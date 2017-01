Секретният доклад за връзките на Тръмп с Русия се оказа майтап на трол

/Поглед.инфо/ Секретният доклад на бивш агент на британското разузнаване за "дълбоките връзки" на избрания за президент на САЩ Доналд Тръмп с Русия се оказа майтап на трола с известния никнейм 4chan. Това е съобщил в анонимен форум лично авторът на "доклада", написа Gateway Pundit, цитиран от Лента.ру в сряда (11 януари).

