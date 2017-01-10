Нова руска ракета създава главоболие на Запада

/Поглед.инфо/ Руските военни специалисти са разработили свръхзвукова ракета, която може да достигне Великобритания за 13 минути.

Според експертите, този тип ракета не може да се контролира от системата за противоракетна отбрана на САЩ, тъй като лети с такава висока скорост, че на практика е невъзможно прихващането й. Кремъл потвърди, че изстрелването й е било успешно. Също съвсем скоро, Русия ще притежава най-мощните създадени някога ядрени ракети, способни да унищожават територии с размерите на Франция или Тексас. Те ще са в състояние да достигат до западното крайбрежие на Съединените щати само за 12 минути. И ще бъдат готови за пуск през 2018 г.

(рус.ез.)

Россия разработала новую ракету, чтобы обогнать Запад.

Стало известно, что российские военные специалисты разработали сверхзвуковую ракету: она может достигнуть территории Великобритании за 13 минут.

Газета Daily Mail сообщает, что «объект 4204» был запущен на несколько тысяч миль — с базы «Ясный» до Камчатки на Дальнем Востоке. В Кремле заявили, что запуск прошел успешно.

Эксперты утверждают, что эта ракета не может контролироваться американской системой противоракетной обороны, так как она достигает такой большой скорости, что ее фактически невозможно перехватить.

Новое ракетное вооружение делает атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму, «детской игрой».

Ракета «Сармат»

Также недавно выяснилось, что у России в скором будущем появятся мощнейшие ядерные ракеты, способные уничтожить территорию размером с Францию или Техас. До западного побережья США они способны долететь за 12 минут. Они будут готовы к 2018 году.

Будет продемонстрирована новая сверхзвуковая ракета «РС-28 (Сармат)», «Сатана-2» по классификации НАТО. Ракета «РС—28» способна развивать скорость до 4,3 миль (7 километров) в секунду и предназначена для обеспечения противоракетного щита. Она может доставлять боеголовки до 40 мегатонн — это почти в две тысячи раз больше, чем атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Сообщается, что планируется запустить серийное производство этих ракет — на основе старой модели «СС-18 (Сатана)».

Согласно заявлению Правительства и фотографиям, распространенным электронным сайтом «Центра конструирования ракет», ракета «Сармат» несет 16 ядерных боеголовок. О ее способности уклоняться от радаров и поражать большие территории пишет и газета «Известия».

Межконтинентальная баллистическая ракета «ЯРС РС-24» появилась на Красной площади во время празднования Дня Победы, но без признаков модификации до «РС-28 (Сармат)». Ракеты дальностью до 6213 миль (10 тысяч километров) позволят Москве атаковать Лондон и другие европейские страны, а также добраться до Западного и Восточного побережья США.

Старое оружие

Игорь Сутягин, военный эксперт, говорит следующее: «Ракета „СС-18“ разрабатывается уже более 30 лет, и уже планируется дата продажи».

Таким образом, даже если наладятся отношения России и НАТО, желание модернизировать ракеты не пропадет, и Путин будет рад подчеркнуть непредсказуемость и результаты этой работы.

Сутягин также добавил: «Системе противоракетной обороны трудно обнаружить ракету не только по причине ее скорости, но и ее сложной траектории».

Министерство обороны РФ планирует закончить разработку «РС-28» к концу 2018 года и избавиться от последнего образца «СС-18» к 2020 году.

Мы уже были свидетелями напряженности между Россией и Западом, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мей раскритиковала Путина из-за его неприятия западных усилий по урегулированию сирийского кризиса.

Местное производство

Игорь Сутягин также говорит, что российские ракеты СС-18 были разработаны еще в советские времена, в 1988 году на заводе в Днепропетровске. Ракетный комплекс «РС-28» разрабатывается на заводе имени Хруничева.

В классификации НАТО нет соответствия ракете «РС-28», кроме «Иджис Эшор» (Aegis — американская корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система — прим. пер.).

Източник: Al Bayan, Обединени Арабски Емирати

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