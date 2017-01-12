Колко от пророчествата на Ротшилдите се сбъднаха през 2016 година?

/Поглед.инфо/ В навечерието на 2016 г. влиятелното британско списание The Economist, което се смята за рупор на "тайните владетели на света" – Ротшилдовите, по традиция излезе със загадъчна обложка, на която са зашифровани бъдещите събития на планетата.

Кои от пророчествата на списанието се сбъднаха?

По молба на "Комсомолская правда" нашите постоянни експерти- конспиролози от Института за научни изследвания на третото хилядолетие Иля и Юрий Белоус, които и миналата година успяха да разчетат пъзела, анализират обложката на британското списание.

(рус.ез.)

Что из пророчеств Ротшильдов сбылось в 2016 году

В канун 2016 года влиятельный журнал «Экономист», считающийся рупором «тайных правителей мира» Ротшильдов, по традиции вышел с загадочной обложкой, зашифровав грядущие события на планете.

Настала пора подвести итоги. Что из прогнозов, пророчеств журнала сбылось.

Обложку по просьбе «Комсомолки» анализируют наши постоянные эксперты конспирологи из Института научных исследований третьего тысячелетия Илья и Юрий БЕЛОУСЫ, которые год назад и расшифровывали для нас головоломку.

ПРОГНОЗ

«Первое, что бросается в глаза – три дамы-богатыря с Ангелой Меркель в центре (слева от канцлера Германии - Хиллари Клинтон, справа - глава ФРС США Джанет Йеллен), − писали наши эксперты год назад. − Явный намек, что в 2016 г. усилятся позиции женщин в мировой политике. Недаром в зашифрованном коллаже «Экономиста» на 14 мужчин приходится уже 10 влиятельных дам.

ФАКТ

Летом неожиданно для всех премьер-министром одной из ведущих стран планеты – Великобритании – стала Тереза Мэй. Президентом Тайваня также избрали даму - Цай Инвэнь (о ней – ниже). Усилили свои позиции в 2016 г. лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен и Первый министр Шотландии Никола Старджен, также попавшие на обложку. Правда, Клинтон проиграла в ноябре президентские выборы в США, но говорили о ней весь год очень много!

ПРОГНОЗ

Президент Российской Федерации Владимир Путин. В 2016 году он продолжит подвергаться экономическому давлению Запада, в том числе игрой на понижение цен на энергоносители. На этот раз Путина на обложке изобразили без темных очков разведчика, как в 2015 г. Его лицо в цвете, как у самостоятельного политика. Изображение симметрично Обаме, что подчеркивает различие во взглядах и попытку стать новым полюсом силы.

ФАКТ

Экономическое давление продолжалось, как и дипломатическое. В январе 2016 г. котировки нефти Brent достигли минимума за 10 лет - 27,1 доллара за баррель. В декабре Евросоюз вновь продлил еще на полгода экономические санкции. Но Путин по-прежнему проводит самостоятельную политику на мировой арене.

ПРОГНОЗ

Председатель КНР Си Цзиньпин. Его зажали янки – Обама и Клинтон. На обложке 2015 г. вот так же американцы блокировали Путина – и тот год для России выдался трудным. 2016 г. будет вызовом для Поднебесной. Пекин становится неугоден Вашингтону. Тенденция доминирования Китая усилится в 2016 г. США, скорее всего, будут отвечать финансовыми войнами, активизацией в Южно-Китайском море, финансированием оппозиции и беспорядков. Недаром банка с китайской лапшой расположена под лидером КНР. На ней изображены военные корабли в Южно-Китайском море. Китай усиливает деятельность в Южно-Китайском море. Америка хочет утвердить своё право на свободу судоходства, отправив в эти воды свои корабли и авиацию. Что Китай рассматривает как провокации.

ФАКТ

Конфликт между США и КНР в Южно-Китайском море разгорелся с новой силой после захвата 15 декабря Пекином американского подводного шпиона-беспилотника. Беспилотник был запущен со вспомогательного судна ВМС США «Боудич» и выполнял задание в Южно-Китайском море недалеко от бухты Субик филиппинского острова Лусон.

