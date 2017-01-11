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Време е сериозно да се отнесем към проекта на Путин



Руски дневник

/Поглед.инфо/ Русия използва обърканата и разяждана от популизъм европейска демокрация за своите интереси, за да утвържди собствените си стратегически програми и да установи нов световен ред, неподвластен на Запада. На пръв поглед Русия изглежда колос на глинени крака. Най-голямата по територия страна в света е обхваната от цяла поредица кризи.

В същото време и въпреки кризите, трябва да се признае, че Русия се превърна през 2016 г. в държавата с най-голяма тежест в международната система. От икономическа гледна точка, споразумението с ОПЕК за съкращаване производството на петрол вдигна цените над нивото от 50 долара за барел. В дипломатически план, внушителната намеса на Москва в Сирия на сушата и във въздуха, я превърна в ключов играч в конфликта, развитието на който понастоящем Русия контролира заедно с иранските аятоласи и турския президент Ердоган. В стратегически план, анексията на Крим е необратима, а натискът върху Украйна и балтийските държави нараства.

Изборът на Тръмп окончателно погребва лидерството на Вашингтон. Западът е отслабен и разединен заради оттеглянето на САЩ и загубата на доверие в НАТО. „Брексит” подкопава европейската конструкция. Турция на Ердоган (ако се превърне в ислямска демократура, след насрочения през април 2017г. референдум) сменя съюзниците си и възнамерява да закрие своите бази (включително Инджирлик) за Америка. Дори японският премиер Синдзо Абе отива на сближаване с Русия, за да се противопостави на натиска от страна на Китай.

Демокрациите отдавна трябваше да вземат на сериозно Русия на Путин и неговия стремеж да образува ос на демократурите.

(рус.ез.)

Авторът Никола Бавере е есеист, кавалер на Почетния легион

Пора серьезно отнестись к путинскому проекту

Как Запад неверно понял Россию

Как в дипломатической, так и в военной, экономической и политической сфере, Россия предстала перед нами страной, которая имеет наибольший вес в системе международных отношений.

70 лет спустя после того, как сталинский Советский Союз положил начало холодной войне в 1947 году, Россия использует в своих интересах растерянность демократий, разъедаемых популизмом, для утверждения собственной стратегической программы с целью установления нового мирового порядка, неподвластного Западу. Для этого будут использованы неограниченное применение силы и кибер-манипулирование общественным мнением на фоне демократий, которые неспособны не только вести войну, но и добиваться мира, в том числе в их собственных странах.

На первый взгляд Россия выглядит колоссом на глиняных ногах. Крупнейшая по площади страна мира окружена целой чередой кризисов. Демографическим кризисом: показатель рождаемости в 1,7 ребенка на женщину сулит сокращение экономически активного населения с 72 до 68 миллионов к 2035 году. Кризис развития: застой с 2008 года, потенциальный рост не более 1% и экономика в 12 раз меньше китайской. Кризис добавочной стоимости: на нефтегазовую отрасль (527,5 миллионов тонн нефти и 640 миллиардов кубометров газа в 2016 году) приходится треть ВВП и половина всех бюджетных поступлений. Кризис талантов: массовая утечка мозгов и капиталов. Кризис свободы: автократия, которой удается выжить лишь благодаря невероятной по масштабам пропаганде, чей оборот превышает 18 миллиардов долларов в год.

В то же время нельзя не признать, что Россия стала самой весомой державой в международной системе в 2016 году. В экономическом плане, соглашение с ОПЕК о сокращении производства позволило ценам устойчиво подняться выше отметки в 50 долларов. В дипломатическом плане, решительное вмешательство Москвы на суше и в воздухе сделало ее ключевым игроком в сирийском конфликте, развитие которого она сейчас контролирует вместе с иранскими аятоллами и Турцией Эрдогана. В стратегическом плане, аннексия Крыма стала необратимой, а давление на Украину и Прибалтику нарастает.

В военном плане, Путин запустил процесс активного ядерного перевооружения на фоне приостановки соглашения о переработке излишков военного плутония, развернул ракеты «Искандер» в Калининградской области и расширил стратегию ограничения доступа путем кардинального укрепления систем ПВО. В политическом плане, кибератаки на серверы Демократической партии и разглашение полученных данных через WikiLeaks данных способствовали избранию Дональда Трампа на фоне победы пророссийских кандидатов на президентских выборах в Болгарии и Молдавии. Москва не устраивает военную оккупацию, а действует через посредников.

Стратегический прорыв Путина объясняется малодушием Барака Обамы, который останется в истории Джимми Картером XXI века. Он увяз в отрицании джихадизма и нежелании признать его исламские корни, а также угрозу со стороны России которую несправедливо отнесли к числу региональных держав. Как бы то ни было, в основе путинских успехов лежит и чрезвычайно эффективная стратегия. Бессильным словам Обамы Путин ответил неожиданными действиями и систематически делал ставку на асимметричный подход, чтобы превратить слабые стороны в сильные.

Результаты оказались впечатляющими. Избрание Трампа окончательно похоронило лидерство Вашингтона. Запад ослаблен и разобщен в связи с отходом США и потерей доверия к альянсам, в первую очередь к НАТО. Брексит подрывает европейское строительство. Турция Эрдогана (запланированный на апрель 2017 года референдум окончательно превратит ее в исламскую демократуру) меняет союзников и намеревается закрыть свои базы (в том числе Инджирлик) для Америки. Даже Япония Синдзо Абэ идет на сближение с Россией для противодействия давлению Китая.

Демократиям давно пора принять всерьез путинскую Россию и ее стремление сформировать ось демократур. Европе же пришло время взять в собственные руки свою безопасность, которую Москва, несомненно, еще испытает на прочность. Незадолго до Второй мировой войны Эли Галеви (Elie Halévy) обратился к свободным нациям с таким предупреждением: «Без угрозы вооруженной силы дипломатия — собачий лай». Ускоренный Трампом процесс переустройства мирового порядка реабилитирует закон сильного. В таких условиях излюбленная Европой мягкая сила имеет смысл лишь в том случае, если подкрепляется способностью дать отпор агрессии и пустить в ход кулаки.

Източник: Le Figaro

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Публикувано на
11.01.2017 @ 08:33

Автор: Никола Бавере

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