. «Россия, пожалуй, выглядит самым очевидным бенефициаром избрания Дональда Трампа президентом США», — пишет главный экономист «Ренессанс Капитала» Чарльз Робертсон, отмечая, что у Москвы появляется надежда на ослабление американских санкций в 2017 году. Такого же мнения придерживается и стратег исследовательской фирмы Ecstrat Эмад Мостак, и аналитики, опрошенные Bloomberg. Последние убеждены, что снятие санкций было бы абсолютно исключено в случае победы Клинтон.

Показательный пример – назначения в администрацию Трампа. «Мы не знаем, как будет себя вести Америка. Она может стать абсолютно пророссийской. Пока что Дональд Трамп на топовые должности предлагает наихудших для нас кандидатов. Например, госсекретарем может стать Рекс Тиллерсон, один из руководителей нефтяной компании Exxon Mobil с бизнесом в России», — считает руководитель европейской программы Internews Ukraine Владимир Ермоленко.

Провал №6. Молдавия

13 ноября стал очередным чёрным днём для сторонников «сдерживания России». В Молдавии на президентских выборах победил Игорь Додон, в Болгарии – Румен Радев. В ходе второго тура молдавских выборов Додон получил голоса 52% сограждан, опередив главную конкурентку, прозападного кандидата Майю Санду.

Игорь Додон давно известен как дружественный России политик. В 2014 году Партия социалистов во главе с ним открыто выступила за вхождение Молдавии в Евразийский Экономический Союз. На этих президентских выборах Додон включил в свою программу восстановление стратегического партнёрства с Россией и обещал первый визит осуществить в Москву. Додон также выступает в поддержку Русской Православной Церкви и за федеративную модель приднестровского урегулирования. Победа друга России на выборах в Молдавии означает «очередную победу России и лично Владимира Путина в его противостоянии с Западом», – отмечает Sunday Times.

В числе первых мер Игоря Додона – смена названия языка президентского сайта с румынского на молдавский, снятие флага ЕС с президентской резиденции в центре Кишинёва, изъятие гражданства Молдовы у экс-президента Румынии, радикального западника Траяна Бэсеску и встреча в Бендерах с новоизбранным президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

Провал №7. Болгария

Румен Радев в Болгарии победил свою прозападную соперницу Цецку Цачеву с ещё большим перевесом: он получил около 60% голосов болгарских избирателей. Радев позиционирует себя как первый болгарин, ставший генералом НАТО. При этом он выступает за отмену антироссийских санкций и считает, что Крым по праву принадлежит России. Он также за большую независимость Болгарии от Брюсселя во внешней политике. Румен Радев поддерживает болгарское движение «Русофилы», о чём свидетельствует председатель этого движения Николай Малинов.

Удар №8. Франция

В число друзей России возвращается Франция – один из лидеров Европы, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН. Любой следующий президент Франции будет другом России. Это стало известно после того, как Франсуа Фийон победил в ходе праймериз своего конкурента, евроатлантиста Алена Жюппе. Основным конкурентом Фийона станет лидер Национального Фронта Марин Ле Пен, являющаяся ещё более последовательным другом России. И Фийон, и Ле Пен признают Крым частью России. Возрождается франко-русский альянс конца XIX века.

Удар №9. Италия

Премьер-министр Италии, еврооптимист Маттео Ренци загнал себя в ту же ловушку, что и Кэмерон: он с треском проиграл им же инициированный конституционный референдум и вынужден был объявить о своей отставке. Результаты референдума стали победой итальянских евроскептиков: партии «Пять звёзд» (лидер Беппе Грилло) и «Лиги Севера» (лидер Маттео Сальвини).

Многие эксперты считают, что результаты референдума в Италии могут разрушить Евросоюз. Такого мнения придерживаются издания Die Welt, The Wall Street Journal и Business Insider. Отставка правительства Ренци неизбежно спровоцирует политический хаос, который усугубит огромные проблемы в национальном банковском секторе Италии. Сумма «плохих кредитов» по всем итальянским банкам достигает 300 миллиардов евро, а госдолг достиг отметки 140 % от ВВП.

