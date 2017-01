WikiLeaks опроверга медийните информации за "компромат" срещу Тръмп

/Поглед.инфо/ Сайтът на WikiLeaks опроверга медийните информации, че "руски агенти" имали компромати срещу избрания президент на САЩ Доналд Тръмп, предаде РИА "Новости". Преди това "Си Ен Ен" (CNN) съобщи, като цитира анонимни източници от администрацията на САЩ, че американските спецслужби подозират, че Русия има компрометираща информация за Тръмп.

След това информационният портал "Бъзфийд" (BuzzFeed) публикува документ с твърдението, че отчета на спецслужбите е базиран на него.

"Файлът от 35 страници, публикуван от "Бъзфийд" по повод Тръмп, не е доклад на разузнаването. Стилът, фактите и данните не показват никаква достоверност", се посочва в съобщение, публикувано на страницата на WikiLeaks в Twitter.

35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts & dates show no credibility.https://www.documentcloud.org/documents/3259984-Trump-Intelligence-Allegations.html …03:27 - 11 января 2017

Trump Intelligence Allegations

Source document contributed to DocumentCloud by Jeremy Singer-Vine (BuzzFeed).