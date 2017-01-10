Bloomberg за 2017: Изостряне на световните конфликти и преразпределение в Европа

/Поглед.инфо/ Руски политолози анализират прогнозите на агенция Bloomberg за 2017 г. Очаква се Ангела Меркел да склони да направи сделка с Владимир Путин, като престане да поддържа Украйна, а Европа да се раздели на сфери на влияние.

Самата идея за Европейски съюз буди тревога и опасения у страните-членки; дори в Полша противниците на Европейския съюз вече са твърде активни. Очакват се търговски войни между САЩ и Китай, но Китай ще отстоява позицията си, като се има предвид възможна рецесия на икономиката. Неизбежен е и потенциален конфликт между Саудитска Арабия и Иран.

(рус.ез.)

Обострение конфликтов и передел Европы: какие прогнозы Bloomberg 2017 могут сбыться

Новый передел Европы между Путиным и Меркель, торговая война между Китаем и США и вооружённый конфликт Саудовской Аравии и Ирана. Такие прогнозы представило агентство Bloomberg на 2017 год. RT побеседовал с российскими политологами и узнал, какие из этих предсказаний имеют вероятность сбыться, а какие больше походят на сюжет для фантастического фильма.

Ялта 2.0

По мнению аналитиков Bloomberg, Ангеле Меркель придётся под давлением изоляционизма Дональда Трампа пойти на сделку с Владимиром Путиным, перестав поддерживать нынешний курс Украины, и разделить сферы влияния в Европе.

Журналист и политолог Александр Асафов рассказал RT, что разговоры о международной сделке по Украине и по пределу влияния вообще идут достаточно давно и прогнозы делаются разные.

«В данном случае Bloomberg отталкивается от предвыборной риторики Трампа, который ещё в мае 2016 года заявил, что украинский вопрос ему неприятен, что за Украину должна платить Германия, а вовсе не США, а сама Украина всегда находилась в сфере влияния России. Учитывая выборы в Германии в августе и непростое положение Меркель, возможно, что ей придётся пойти на сделку для закрепления своего электорального успеха и либо принять шефство над Украиной, либо отдать её в орбиту России», — пояснил Асафов.

По мнению политолога, Трамп будет больше сосредоточен на отношениях с Китаем, так как Америка проигрывает в этом регионе, что видно на примере такого американского форпоста как Филиппины, где к власти пришёл настроенный против США Родриго Дутерте.

«Почему они это пишут? Ровно потому, что Трамп перестал быть «тёмной лошадкой» для нас и для них, и по первым заявлениям и шагам можно понять, что он будет атаковать безработицу, священную корову Obamacare, а там недалеко и до самих аналитиков из Bloomberg», — отметил эксперт.

Кризис в Европе

Bloomberg предполагает, что воодушевлённые победой Трампа евроскептики также с успехом начнут выдвигать своих кандидатов, которые будут устанавливать более сильный контроль за границами, выходить из соглашений по свободной торговле и демонтируют весь Евросоюз, а вместе с ним и евро.

По мнению Александра Асафова, данный прогноз может сбыться, учитывая, что Трамп планирует отказаться от финансовой поддержки НАТО, а в самой Европе говорят о создании объединённых войск Евросоюза для поддержки безопасности, проблему которой НАТО никак не решает.

«Сама концепция Евросоюза становится небезопасной для его членов и вызывает опасения внутри самих стран, в той же самой Польше активно действуют противники Евросоюза.Они считают, что ЕС всю внешнюю политику диктует США, что сказывается на торговом балансе стран. Безусловно, запрос в обществе если и не на прекращение ЕС как института, то на пересмотр его полномочий, есть. То же самое касается и валютных зон», — рассказал Асафов.

Обострение отношений США и Китая

В плане отношений Вашингтона с КНР аналитики агентства Bloomberg представили сценарий, по которому экономическое противостояние с Пекином начнётся из-за неосторожного твита Трампа, за которым последуют тарифные войны, отмена продаж iPhone и девальвация юаня.

«Автору этой фантазии я бы рекомендовал опохмеляться, но как страшилка это выглядит достаточно забавно. То, что Трамп будет возвращать производство на родину для сокращения безработицы, это очевидно. Он будет штрафовать предприятия, которые используют Азию для рабочего плацдарма и дешёвой рабочей силы. Фантазии на тему обострения отношений с Китаем связаны с тем, что Китай может не выдержать этой конкурентной борьбы», — подчеркнул Александр Асафов.

Однако он отметил, что Китай будет бороться за свои позиции, учитывая рецессию экономики, и импортно-экспортные войны вполне могут стать реальностью.

Член экспертного совета фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» политолог Леонид Поляков считает, что курс на обострение отношений с Китаем уже заложен — в свете прямого контакта Трампа с правительством Тайваня.

Конфликт Саудовской Аравии и Ирана

Сценарий Bloomberg на 2017 год для Саудовской Аравии выглядит следующим образом: усилия Мухаммада ибн Салмана, который является заместителем наследного принца Саудовской Аравии, по диверсификации экономики ни к чему не приведут.

По мере затягивания конфликта в Йемене щедрые субсидии сменятся налогами, что приведёт к недовольству среди населения. В то же время баланс сил на Ближнем Востоке сместится в сторону Ирана, по мере того как мусульмане-шииты будут наращивать влияние в Ираке и Сирии. Дворцовый переворот положит конец реформам, а политика невмешательства Трампа приведёт к конфликту с Ираном.

Политолог Леонид Поляков рассказал RT, что принципиальный конфликт между Саудовской Аравией и Тегераном неизбежен.

«Такой прогноз вполне вероятен. Действительно, Blomberg располагает хорошей сетью информаторов и аналитиков, которые знают ситуацию изнутри, и вполне возможно, что напряжение между саудитами и Ираном никуда не делось и только будет нарастать в связи с перспективами разрешения сирийского кризиса. Ясно, что саудиты никогда не согласятся на то, чтобы Асад остался у власти, в то время как на сохранение его власти делают ставку иранцы. Принципиальный конфликт неизбежен», — заключил эксперт.

Източник: RT

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