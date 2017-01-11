Новите санкции на САЩ и неочакваните изявления на европейски лидери за сътрудничество с Русия

/Поглед.инфо/ Отиващата си администрацията на Обама поставя в ступор не само отношенията с Русия, но и международния авторитет на самите Съединени щати. И изведнъж, европейските партньори на Обама решиха, че диалог с Русия не само е възможен, но и необходим.

Така например, ръководителят на британския Форейн офис Борис Джонсън направи интересно изявление: "За нас би било лудост да продължим да демонизираме Русия и да я поставяме в ъгъла." Шведският премиер Стефан Льовен пък се изказа за сътрудничество с Москва на базата на уважението и доверието: "Искаме в района на Балтийско море да цари атмосфера на уважение, доверие и увереност и за това ще използваме всички дипломатически възможности, които имаме." Като цяло, на Тръмп трябва да се отдаде дължимото за тази промяна, дори зад думите му да не последват реални действия...

(рус.ез.)

Новые санкции США и неожиданные заявления европейских лидеров о сотрудничестве с Россией

Дональд Трамп продолжает сеять смуту в рядах основных противников сотрудничества с Россией. Одни в последние дни президентства Обамы пытаются ужесточить санкционный режим, а другие – делают осторожные заявления, что, мол, с Россией, оказывается, можно и сотрудничать.

В конце предвыборной кампании в США разразился очередной скандал – ФБР обнародовало документы о расследовании дела Билла Клинтон, касающегося выявления возможной коррупционной составляющей в процессе помилования президентом Биллом Клинтоном бизнесмена Марка Рича. Клинтон помиловал Рича 20 января 2001 года, когда до истечения его президентских полномочий оставалось несколько часов. Обама и его сторонники, видимо, пошли по тому же пути – все в последний момент.

Накануне Минфин США распространил действие санкций, связанных с «делом Магнитского», на пятерых россиян, в числе которых председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. До этого, 29 декабря, объявило о введении санкций против России в связи с до сих пор недоказанными кибератаками.

А тем временем в Конгрессе группа американских сенаторов предложили всеобъемлющие санкции, которые охватывают и войну в Сирии, и ситуацию на Украине, и кибератаки, и нарушение прав человека. До инаугурации Трампа еще 10 дней, а фантазия у оголтелых русофобов бурная, поэтому этот список могут еще расширить…

Ввести ограничительные меры предлагают в отношении инвестиций в российские энергетические проекты, предусматриваются санкции за участие любых структур в операциях Минобороны РФ и российской разведки. Достанется и всем, кто, по мнению США, хоть как-то причастен к кибератакам против общественных и частных инфраструктур США. Также сенаторы настаивают на том, что необходимо оказать помощь Европе в ведении контрпропаганды и продвижении демократии.

Как метко отметил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховного права Константин Долгов, уходящая администрация Барака Обамы бьется в агонии санкций: «Бьющаяся в агонии антироссийских санкций администрация Обамы загоняет в угол не только отношения с Россией, но и международный имидж самих США».

При этом европейские партнеры Обамы начали готовиться к инаугурации Трампа иначе - они наоборот вдруг решили, что диалог с Россией вести не только можно, но и нужно. Вот, например, глава британского МИДа Борис Джонсон сделал сегодня такое интересное заявление: «Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять ее в угол».

А премьер-министр Швеции Стефан Лёвен вообще собрался сотрудничать с Москвой на основе уважения и доверия: «Нашим главным приоритетом должна быть безопасность региона. Мы хотим добиться, чтобы вокруг Балтийского моря царила атмосфера уважения, доверия, уверенности и для этого мы будем использовать все дипломатические возможности, какие у нас есть. Швеции также следует предпринять более активные усилия по налаживанию необходимых контактов с Россией».

В общем, Трампу надо отдать должное, пусть, может быть, за его словами и не последует никаких реальных действий, но этот русофобский муравейник он сковырнул знатно…

Източник: Политикос.ру

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