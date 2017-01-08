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"Бомби със закъснител" на Обама в Европа


/Поглед.инфо/ Отиващият си президент на свръхсилата САЩ ще остави тежко наследство на Доналд Тръмп/рус.ез./

По сообщениям официальных представителей Пентагона уходящая администрация Барака Обамы заявила о готовности разместить в Европе систему «Вулкан», которая используется в вооруженных силах США с 1995 года для быстрой установки мин путем их разброса с помощью специально оборудованных вертолетов, а также колесных и гусеничных транспортных средств.

В соответствии с концепцией этой системы противотанковые и противопехотные мины устанавливаются в специальных многоствольных коробах, которые монтируются на борту упомянутых носителей: по 960 мин на одном вертолете и 160 мин на одном транспортном средстве, а затем разбрасываются в разные стороны по ходу их движения. Такое количество мин позволяет создавать в довольно сжатые сроки минные поля большой площади, которые могут прикрывать крупные военные объекты, сосредоточения войск и боевой техники для блокирования подступа к ним сил вероятного противника.

Появление в Европе такой системы «Вулкан» вряд ли приведет к радикальному изменению баланса сил на европейском континенте.

Вместе с тем, наряду с модернизацией американских тактических ядерных вооружений на европейском континенте, складированием на нем дополнительного количества тяжелых вооружений трансатлантического альянса, развертыванием системы ПРО США и НАТО, увеличением количества их военных учений антироссийской направленности, наращиванием корабельных группировок в этой части света решение администрации Барака Обамы о готовности завезти в этот густонаселенный регион мира специальные скоростные «миноразбрасыватели» призвано поддерживать постоянную военно-политическую напряженность в регионе.

44-ый президент Соединенных Штатов, представляющей интересы Демократической партии, явно вознамерился оставить новому хозяину Белого дома Дональду Трампу крайнее опасное «военное наследство» в виде наращивания избыточных вооружений и расширения масштабной военной деятельности практически во всех регионах земного шара, в том числе и в Европе. Образно говоря, своеобразные «мины замедленного действия».

Есть надежда, что вступив в должность президента, Дональд Трамп все же сможет снизить градус военной напряженности, который безо всяких на то оснований и в одностороннем порядке подняли Соединенные Штаты и их ближайшие союзники по Североатлантическому союзу. Избранный президент пообещал отменить до 70 процентов указов Барака Обамы, которые не отвечают интересам Соединенных Штатов, в том числе те, которые касаются военно-политической области. Разумный шаг. Нужно не заваливать Европу монбланами вооружений, а вместо нее запустить механизм реальной «разрядки напряженности» в виде качественно новой конструктивной и эффективной модели.

Източник: РИСИ

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Публикувано на
08.01.2017 @ 09:21

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