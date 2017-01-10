The Guardian: Играта ще бъде по правилата на Путин

/Поглед.инфо/ Първата чужда държава, която се намесва пряко в президентските избори в САЩ, не е Русия, а Франция. И това става не през 2016 г., а през 1796 г. Френският посланик се опитва да помогне на Джеферсън, демократ и франкофил, в борбата му срещу федералиста-англофил Джон Адамс. Френските действия имат обратен ефект и помагат на Адамс да победи.

Не следва да считаме, че оценките на разузнаването за руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., доказват истинността на твърденията. Доверието към информациите на тези агенции силно пострада в резултат на войната в Ирак и разобличенията на Сноудън. За съжаление, налице са основания и за обоснован, и за необоснован скептицизъм.

Изборът на г-н Тръмп е законен, но разтревожи разузнавателната общност поради несериозното отношение на Тръмп спрямо руската заплаха. Руският лидер иска да отслаби демократичните нации и да унищожи доверието към тях. За да постигне целите си, той може да използва инструменти като лъжа, насилие и деморализация. Никого не устройва фактът, че г-н Тръмп не взема на сериозно руската заплаха; никого, освен г-н Путин.

(рус.ез.)

Взгляд газеты Guardian на Трампа и Россию: игра по правилам Путина — в очередной раз

Важно скептически относиться к отредактированным оценкам разведки, однако вопросы относительно роли России в ходе выборов в Соединенных Штатах в 2016 году слишком серьезны для того, чтобы от них можно было легко отмахнуться.

Первой иностранной державой, напрямую вмешавшейся в президентские выборы в Соединенных Штатах, была не Россия, а — Франция. И это произошло не в 2016, а в 1796 году, и тогда предполагаемым бенефициаром был не Дональд Трамп, а Томас Джефферсон. Французский посол пытался оказать содействие Джефферсону, демократу и франкофилу, в его борьбе против федералиста и англофила Джона Адамса. Действия посла Франции привели к обратному результату и помогли Адамсу победить.

А теперь воспользуемся быстрой перемоткой и перенесемся на 150 лет вперед. Во время холодной войны и даже после ее окончания и Соединенные Штаты, и Советский Союз пытались — преимущественно тайным образом, временами не без пролития крови, иногда успешно — определять исход выборов во многих частях мира. И что бы ни говорилось о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, не делайте ошибку и не утверждайте, что это беспрецедентный случай, поскольку таковым он не является.

Тем не менее, очевидное вмешательство России в проходившие в Соединенных Штатах в 2016 году выборы не может считаться оправданным. То обвинение, которое содержится в рассекреченном варианте доклада разведки, опубликованном в конце прошлой неделе ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности, является весьма серьезным. В докладе говорится о том, что российский президент Владимир Путин лично дал указание провести кампанию по оказанию воздействия на выборы 2016 года с целью подрыва доверия к американской демократической системе, а также для того, чтобы опорочить Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу.

По утверждению авторов доклада, Россия использовала для этого как тайные, так и открытые средства, включая спонсируемые Москвой хакерские атаки, троллинг, другие грязные методы. Кроме того, Россия получила доступ к некоторым элементам избирательной системы на общегосударственном и местном уровне, однако не к той ее части, которая отвечает за подсчет голосов. По мнению авторов доклада, вмешательство России в 2016 году представляет собой «значительную эскалацию в том, что касается направленности, уровня активности и масштабов предпринятых усилия», тогда как успешность проведенной кампании свидетельствует о появлении «новой нормальности», попытка воспроизвести которую будет предпринята в других местах, в том числе в Европе. Как известно, в Нидерландах, во Франции и в Германии в этом году будут проходить выборы.

Это серьезный вопрос. Было бы наивно просто отмахнуться от этой истории, посчитав ее пропагандой или фейковой новостью, и, кроме того, не следует отметать ее на том основании, что все правительства всегда занимаются этим — а к такой оценке нас может склонить проведенная телеканалом al-Jazeera операция в отношении израильского дипломата, о которой стало известно на прошлой неделе. В докладе разведки не только недвусмысленно отвергаются подобные варианты. Сам факт публикации доклада — случай, на самом деле, беспрецедентный, — по крайней мере, говорит о том, что выдвигаемые обвинения имеют под собой солидное основание.

Эти обвинения, если они окажутся верными, подтвердят наличие угрозы не только на уровне государств, но и на уровне систем. Они покажут, что российское государство систематически пытается разрушить демократические системы, а также подорвать доверие к ним людей. Эти системы и это доверие нужно защищать. Нельзя оставлять без внимания доказательства того, что над ними нависла угроза.

Не следует делать вид, что опубликованные оценки разведки доказывают правоту выдвинутых обвинений. Это не так, и отчасти это объясняется тем, что разведывательные ведомства не могут подвергать опасности свои источники и методы работы. А, частично, они не могут это сделать еще и потому, что доверие к этим ведомствам сильно пострадало в результате событий, произошедших в период между войной в Ираке и разоблачениями Сноудена. К сожалению, это означает, что есть основания как для обоснованного, так и для необоснованного скептицизма.

Реакция г-на Трампа на оценку разведывательных ведомств относится ко второй категории. Это была реакция кандидата, а не национального лидера. Его несогласие с оценками, содержащимися в представленном ему в пятницу докладе, похоже, в большей степени относится к стремлению укрепить легитимность собственных выборов, чем к противодействию угрозе дестабилизации в результате действий г-на Путина.

Возможно, именно это и хотят услышать многие его избиратели. «Если так было нужно, то я рад, что они это сделали», — сказал один из проголосовавших за г-на Трампа избирателей по поводу вмешательства России.

Избрание г-на Трампа было пугающим, однако оно было законным. Прошедшие выборы преподали несколько уроков, которые надо усвоить. Его несерьезное отношение к угрозе, исходящей от России г-на Путина, не является одним из них. Российский лидер хочет ослабить демократические нации, а также разрушить доверие к ним общества. Для достижения своих целей он использует такие средства как ложь, деморализация и насилие. Никого не устраивает тот факт, что г-н Трамп не воспринимает серьезно российскую угрозу — никого, кроме г-на Путина.

Източник: The Guardian

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели