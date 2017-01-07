Пентагонът възнамерявал да унищожи половин милиард души

/Поглеед.инфо/ Неотдавна в САЩ разсекретиха списък от 1959 г., съдържащ 800 страници с гриф „Строго секретно”, в който са указани подробно ядрените мишени на Пентагона в случай на война със СССР и Източния блок.

„Поглед.инфо” информира читателите си за тези разкрития. Сега, след детайлно изучаване съдържанието на тези 800 страници, стават пределно ясни американските планове за ядрена война. За "системно разрушаване", кодирани като DGZ (нарочени центрове) са Москва – по 179 цели, Ленинград – по 145, Източен Берлин – по 91 цели. По това време Съединените щати имат в своя арсенал атомни бомби с общ капацитет от 20 000 мегатона. В основата на стратегията им е доктрината за "масивно отмъщение", която предвижда възможност за ядрени удари срещу Съветския съюз и Китай.

Впрочем, Втората световна война е още в разгара си, когато през май 1944 г. в Комитета на началник-щабовете на САЩ е представен доклад за неутрализиране на съюзника СССР, защото, както се признава в доклада, се е превърнал във втори полюс на геополитическо влияние. Първият план за военен удар срещу Съветския съюз е разигран в щабната игра "Немислимото" (The Unthincable) още преди края на Втората световна война. На картата на ген. Гроувс от август 1945 г. се вижда, че САЩ планират ядрени удари срещу Съветския съюз по цели в Москва, Свердловск, Омск, Новосибирск, Сталинск, Челябинск, Магнитогорск, Казан, Молотов, Ленинград.

Американският професор Уолърстейн е съставил таблица на числеността на предполагаемите жертви в случай на употреба на ядерни заряди, с които САЩ възнамерявали да атакуват противника. Изводите до които достига надминават всякакви фантастически предположения – резултатът от атомните удари би унищожил над половин милиард души...

(рус.ез.)

Как военные США намеревались уничтожить полмиллиарда жителей Земли

Несколько месяцев назад Национальное управление архивов и документации США рассекретило список ядерных мишеней за № 275, датируемый 1959 годом — 800 страниц посеревшего от времени машинописного текста с пометкой «Совершенно секретно».

Планы разработаны Стратегическим авиационным командованием США в 1956 году — некоторые из указанных многочисленных мишеней этих Планов обозначены одним словом «население».

В рассекреченных документах приведены таблицы, содержащие информацию об атомных ударах в ядерной войне, которая вполне могла начаться три года спустя. «Систематическое уничтожение» сотен целей, обозначенных аббривиатурой DGZ (намеченные эпицентры). Среда них — 179 целей в Москве, 145 в Ленинграде и 91 в Восточном Берлине. В большинстве это были военные, промышленные и производственные объекты, но в каждом городе можно найти и пункт «население».

По оценке специалистов, полученный список целей является самым подробным из всех, когда-либо опубликованных военно-воздушными силами страны. Цели в опубликованном списке обозначены кодами, точные адреса продолжают оставаться засекреченными. Список был подготовлен в ту пору, когда еще не существовало межконтинентальных ракет и единственным способом доставки ядерного оружия были самолеты (можно почитать про тогдашнее превосходство США в воздухе).

И в этот период США имели очень значительное преимущество перед Советским Союзом, ядерный потенциал которого был в 10 раз меньше американского. Одной из основных задач американских военных стратегов того времени стало стремление взять в кольцо СССР военными базами бомбардировочной авиации, с которых, «в случае войны», должны были подняться американские самолеты и нанести удар по всем пунктам списка в крупнейших советских городах.

США в этот период имели в своем арсенале атомные бомбы общей мощностью в 20 000 мегатонн. Основу оборонной стратегии США составила доктрина «массированного возмездия», предусматривавшая возможность нанесения ядерных ударов по СССР и Китаю.

Поэтому и неудивительно, что главными целями документа указываются уничтожение советских бомбардировщиков еще до того, как они взлетят и направятся в Европу или за ее пределы. Начиная с 9 мая 1945 года, у «западной коалиции» было подготовлено множество планов военных операций против СССР. Вторая мировая война была в разгаре, когда Комитетом начальников штабов (КНШ) США был подготовлен доклад, в котором Советский Союз признавался вторым полюсом геополитического влияния (май 1944 года).

Первым планом военного удара по СССР стала «штабная игра» «Немыслимое». До окончания Второй мировой войны США начали планировать нанесение ядерных ударов по СССР: Эту карту из архива генерала Гровса относят к августу 1945 года

Цели: Москва, Свердловск, Омск, Новосибирск, Сталинск, Челябинск, Магнитогорск, Казань, Молотов, Ленинград.

