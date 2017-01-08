«Украйна ще я разделят на няколко части»

/Поглед.инфо/ С какво настроение посрещат Новата година опълченците от Донбаските републики?

Какво точно, според мнението на обикновените бойци, става на фронта? Каква е съдбата на украинските пленници и дезертьори? Как бойците виждат развръзката на конфликта? Ще бъде ли поделена Украйна между съседните страни: Полша, Унгария, Румъния и Русия? За ежедневието на бойците и за ожесточението между воюващите страни разказва командирът на взвода на реактивния дивизион на армията на Донецката народна република Евгений Крижин пред наблюдателя на „ПолитНавигатор” Валентин Филипов. (рус.ез.)

«Украину попилят на несколько частей»

С каким настроением встречали ополченцы республик Донбасса праздники? Что, по мнению простых бойцов, происходит на фронте? Какова судьба украинских пленных и перебежчиков из ВСУ? Как военные видят развязку конфликта? Что общего между войной на Украине и шоу Дом-2? О буднях военных обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову поведал командир взвода реактивного дивизиона армии ДНР Евгений Крыжин.

Валентин Филиппов: Первый вопрос – праздничный, шутливый. Правда ли, что у тебя на службе есть тетрадочка, в которой записано, от кого подарки будут «отправлены»? Есть там «От детей Донбасса украинским военным»?

Евгений Крыжин: Есть. У нас есть такие приборы, но мы вам их не покажем. Эта тетрадочка у меня с 2015 года. Ещё с гаубичного дивизиона. Правда, веду я её крайне редко. Там, наверное, десятка три пожеланий скопилось.

Мы находимся в самом-самом резерве. То есть, у нас боеготовое подразделение, но мы, реактивный дивизон, не работаем с 2015 года. Потому что дивизион является для вышестоящих воинских начальников стратегическим резервом. Всё-таки, 18 БМ-21, готовых «дунуть» одномоментно 720 120-миллиметровых «карандашей» на 20 километров, — это очень серьёзно.

А укропы воевать научились. И контрбатарейная борьба у них налажена неплохо достаточно. Опять же, есть такой момент, как «отвод». У нас чего? У нас и техники-то нет сейчас. Одни грузовики остались. Всё остальное возле границы. В разных местах на складах техники. Это ОБСЕ фиксирует, они прекрасно знают, они регулярно туда приезжают, проверяют, не упёрли ли мы чего-нибудь, не стали ли мы вести освободительную войну.

Валентин Филиппов: Так что, получается, что практически вы сейчас не задействованы в боевых действиях?

Евгений Крыжин: Почему? Допустим, когда рубиловка шла на Светлодарской дуге, нас держали по готовности «раз», у нас было готово выезжать определённое количество расчётов боевых. Не скажу, сколько. Не скажу, откуда. Но, были. Но, не понадобилось. То есть, луганчане смогли «раздуплиться» сами. Наша седьмая бригада дала украм в щи. Ну, а там, не только она. В итоге подтянули много кого. В общем, обошлось без нас.

Валентин Филиппов: Посматривая украинские ресурсы официальные, я всё время натыкаюсь на то, что они каждый день сообщают, что кто-то у них погиб, кто-то у них ранен. И что вы продолжаете нарушать «минские соглашения». Что происходит на самом деле? Насколько велика активность с украинской стороны, с нашей стороны….

Евгений Крыжин: Они всегда так пишут. Это уже три года продолжается. Но хочу отметить одно. Я в новогоднюю ночь был дома. Мне, как самому ненужному военнослужащему нашего дивизиона, сказали «Евгений, иди. Если, что-то случится, мы тебя успеем прикатить из дома». Вот я был дома. Ровно в двенадцать у нас была с ребятами голосовая конференция, мы ровно в двенадцать отметили Новый Год, а минут в пятнадцать первого уже пошли прилёты. Причём, прилёты пошли такие хорошие. И близко. Там они перекрылись, тоже отметили, послушали Пороха, что-то он им сказал, я не знаю, я телевизор не смотрю….

Валентин Филиппов: А напрасно. Вот этот перл по поводу «украинская оккупация тимчасова»….

Евгений Крыжин: Наслышан. Но я не могу изменять принципам. Я телевизор не смотрю с 2002 года, кажется. Или 2003 — когда у нас Дом-2 начался. Моя жена его стала смотреть, и с того времени у меня всё. Телевизор отрубило.

Валентин Филиппов: Тебе не кажется, что Дом-2, он как украинский конфликт. Тоже все думали, что он будет короткий.

Евгений Крыжин: Хорошо выстрелил. Для ТНТ, для развлекательного телевидения, Дом-2 — это неиссякаемый источник бабла. Да. Так о чём мы?

Собственно, ситуация примерно такова. Если не считать Светлодарскую дугу, так называемую, где, по сути, две цели преследовалось. Первая цель – разведка боем, она прекрасно удалась. Она удалась на все 146%. Потому что задач было несколько. Первая – прощупать линию обороны, вторая задача – посмотреть, а за сколько же подтянут подкрепления. Танки, артиллерийские системы. Всё отлично получилось.

Вторая задача была – чутка подвинуть линию фронта. Вот тут не задалось. Но хохлы без перемоги не могут. Поэтому перемога у них случилась – освобождение Новолуганки.

Валентин Филиппов: Ну, да. Сами у себя освободили.

