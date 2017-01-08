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Разузнаването на САЩ: RT и Спутник са инструменти на руската пропаганда


/Поглед.инфо/ В доклад на американското разузнаване се подчертава въздействието на Русия в хода на президентските избори в САЩ през 2016 г. На седем страници се изследва ролята на информационните агенции RT и Sputnik за твърдяна организирана подкрепа на руските власти в президентската кампания на САЩ.

Според авторите, посочените агенции заели открита „протръмповска” позиция в информационните си предавания. В действителност обаче, 93% от публикациите в американските медии по време на предизборната кампания са били отрицателни за Тръмп. Според социологическите проучвания, 87% от привържениците Тръмп също са убедени, че срещу Тръмп е била водена целенасочена информационна война.

(рус.ез.)

Разведка США: RT и Sputnik – инструменты российской пропаганды

Россия «отточила» на выборах в США инструменты глобальной пропаганды

В опубликованном национальной разведкой США докладе о влиянии России на избирательный процесс 2016 года, особое место отведено раскладу сил в информационном противостоянии. На семи страницах документа сообщается о роли информационных агентств RT и Sputnik в якобы организованной российскими властями кампании по поддержке кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает 7 января RT.

По мнению авторов документа, указанные компании занимали протрамповскую позицию и открыто поддерживали его на своих информационных ресурсах.

Организованная правительством РФ кампания по вмешательству в выборы американского президента не исчерпывалась разведывательными операциями и кибератаками, уверены в национальной разведке США. Против Клинтон также боролись «финансируемые государством СМИ» и «оплаченные пользователи соцсетей».

На глобальную аудиторию работала мощная машина пропаганды в виде телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik. В докладе также высказано опасение, что полученный во время избирательной кампании в США опыт медиаигроки намерены применять для будущей информационной войны против США, а также на других фронтах информационного противостояния в различных уголках мира.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял ведущие американские СМИ в поддержке своей соперницы от демократов Хиллари Клинтон. По мнению Трампа, 93% публикаций о нем во время предвыборной кампании имели негативный характер. По данным проведенных опросов, 87% сторонников Трампа также согласились с мнением, что против Трампа ведется целенаправленная информационная война.

Източник: Регнум

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Публикувано на
08.01.2017 @ 07:15

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