15 сентября 1945 года уже сформирован список 15 первостепенных и 66 дополнительных городов для нанесения ядерного удара — и обозначены требования к производству соответствующего количества ядерных зарядов.

Через два месяца после капитуляции Японии на рассмотрение КНШ США поступает доклад N 329 Объединенного разведывательного комитета. В его первом параграфе было ясно указано: «Отобрать приблизительно 20 целей, пригодных для стратегической атомной бомбардировки СССР».

14 декабря 1945 года Объединенный комитет военного планирования США издает директиву N 432/д, в которой указывалось, что самым эффективным оружием для удара по СССР признавались имеющиеся у США атомные бомбы.

Просто так вступить в противоборство с СССР Соединенные Штаты не могли, для этого надо было заручиться международной поддержкой. За этим дело не встало, и 4 апреля 1949 года было заявлено о создании НАТО — антисоветской военной коалиции.

Спустя восемь месяцев, 19 декабря 1949 года Комитет командующих штабов США утверждает план «Dropshot». В соответствии с ним в точно назначенный день — 1 января 1957 года, в виде новогоднего подарка, США рассчитывали начать крупномасштабную операцию сил НАТО с бомбардировки 100 советских городов 300 атомными бомбами и 250 тысячами тоннами бомб обычных.

В результате предполагаемой военной операции СССР должен был быть оккупирован и поделен на 4 «зоны ответственности» (Западная часть СССР, Кавказ — Украина, Урал — Западная Сибирь — Туркестан, Восточная Сибирь — Забайкалье — Приморье) и 22 «района ответственности».

Пока Советский Союз только занимался разработкой своей атомной бомбы, Пентагон планировал массированный бомбовый удар по 100 советским городам. Иначе, как планом по уничтожению СССР «Dropshot» назвать нельзя.

Конечно, советская разведка не дремала, о «грандиозных планах» США стало известно в Кремле. Вскоре, в 1949 году, были проведены успешные испытания советской атомной бомбы РДС-1 и уверенность в реализации плана «Dropshot» таяла на глазах. А уж после введения в 1955 году в строй системы ПВО «Беркут» и вовсе сам план становится бессмысленным.

Дальше тоже можно гуглить: планы Троян, Пинчер, Бройлер, Граббер, Хафмун, Флитвуд, Тоталиту, Троуджэн, Оффтэкл…

И даже операция «Синий павлин», хоть и не была направлена на уничтожение СССР, а скорее противодействия вторжению СССР в ФРГ была крайне изощренной.

Недавно архив с тысячью целей ядерной стратегической авиации США в Советском Союзе, Восточном блоке, КНР и КНДР был оцифрован. Машинописный текст с координатами широты и долготы переложен в цифру и выведен на карты.

Графически на картах можно посмотреть в разном масштабе — есть несколько различных видов отображения информации о местах нанесения ядерных ударов.

Профессор Алекс Веллерштейн, используя реалистичные погодные данные и погодные сценарии в местах предполагаемого сброса бомб, построил несколько моделей ядерного заражения после предполагаемых бомбардировок для ряда из 1154 целей.

Профессор был ошеломлен, что население СССР и других стран оказывалось внутри «доменных» зон сразу нескольких ядерных ударов. Он назвал это «двойным убийством», которое, например, грозило жителям Ленинграда.

Т.е. в Плане был категорически нарушен принцип «одна ядерная бомба — одна цель», на многие цели предполагался «избыточный удар».

«Еще до завершения Второй мировой войны, американские стратеги ядерной войны против Советского Союза понимали, что не каждая бомба точно достигнет цели, и поэтому планировалось применение нескольких видов оружия, которое будет направлено на каждую из них. Таким образом, можно говорить о „двойном убийстве“ людей в некоторых из этих мест».

Веллерштейн составил таблицу числа предполагаемых жертв — травмы со смертельным исходом в случае применения тех ядерных зарядов, которые США рассчитывали сбросить на противника.

Цифры у него получились фантастическими — более полумиллиарда жертв.

Потом немного поколдовал с цифрами, плотностью населения, наличия в арсенале США тех или иных зарядов и их разрушительной силой и пришел к выводу, что нанесение ядерных ударов в соответствии с планом № 275 привело бы к травмам со смертельным исходом:

В СССР — 111,6 млн.человек

Страны Варшавского договора — 23,1 млн. человек

Китай + Северная Корея — 104,5 млн.человек

Всего — 239,11 млн.человек

Само собой профессор приходит к выводу, что подобные планы не только не могут называться «планами сдерживания». Это планы уничтожения.

Източник: Русская весна

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