«Китай крадёт исследовательский беспилотник ВМС США в международных водах — вырывает его из воды и забирает в Китай. Беспрецедентный акт», — написал Трамп в Twitter.

Это лишь повод, ведь Пекин в течение всего 2016 г. не сидел, сложа руки. Юань находится на минимумах с 2008 г., что дает преимущества китайским производителям и является головной болью для остальных. Одновременно Китай вот уже более полугода последовательно избавляется от американских долговых облигаций. Только за октябрь Поднебесная официально продала трежерис на 41.3 миллиарда долларов. Установив новый рекорд по сокращению своих запасов гособлигаций США с декабря 2013 г. - до $1,12 трлн. Отдав пальму первенства по их запасам Японии.

Кстати, одним из главных предвыборных пунктов Трампа было обещание начать борьбу с торговой экспансией Пекина, ввести большие торговые пошлины на китайские товары, ввозимые в США.

Осложнение отношений США и КНР может дать нашей стране некоторую передышку. Америка не сможет бороться сразу с Китаем и Россией. Этим, в частности, можно объяснить смягчение риторики нового президента Трампа в адрес Москвы.

ПРОГНОЗ

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Изображен на обочине мировой политики. Озадаченный взгляд премьера, в отличие от обложки за 2015 г., направлен в противоположную сторону как от мировой элиты, так и от читателя. Несмотря на феноменальный успех Консервативной партии Кэмерона в 2015 г., позволивший ему сформировать однопартийное правительство, 2016 г. будет очень не простым. Ведь он пообещал стране референдум о членстве в ЕС в случае победы его партии на выборах. Обещание нужно выполнить уже в новом году.

ФАКТ

Обещание Кэмерон выполнил. Сам премьер выступал за сохранение Великобритании в составе ЕС. Однако победу одержали сторонники выхода королевства из Европейского союза. Кэмерон вынужден был уйти в отставку с поста премьера. Покинул он и Палату Общин.

ПРОГНОЗ

Президент Франции Франсуа Олланд. В фиолетовом галстуке. Это особый цвет в истории Франции. Бурбоны и Меровинги носили фиолетовое во время скорби. Францию при Олланде одолевают неприятности. В первую очередь, теракты и мигранты. Экономические проблемы отрицательно сказываются на рейтингах Олланда. Позади него Ле Пен, которая, напротив, набирает очки. Скорбному Олланду не нашлось места в первом ряду мировых лидеров. На выборах в 2017 г. Франция получит нового президента.

ФАКТ

1 декабря 2016 г. Франсуа Олланд официально объявил о том, что не идет на второй срок и снял свою кандидатуру с выборовпрезидента Франции, которые состоятся весной 2017 г. На днях же, судя по опросам, Марин Ле Пен обошла в рейтинге популярности французов своего главного соперника на весенних президентских выборах, экс-премьера Франсуа Фийона.

ПРОГНОЗ

Президент Бразилии Дилма Русеф. США стремятся убрать Дилму, поставить в стране ручного президента и прибрать нефтяную компанию Petrobras. Поэтому её прослушивает АНБ, ей постоянно приписывают коррупцию, подводят к импичменту.

ФАКТ

31 августа 2016 года решением Сената Бразилии Дилма Русеф была отстранена от должности президента.

ПРОГНОЗ

Президент Сирии Башар Асад. Карикатурность изображения символизирует непризнание его западной элитой.

ФАКТ

Давление Запада на Асада продолжалось весь год.

ПРОГНОЗ

Лидер Демократической прогрессивной партии Тайваня Цай Инвэнь. Там в январе выборы, ожидается ее победа. Цай Инвэнь широко поддерживают США и Япония. Дама не зря попала на обложку! Она получила образование в США и Лондоне. Победа ДПП приведет к серьезному осложнению отношений с материковым Китаем на фоне формирования в Южно-Китайском море «восточного НАТО» антикитайской направленности.

