Краят на американската ера

/Поглед.инфо/ Сенатор Маккейн заплашва света с хаос, ако той бъде оставен без ръководната роля на САЩ

Председатель сенатского комитета США по делам вооруженных сил Джон Маккейн заявил, что Америка утратила глобальное лидерство, и это привело к нарушению миропорядка, установленного после Второй мировой войны.

В интервью каналу CNN Маккейн рассказал, что послевоенный миропорядок, который гарантировал «один из самых мирных периодов в истории», постепенно размывается. «Когда Америка не играет роль лидера, это начинают делать очень плохие люди», — сказал сенатор.

В качестве примеров утраты авторитета США Маккейн назвал взлом серверов Демократической партии, который в Америке многие приписывают российским хакерам. «Это очень серьезно. Если они могут вмешивать в наш избирательный процесс, они могут уничтожить демократию, которая основана на свободных и честных выборах», — утверждает сенатор.

Еще одним эпизодом, которые обеспокоил Маккейна, стал захват Китаем американского подводного дрона, а также неспособность Вашингтона повлиять на ситуацию в Алеппо.

По словам Маккейна, американское руководство оказалось совершенно беспомощным перед лицом этих вызовов. «Нет никаких сомнений в том, что русские вмешивались в наш избирательный процесс. И мы должны были решить, как Соединенным Штатам Америки на это реагировать. Мы же оказались парализованы. Правда в том, что хакерские атаки происходят каждый день», — говорит Маккейн.

Сенатор Джон Маккейн известен своими антироссийскими взглядами, а также критикой Барака Обамы за недостаточно жесткую линию в ее отношении. Поэтому его слова об утрате Америкой глобального лидерства можно рассматривать, как очередной камень в огород уходящей администрации.

Тем не менее, многие согласны со словами сенатора. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на своей странице в Facebook даже объяснил, с чем связана утрата авторитета США.

«Как известно, что у кого-то на уме, у Маккейна на языке. В данном случае совершенно откровенно заявляется, что естественной частью послевоенного мирового порядка является глобальное американское лидерство. То ли сенатор спутал войны — Вторую мировую с холодной. То ли он действительно думает, что США были единоличным лидером планеты, начиная с 1945 года», — написал российский политик, добавив, что, по мнению Маккейна, лидерство США заключается в том, чтобы их все боялись.

«Америка утрачивала свое лидерство (в той степени, в какой оно было реальностью после холодной, а не Второй мировой войны) не с потерей контроля над хакерами или беспилотниками, а вследствие целого ряда действий в собственных интересах, которые открыто конфликтовали с интересами мирового сообщества. Это и действия против Ирака и Ливии в обход Совбеза ООН, и преодоление последствий мирового кризиса за счет других государств, и поддержка антиправительственных сил в различных странах мира, и попытки выстроить альтернативные международные торговые механизмы „под себя“, и распространение своей юрисдикции на международные дела, включая откровенный „киднэппинг“ подозреваемых из разных частей света и т. п.и т. д.Надо ли удивляться, что мир все больше демонстрирует усталость от такого „лидера“?», — написал Константин Косачев.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев считает, что до реальной утраты статуса мощнейшей державы планеты США еще далеко, но этот процесс, безусловно, начался.

— Маккейн весьма узко понимает проблему лидерства Соединенных Штатов. Нужно принимать во внимание возраст этого человека и его особенные взгляды в отношении России и роли США в мире. Сами по себе эти факты, приведенные Маккейном, не свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты утратили роль мирового лидера. До этого еще далеко.

«СП»: — Но многие, в том числе в самой Америке, признают, что она уже не является такой неоспоримой силой, как лет 15 назад…

— Безусловно, это так. Но нельзя понимать переход от однополярного к многополярному миру, как буквальный и линейный процесс. Значительная часть лидерства той или иной страны строится на экономическом могуществе. Этот факт нельзя отрицать. А экономическое могущество США связано с тем, что доллар — это основная мировая валюта. В долларах производятся все расчеты за энергоресуры, следовательно, они проходят через американские банки. Американская финансовая система доминирует в долларовой зоне и в мире.

США сохраняют ведущее влияние во Всемирном банке, МВФ и других финансово-экономических структурах. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, Соединенные Штаты возглавляют мощнейший военный блок НАТО. Все это никуда не делось. Америка — это крупнейшая экономика в мире, хотя сегодня ее роль оспаривается Китаем. Но в плане производства, влияния на технологии, разработки новых продуктов, экономической и военной мощи Соединенные Штаты — крупнейшая держава мира. Их бюджет превышает бюджеты десятка стран, следующих за ними, вместе взятых.