Евгений Крыжин: Это вообще прекрасная тема, потому что Новолуганка…. Действительно, сами у себя её освободили. Там суть всего освобождения была в том, что с одного края села перенесли блокпост на другой край села. Теперь контрабандистам гаплык. Если раньше они платили и нашим, и вашим, то теперь будут платить только укропам. С другой стороны, на стоимости вискаря это не отразилось.

Вот сейчас получается, за исключением Светлодарской дуги, всё имеет ровно тот же характер окопной войны. То есть, сидят две линии окопов, и пытаются друг друга где-нибудь, как-нибудь поймать. Периодически по обе стороны шарахаются какие-то разведывательные группы. Со снайперами, не со снайперами. Где-то кого-то хлопают, кого-то снайпер подцепляет, где-то наш, где-то их. Где-то кто-то нажрётся. Ошибётся дорогой. Забредёт не туда.

Валентин Филиппов: С украинской стороны перебежчики существуют. Какова их дальнейшая судьба, как правило?

Евгений Крыжин: Знаешь, я, честно говоря, не задумывался об их судьбах. Но, однозначно то, что их по полной колют спецслужбы на предмет того, где человек был, что он делал, где служил. Причастен ли к военным преступлениям. А дальше уже по желанию. Человек перешёл на нашу сторону, как бы, понял, что он что-то делает не так. Что-то он делает противозаконно. Что ж его за это? Расстреливать?

Вообще, знаю, что кого-то даже в ряды Вооружённых Сил зачисляли. Кто-то на «гражданке» находил место. Кто-то и в Россию уезжал, к родственникам каким-то.

Валентин Филиппов: В украинских средствах массовой информации последнее время муссируется тема пыток военнопленных в ДНР. Пыток, расстрелов, казней жесточайших. Какое, вообще, отношение к пленным?

Евгений Крыжин: Конечно. Вот на меня посмотри. Чего думаешь, у меня репа такая? Я же на пленных отожрался. Ночью меня запускают в лагерь пленных). И я там, у кого кусочек бёдрышка откусываю…

В начале 2015 года, когда шли бои за Углегорск, за Дебальцево, за этот котёл, кое-кого там не брали в плен, да. Артиллеристов не брали. Опять же, смотря какие части. Там было задействовано достаточно большое количество подразделений, некоторые подразделения пленных не брали принципиально. Артиллеристов я бы и сам в плен не брал. Их есть, за что не брать.

А у нас пленные, кстати, тоже были. Несколько человек. Танкисты были какие-то. Один из них очень прилично обожжённый. Его моментально отправили в больницу и передавали чуть ли не первоочерёдно. Были какие-то менты. Ещё кто-то.

Один попался, то ли из «свитязя», то ли ещё из какого-то добровольческого батальона, которых потом к МВД приписали. Я на него посмотрел, на него без слёз смотреть нельзя, потому, что это такой «Степан Бандера», только в современном исполнении.

Ты, вообще, фотки Бандеры видел? Где он рядом со своими соратниками. Это же мелкий вонючий дрищ. Он же метр в кепке в прыжке.

Валентин Филиппов: А они самые злые. Это ты большой и добрый...

Евгений Крыжин: И нам такой же попался. И что с ним делать? Расстреливать? Да, ну. Это стыдно.

Только вот товарищи укропы забывают о том, что факты их издевательств над пленными зафиксированы. Например, у одного из военнопленных пальчики поотрубали. Я это помню прекрасно. И сами они от этого не открещиваются.

Нафиг они нам все сдались? Что нам толку с их пыток? Нам лучше от этого станет? Они там какие-то секреты откроют? Да, прям.

Обычно с пленными всё очень просто. Если они появляются вдруг внезапно где-то, тут же приезжает соответствующая спецслужба и забирает их. Сразу же. Причём, забирает, вплоть до того, что чуть ли не со всех сторон их фотографируют, чтоб, не дай Бог, лишнего синячка не было. И чтоб пуговичка оторвана не была. Это же обменный фонд, всё-таки. Наших там тоже приличное количество.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо. Я ещё раз поздравляю со всеми прошедшими праздниками.

Евгений Крыжин: Гражданскому человеку праздники – военному человеку мозгокрутка. Потому, что военный человек в этот момент находится с личным составом. Чтоб этот личный состав…. Он же у нас тоже, не сильно отличается от тех.

Валентин Филиппов: Ну, мы же русские.

Евгений Крыжин: По сути, одинаковые пацаны. Просто у них бардак на порядок больше. У нас это как-то стараются прижимать.

Другое дело – говна у них в голове много. За три года и телевидение, и интернет. Скорее всего, закончится всё разводом. Я просто не хочу прогнозировать, но есть у меня такое ощущение по разным признакам, что попилят сейчас Украину на несколько частей. И на этом всё.

Валентин Филиппов: Да уже практически все на это и согласны.

Евгений Крыжин: Кто согласен? Украинские политики – нет. Им это смерть.

Валентин Филиппов: Тогда, простите, вашему дивизиону надо оказаться на расстоянии 20 километров от Верховной Рады и администрации президента, если они с чём-то не согласны.

Евгений Крыжин: Я боюсь, что, если даже вдруг внезапно договорятся до раздела территории, то Киев точно окажется не у нас. И хрен бы с ним, с одной стороны. С другой стороны, это Мать городов русских.

Източник: x-true.info

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