ФАКТ

16 января 2016 г. Цай Инвэнь одержала убедительную победу на выборах и стала первой женщиной-президентом Тайваня. В первой же речи выразила надежду на укрепление отношений с Соединенными Штатами, призвала придерживаться принципа свободы судоходства в Южно-Китайском море. В начале декабря состоялся телефонный разговор Трампа с президентом Тайваня, что тут же вызвало большое недовольство в Китае. Пекин призвал США «тщательно и надлежащим образом относиться к тайваньскому вопросу во избежание ненужных осложнений в американо-китайских отношениях». На днях влиятельный журнал Foreign Policy назвал ее одной из 100 ведущих мировых мыслителей 2016 г. за то, что она «подразнила медведя» (Китай).

ПРОГНОЗ

Глава ФРС США Джанет Йеллен. От неё в 2016 г. будет зависеть мировая экономика. Йеллен будет повышать ставку ФРС США и переходить от посткризисной модели стимулирования к инфляционной модели. Лицо Йеллен испуганное, потому что повышение ставки вызывает страх у инвесторов и может привести к новому кризису. Ожидается, что повышение ставки ФРС США приведёт к росту доллара по отношению к другим валютам.

ФАКТ

В декабре ставка ФРС США повысилась, правда, пока только до 0,75%. Прогноз на следующий год – 1,375%. В любом случае, для американцев эпоха «дешёвых денег», когда можно было брать кредит и через годы отдавать почти столько же долларов, подошла к концу. Индекс доллара обновил максимумы за более чем 10 лет.

ПРОГНОЗ

Парашют с евро символизирует дальнейшее падение евро и укрепление доллара.

ФАКТ

В декабре 2016 года евро обновил свой многолетний минимум, опустившись почти до паритета к баксу: ниже 1,04 евро за доллар.

ПРОГНОЗ

Воздушный змей в виде мобильного банкинга. Компании FinTech (финансовые технологии) пытаются потеснить обычные банки».

ФАКТ

Эпоха классических банков, существовавшая несколько сотен лет, подходит к концу, и об этом в уходящем году не говорил только ленивый. Появляются альтернативные формы расчётов и кредитования. Фишкой года стало создание и расширение платежных систем высокотехнологичными компаниями. Теперь можно оплачивать услуги с помощью смартфонов (ApplePay, AndroidPay, SamsungPay). Facebook получил лицензию на денежные переводы в Европе, их можно делать через мессенджеры. И это не считая ранее ставших популярными мобильных кошельков. В пятерке лидеров глобального FinTech четыре компании – из Китая. AliPay активно выходит на зарубежные рынки. Расширяется кредитование в обход банковского посредничества. Alibaba уже выдала более 2 млн. кредитов на миллиарды долларов, активна на рынке и компания Amazon.

«КОМСОМОЛКИ» …

Наши эксперты отметили загадочное изображение на обложке рядом Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Но не разгадали точно смысла картинки.

Оказывается, не зря Папа Римский и Патриарх были изображены рядом! 12 февраля 2016 года они встретились на Кубе. Это была первая встреча глав Русской православной и Католической церквей за всю их многовековую историю.

… «ЭКОНОМИСТА».

Похоже, журнал проморгал главную политическую сенсацию года. На обложке «Мир-2016» не было Дональда Трампа. Зато в центре фигурировала его соперница Хиллари Клинтон. Хотя еще в сентябре 2015 г. «Экономист» поместил загадочную картинку: вертолет с надписью «Трамп» тащит знаменитый парик. Что дало возможность ряду конспирологов, включая «Комсомолку», сделать вывод - Ротшильды накроют Америку и планету Трампом. Так, в конце концов, и случилось. Что же, Ротшильды не угадали победу Трампа? Или сознательно пустили всех по ложному следу? На эту мысль наводит сама обложка. Лицо кандидатки в президенты США Клинтон – внимание! - черно-белое.

Как и у ушедшего Кэмерона, уходящего Обамы, германского канцлера Меркель, главы ФРС Йеллен, у которых с победой Трампа будут серьезные проблемы и большие шансы на вылет из элиты мировой политики. Любопытно, что в первом ряду действующих мировых лидеров только у Путина и Си Цзиньпина лица в цвете. В новом году к ним присоединится Трамп (он вступит в должность только 20 января). Недаром новую пророческую обложку «МИР-2017» журнал «Экономист» так и назвал «Планета Трампа».

Източник: Комсомолская правда

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