Италия, имеющая один из самых больших в ЕС внешних долгов (135% ВВП), считается угрозой финансовой стабильности еврозоны. Политическая дестабилизация станет негативным сигналом для рынка и инвесторов. Падение банков с просроченными кредитами приведёт к банкротству множества мелких предприятий. Резко повышается вероятность победы итальянских евроскептиков на выборах, которые пройдут в течение если не этого, то следующего года.

Удар №10. Израиль

Кроме Владимира Путина у Барака Обамы есть ещё один объект для личной ненависти – премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияу (так правильно пишется его фамилия). На протяжении каденции Обамы, который сделал ставку на взаимодействие с арабским миром, включая радикальных исламистов, шаг за шагом разрушались отношения между США и Израилем, который до недавнего времени считался «непотопляемым авианосцем» США и который в американских СМИ называли «единственной демократией на Ближнем Востоке».

В самих США, включая еврейскую общественность и даже израильское лобби, есть два взгляда на Израиль. Согласно первому взгляду (его придерживаются в основном правые республиканцы и в особенности протестанты-фундаменталисты – их ещё именуют «христианами-сионистами»), существование Израиля религиозно значимо, и эту страну следует защищать всегда и везде, включая право на строительство еврейских поселений на контролируемых территориях. Более умеренные республиканцы, такие как новый президент Дональд Трамп, рассматривают Израиль как стратегического союзника США в регионе, противостоящий недружественному исламскому миру.

В то же время американские демократы, включая подавляющее большинство еврейской общественности США, выступают за мир на Ближнем Востоке любой ценой, и склоняют Израиль к максимальным территориальным уступкам. Наиболее радикальным сторонником принесения Израиля в жертву геополитическим интересам США (а точнее, «мирового правительства») является Барак Обама и члены его администрации. Ни один хозяин Белого Дома не вызывал в Израиле столько ненависти и неприязни, как уходящий президент. Пиком этого противостояния стала антиизраильская Резолюция Совета безопасности ООН № 2334, на которую США впервые за долгие годы не наложили вето. Это означает освобождение Израиля от моральных обязательств перед Вашингтоном.

Разрыв отношений с США толкнул Израиль в объятия России. Биньямин Нетанияу и Владимир Путин уже давно обнаружили взаимную симпатию и близость позиций по многим вопросам, в первую очередь по борьбе с исламизмом как разрушительной идеологии. «Россия остаётся сверхдержавой, и наши отношения с ней крепнут», – заявил премьер-министр Израиля в ходе своего визита в Москву в этом году.

В ходе сирийского кризиса Нетанияу и Путин достигли некоторых негласных договорённостей. В итоге, несмотря на давнее, многолетнее противостояние Израиля с режимом Асада в Сирии, отношения России с Израилем на всём протяжении российской операции, остаются максимально корректными. Не было ни единого случая столкновений российских и израильских войск в ходе конфликта.

Израиль становится союзником России ещё в одной сфере – а именно в противостоянии неонацистскому режиму на Украине. В сентябре 2016 года в ходе дней памяти 75-летия трагедии в Бабьем Яру президент Израиля Реувен Ривлин выступил с трибуны Верховной Рады с обличением в адрес Организации украинских националистов (ОУН), которые были признаны борцами за независимость Украины. Это выступление израильского президента вызвало гневную реакцию со стороны украинских радикалов, включая руководство Верховной Рады.

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Таким образом, ушедший стал годом тотального поражения адептов мирового порядка, который теперь смело можно именовать «ветхим». Глобалисты потерпели фиаско практически во всех точках мира – от Вашингтона до Алеппо и от Лондона до Тель-Авива. Полным провалом завершилась стратегия глобального сдерживания России и превращения её в страну-изгоя. Была полностью изменена архитектура мира. Поэтому ушедший год смело можно называть одним из наиболее благоприятных для внешней политики России. Вопрос лишь в том, как Москва сумеет в новом году воспользоваться этими плодами.

Източник: Русская весна

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