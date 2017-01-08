Таха Абд Аль-Уахид, Великобритания: Русия стана световна държава под ръководството на Путин

/Поглед.инфо/ През 2016 година Владимир Путин за четвърти път е посочен в рейтинга на най-влиятелните световни личности, според класацията на списание „Форбс”.

Когато Путин идва на власт през 2000 г., той формулира ясна позиция по външната политика на Русия след разпада на Съветския съюз: отказ от еднополярния свят. Критиките спрямо американската политика са изложени най-ясно от Путин още на Международната конференция за сигурност в Мюнхен през 2007 г. Тогава Путин подчерта, че "усилията за едностранно намиране решения на проблемите ще доведат до хуманитарна катастрофа." С помощта на Русия е решен проблемът с химическото оръжие в Сирия; постигна се споразумение по иранската ядрена програма. Във войната в Сирия Русия успя да "покаже своя военен мускул", като изстреля ракети от Каспийско и Черно море, демонстрира възможностите на своя самолетоносач "Адмирал Кузнецов" и разположи на територията на Сирия комплексите "S-300" и "S-400". На практика именно руската подкрепа за правителството на Башар Асад помогна за разгрома на т.нар. Ислямска държава в Сирия и за освобождаването на град Алепо от джихадистите.

(рус.ез.)

Россия стала «мировой державой» под руководством Путина

Россия и Запад

В прошлом году Россия вышла на международную арену в качестве «глобальной силы». А Владимир Путин уже в четвертый раз попал в рейтинг самых влиятельных людей в мире по версии журнала Forbes.

Согласно этому американскому журналу, российский президент «достиг своих целей в Сирии и в ходе американских выборов». На самом же деле эксперты сходятся на том, что участие Москвы в сирийских событиях позволяет «хозяину Кремля» заявлять о позиции России на международной арене, восстановить ее в качестве «глобальной силы», а также бросить вызов американской гегемонии.

С 2000 года, когда Путин пришел к власти, он занял четкую позицию относительно внешней политики России и после распада Советского Союза. Она состоит в отказе от однополярного мира. В связи с этим последний год он активно критиковал США за их действия и призывал к партнерству Москвы и Вашингтона на международной арене.

Критика американской политики наиболее четко была обозначена Путиным во время Международной конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году. Тогда Путин подчеркнул, что «попытки найти решения проблем в одностороннем порядке приводят к гуманитарным катастрофам». В своем телевизионном интервью 2013 года он выразил убеждение в том, что «американское руководством осознает, что они не могут в одиночку решать мировые проблемы», поэтому призвал политическую элиту США изменить модель мышления. Это только некоторые примеры заявлений, в которых Путин критикует «американскую гегемонию» и заявляет об открытости и готовности России сотрудничать со всеми «на равных основаниях».

Россия продолжает строить свои отношения с Вашингтоном на основе партнерского взаимодействия. В то же время она также разрабатывает программы по укреплению российской армии, предпринимает дипломатические шаги и выстраивает отношения со странами Ближнего Востока.

Все это позволило Путину вывести российскую внешнюю политику на новый уровень. Так, в сентябре 2013 года Россия сыграла ключевую роль в подготовке соглашения об уничтожении химического оружия в Сирии. Это происходило на фоне заявления о намерении президента США Барака Обамы начать военные удары против режима Асада в качестве наказания за преступления, совершенные сирийской правительственной армией.

В сложившемся международном и региональном контексте, в котором создавалось Соглашение об уничтожении арсенала сирийского химического оружия, Путин подчеркнул, что «значимые для всей системы международных отношений результаты могут быть достигнуты только за счет совместных действий Москвы и Вашингтон». Он повторил свой призыв строить отношения между Россией и США на паритетной основе.

В июле 2014 было достигнуто соглашение по иранскому ядерному вопросу. Путин старался установить партнерские отношения с Вашингтоном, однако это не принесло желаемых результатов. Тогда Россия стала добиваться ведущей роли в ряде международных вопросов, в том числе в сирийском кризисе. Она выступила на лидирующих позициях в переговорном процессе с Вашингтоном и Европейским Союзом.

В конце сентября 2015 года произошла точка невозврата в вопросе усиления российского влияния в мире: Путин объявил о начале военной операции в Сирии. Заменить однополярность предполагалось превращением Россию в «ведущую силу» в борьбе с террористической угрозой. Ранее Путин уже критиковал действия международной коалиции во главе с США по борьбе с терроризмом, действующей в соответствии с международным законодательством.

В течение 2016 года Путин прилагал все усилия по созданию альтернативного «Восточного альянса». Многие считают, что основная цель российской операции в Сирии состоит в том, чтобы навязать партнерство Вашингтону по вопросу борьбы с терроризмом путем распространения военных действия в Сирии. Получается дилемма: минимальное сотрудничество с российскими войсками или же отказ от этого варианта и необходимость отвечать за последствия любого столкновения в воздушном пространстве Сирии. Однако Вашингтон отверг эту идею и призвал Москву отказаться от поддержки сирийского режима – это и должно было стать условием военного сотрудничества в области противодействия террористическим организациям в Сирии. В итоге было подписано Соглашение, способствующее избеганию несчастных случаев во время полетов воздушном пространстве Сирии.

Однако это нисколько не умаляет важности российской операции в Сирии, которая стала своеобразной рекламой российских вооруженных сил, которые готовы развернуться в любой точке мира, если это соответствует интересам страны. Именно благодаря Сирии, Россия смогла «поиграть своими военными мускулами», пообещав запустить ракеты из Каспийского и Черного морей, продемонстрировав авианосец «Адмирал Кузнецов» и разместив на территории Сирии «С-300» и «С-400».

Россия не скрывает своего оружия в Сирии. Во время встречи с Комитетом военно-технического сотрудничества с зарубежными странами Путин заявил, что «очевидно, что российское оружие становится все более эффективным». В мае на совещании с высшим военным командованием Путин заявил, что «операция в Сирии является прекрасной возможностью демонстрации эффективности и силы российского оружия». В ходе аналогичной встречи 22 декабря он добавил, что «применение оружия в Сирии открывает новые горизонты для военно-технического сотрудничества».

Източник: Иносми

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