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Тихият геноцид на пенсионерите в Украйна


/Поглед.инфо/ Подчинявайки се на диктата на МВФ и изискванията на Европейския съюз, Киевският режим вече трета година поголовно унищожава украинските пенсионерите и най-бедните слоеве от населението.

През този период в пъти е девалвирана гривната, а мизерните пенсии правят недостъпни лекарствата, хранителните продукти и комуналните услуги поради скока на цените. Въпреки това, людоедите, които очевидно искат решително "да скъсат с прокълнатото съветско минало", виждат една от главните пречки в лицето на старците, които "през цялото време гласуват не така, както е правилно". Според информация на Федералната агенция „Новости” (ФАН), процесът на геноцид на украинските пенсионери придоби още една форма – в резултат от „целенасочените” действия на украинските чиновници, в Киев е закрит Благотворителния фонд «Социално партньорство».

(рус.ез.)

Шаг за шагом: Тихий геноцид пенсионеров на Украине

Этой зимой малоимущие слои населения ждут самые тяжелые времена за весь период украинской незалежности и далеко не все их переживут...

Киевский режим, согласно требований МВФ и Евросоюза уже третий год бьется над проблемой поголовного уничтожения украинских пенсионеров и малоимущих. За этот период в разы была обесценена гривна, а соответственно и без того нищенские пенсии, подняты цены на лекарства и продукты, коммунальные платежи стали неподъемными. Однако, как оказалось, людоедам, которые видимо решили решительно «порвать с проклятым советским прошлым» в лице стариков, которые «всё время голосуют не так», этого было недостаточно.

В настоящее время, согласно сообщения Федерального Агентства Новостей (ФАН), процесс геноцида пенсионеров на Украине приобрел еще одну форму – в Киеве, в результате целенаправленных действий украинских чиновников закрылся Благотворительный Фонд «Социальное партнерство». Данный фонд содержал пункт обогрева и крупнейшую благотворительную столовую в переулке Лобачевского, где ежедневно могли получить питание не только несколько сот беспомощных стариков, но и «вынужденные переселенцы» (беженцы) с Донбасса. Помимо этого фонд «Социальное партнерство» содержал несколько десятков мобильных пунктов питания в Киеве, которые ежедневно оказывали помощь полутора тысячам человек из категории пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью и бездомные.

В настоящее время фонд закрыт, действие всех программ остановлено, а на сайте фонда вывешено объявление следующего содержания: «К сожалению, за долгие и, бесспорно, важные для многих людей, 18 лет работы Фонда, нам так и не удалось добиться поддержки властей и бизнеса ни в расширении деятельности, ни в информационной сфере; даже в банальном предоставлении льготных тарифов… Один из примеров сложностей, с которыми мы сталкивались – это то, что Фонду так и не разрешили создать бесплатное место ночлега для бездомных, которое спасло бы множество жизней. Мы не просили финансовой поддержки – нам нужно было просто содействие городских властей, помощь в привлечении внимания общественности и СМИ.

Мы верим в то, что, спустя время, необходимость взаимодействия с благотворителями станет основой эффективной социальной политики в Украине. Когда-то – но не сейчас. Именно поэтому с 1 января 2017 года Фонд «Социальное партнерство» приостанавливает свою работу.

Все пожертвованные средства были потрачены по целевому назначению, в чем Вы можете убедиться, посмотрев все отчеты по проектам (https://socpartnerstvo.org/ru/projects/).

Мы благодарны всем тем, кто эти годы был с нами, и помогал делать мир лучше. Мы точно знаем – Вы будете продолжать делиться теплом своих сердец с нуждающимися людьми и дальше. Ведь так просто найти слова поддержки для потерявшего веру или купить еду для голодного! Команда Фонда останавливает работу, пребывая в уверенности, что цепочка благих дел никогда не прекратится, а добрые сердца спасут еще не одну тысячу жизней. С уважением, ВБФ «Социальное партнерство».

Тяжело сказать, к каким низостям еще может прибегнуть режим Порошенко в своем стремлении угодить своим западным хозяевам, но уже сейчас понятно, что малоимущие слои населения ждут самые тяжелые времена за весь период украинской незалежности и далеко не все их переживут.

Източник: Журналистическая правда

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Публикувано на
11.01.2017 @ 23:58

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