Но Маккейн обо всем этом не говорит, а возмущается тем, что китайцы осмелились задержать и отнять дрон у Соединенных Штатов. Мол, раньше такое было бы невозможно. Но это немного наивный взгляд на мировое лидерство.

«СП»: — А Сирия, где США пока не удается добиться поставленных целей?

— Да, Вашингтону не удалось провести там свою политику. Но нельзя забывать, что Соединенные Штаты и так глубоко увязли на Ближнем Востоке. Им достаточно Ирака и Афганистана. Еще Обаме не хватало в третий конфликт ввязаться.

Конечно, все эти случаи свидетельствуют о том, что сила и могущество Соединенных Штатов не беспредельны. Их роль в мире действительно уменьшается в силу разных факторов, например, в силу того, что растет экономическое и военное могущество Китая. Пекин уже не так безропотно глядит на США и в состоянии отстаивать свои интересы. То же самое происходит и с Россией. Москва постепенно восстанавливает свою силу, влияние, экономический и военный потенциал. Поэтому Вашингтон уже не во всех сферах может поступать так, как захочет.

Снижение лидерства США в мире происходит. Но происходит не по тем причинам, которые указывает Маккейн. Его рассуждения связаны, прежде всего, с непринятием политики Обамы и тем, что он понимает под «лидерством США», которое должно заключаться в том, чтобы побольше стучать кулаком.

«СП»: — Тем не менее, большую часть заключительной пресс-конференции Барак Обама говорил именно о России, а Китаю был посвящен всего один вопрос. Если лидерству США пока никто серьезно не угрожает, откуда это желание постоянно доказывать, что Россия слаба и не может противостоять Америке?

— Это гипертрофированное внимание Обамы и демократов к России можно расценивать, с одной стороны, как политическую ошибку. Они ведь и избирательную кампанию строили на антироссийских тезисах, и Барак Обама их активно развивал. Но в итоге это сработало против них самих. Обама на пресс-конференции сам признал, что 37% республиканских избирателей хорошо относятся к России и к Путину, и только 30% американского населения доверяют общенациональным СМИ. Но ведь они сами до этого довели. Эта пропаганда сработала против них.

Второй момент, который можно отметить — это ревность. Барак Обама, очевидно, очень болезненно воспринимает тот факт, что Владимир Путин занимает первые строки всевозможных рейтингов влиятельных людей, а его постоянно задвигают. При этом его постоянно сравнивают с Путиным и часто не в его пользу. Обама хочет как-то ответить, но с его стороны это детсадовский прием.

Тем более что если говорить о внешнеполитических проблемах США, то с Китаем они гораздо сложнее и опасней, чем с Россией. Там далеко идущий клубок противоречий, который грозит Америке куда большими потерями в перспективе. Но говорят только о России. Это искаженное идеологическое восприятие, которое превратилось в догму. И это третий момент, который нельзя не учитывать. «В России нет демократии», «Асад — мясник» — эти стереотипы довлеют над внешней политикой США и мешают здравому смыслу.

Похожего мнения придерживается профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

— По большому счету Маккейн перепевал пассажи, которые произносили ранее другие американские политики. Тезис о том, что Америка утратила свое лидерство в мире и его надо восстанавливать, это конек Дональда Трампа. Он неоднократно говорил об этом на встречах с избирателями и называл виновных в том, что Америку больше никто не уважает. Это, по его словам, ничтожное руководство страны — Обама, Керри и многие представители Демократической партии.

Проблема в том, что когда Маккейн стал объяснять утрату лидерства США хакерскими атаками, он нарушил причинно-следственную связь. Утрата авторитета Соединенными Штатами привела к тому, что появились такие атаки, Китай стал вести себя более дерзко и так далее.

«СП»: — Значит, утрата Америкой лидерства — это реальность?

— Об этом говорил еще известный американский политолог Ганс Моргентау. Это не идея современных политиков. Моргентау писал, что Соединенные Штаты совершенно неразумно и нерационально воспользовались шансом на глобальное лидерство, выпавшим им после окончания «холодной войны». Вместо созидания они использовали это лидерство для расширения конфликтов во всем мире, и именно поэтому авторитет США со временем упал. Мир видит в них не защитника и опору, а агрессоров.

В то же время, я не стал бы спешить и говорить, что США уже утратили свое глобальное лидерство. Во многих сферах они сохраняют ведущие позиции в мире. И утверждать, что с ними никто не считается, мягко говоря, необоснованно. Но то, что их авторитет резко упал даже среди ближайших военно-политических союзников в Западной и Центральной Европе — это очевидный факт, который ни замалчивать, ни игнорировать нельзя.

Източник: Свободная пресса

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