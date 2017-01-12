Фред Уиър: Преди 20 години руснаците обичаха САЩ. Какво се промени?

/Поглед.инфо/ Авторът, който е московски кореспондент на бостонския вестник Christian Science Monitor, си спомня с ирония обложката на американското списание Time от 15 юли 1996 г., изобразяваща наскоро преизбрания президент на Русия Борис Елцин, който ухилен държи американското знаме с надпис: "Yankees, на помощ!"

В статията се разказва за група влиятелни американски политически консултанти, тайно пристигнали в Москва през 1996г. по покана на Елцин, за да окажат помощ в трудната му кaмпания срещу кандидата на комунистическата партия. С цел да се предотврати изтичане на информация, съветниците са настанени в един от московските хотели като туристи, за да се маскират и най-малките съмнения за очевидното им участие в руската политика. Задачата им беше да инструктират антуража на Елцин относно тактиките и техниките за провеждане на модерна политическа кампания и по този начин да се гарантира победата му в изборите. Това беше времето, когато според анкета на социологическия център "Левада”, по-голямата част от руснаците - 72% са настроени положително към САЩ и само 18% - отрицателно. Всичко това е минало. Сегашните проучвания на "Левада” сочат, че над две трети от руснаците са настроени негативно към САЩ. Особено възмутителни са обвиненията за руска намеса в американските президентски избори. Много руснаци смятат, че този обрат е можел да не бъде толкова краен, ако Америка не се беше опитала да "помогне", когато Русия трябваше да се справя с неприятните последици от упадъка и болезнените трансформации на страната след разпада на Съветския съюз.

(рус.ез.)

Еще двадцать лет назад русские любили США. Что изменилось?

Непосредственно в постсоветскую эпоху русские относились к США с большим уважением. Но ситуация изменилась на фоне экономических проблем и вызывающего поведения Запада на Балканах и Ближнем Востоке.

Москва. Теперь, оглядываясь назад, можно увидеть порцию злой иронии на обложке журнала Time от 15 июля 1996 года.

На ней изображен в то время недавно переизбранный президент России Борис Ельцин, который, ухмыляясь, держит американский флаг под заголовком «Янки, на помощь!» Статья повествует о группе влиятельных американских политических консультантов, тайно прибывших в Россию во время нелегких президентских выборов 1996 года, когда господин Ельцин пытался заручиться поддержкой и одобрением общества для победы над претендентом от коммунистической партии.

В целях предотвращения утечки информации эти консультанты отсиживались в номере одной из московских гостиниц, дабы исключить малейшие намеки на их присутствие в России и очевидное участие Америки в российской политике. Они инструктировали приближенных Ельцина относительно тактики и технологий ведения современной политической кампании и обеспечили тем самым его победу на выборах.

Судя по тону статьи в журнале Time, мало кто в Америке сомневался в том, что участие США в российских президентских выборах было правильным решением. Казалось, что не возражали даже русские. И действительно, опрос-отслеживание, регулярно проводившийся независимым «Левада-центром», показал, что спустя год подавляющее большинство россиян — 72% — относились к США положительно против всего 18% тех, чье отношение было отрицательным.

Но этот эпизод двадцатилетней давности невозможно сравнить с существующим на сегодняшний день негодованием относительно российского вмешательства в президентские выборы в США. Эти два события и сопутствующие превратности судьбы, включая две трети россиян, которые, согласно статистике «Левада-центра», теперь негативно настроены по отношению к США, положили конец любви между Россией и США. Многое из этого, по прошествии времени, может показаться неизбежным, но некоторые россияне утверждают, что отношения могли бы процветать, не пытайся Америка «помочь», когда России пришлось бороться с неприятными последствиями упадка своей страны и болезненными преобразованиями.

США и Ельцин

В самом начале постсоветской эпохи отношение России к США было крайне доброжелательным, без особых изменений со времен СССР.

«В самый разгар холодной войны, в 1952 году, меня поразило то, как мало в России было антиамериканистов», — заявил легендарный российский телеведущий Владимир Познер спустя год после возвращения из Америки в Москву, где с тех пор он и живет. «Несомненно, виноватыми во всех грехах люди считали Уолл Стрит и американских лидеров», как внушала советская пропаганда, «но никто в целом не считал американцев плохими. Я вам не скажу точно, сколько раз за эти годы я слышал от россиян, что наши две страны — крупнейшие в мире, и, объединив наши усилия, мы могли бы решить все проблемы».

«В то время основная идея россиян заключалась в том, что к концу холодной войны мы все были бы победителями, и что нам необходимо было стать партнерами», — говорит политолог Николай Петров, занимавший должность помощника в российском парламенте в начале 1990-х годов. Он утверждает, что знал, что в Москве в то время было много американских советников, но рассматривал это как по большей части положительное сотрудничество. «Даже тот факт, что американские советники тайно содействовали переизбранию Ельцина, «не показался мне чем-то особенным», — заявил он.

В США администрация Клинтона выступала с безоговорочной поддержкой Ельцину, несмотря на растущее количество свидетельств недовольства миллионов россиян болезненными экономическими реформами, которые они все чаще сравнивали с демократией западного образца.

И когда экономический и социальный упадок России достиг своего апогея в конце 1990-х годов, его все больше связывали с Ельциным, что в целом выглядело как наивная вера в американскую дружбу. «Такое чувство, что 90-е были временем, когда наша страна лишилась своего величия, а резкое ухудшение ее состояния поддерживалось и поощрялось Америкой. Люди считают себя обманутыми», — заявляет Петров.

Даже последний лидер СССР Михаил Горбачев, который положил конец холодной войне и сделал ставку на новый мировой порядок, основанный на сотрудничестве с США, был глубоко разочарован. Его личный переводчик Павел Палажченко говорит, что Горбачев добровольно согласился расформировать возглавляемую Советским Союзом Организацию Варшавского договора и принял факт воссоединения Германии, полагая, что новая архитектура европейской безопасности будет рассматривать Россию как равноправного партнера.

Позже, уже не у власти, Горбачев с тревогой наблюдал за расширением НАТО на постсоветском пространстве и принятием односторонних мер урегулирования распада Югославии.

«Добрых намерений было много, но, как оказалось, иллюзий тоже было предостаточно, — говорит Палажченко, который работает сейчас в московском Фонде Горбачева. — Некоторые вещи были просто-напросто глупыми. Люди тогда думали, что США были раем на земле и служили во благо миру. Но маятник не мог не качнуться обратно…»

«Горбачев был разочарован не из-за нарушения каких-то определенных обещаний, а потому, что была проигнорирована сама суть того, что обсуждалось с американскими лидерами. Сегодня мы видим неспособность выстроить новую европейскую систему безопасности, обладающую сильной превентивной дипломатией для решения таких проблем, как те, что возникли в Грузии и на Украине», — говорит он.

Внешнеполитические разногласия

Пока среднестатистические граждане России переживали 1990-е как период экономической депрессии, включая ужасный финансовый кризис 1998 года, Кремль стал разрывать отношения с США как мировым лидером сразу после спровоцированной НАТО в 1999 году 78-дневной воздушной войны против своего югославского союзника из-за албанского анклава Косово. Когда начались бомбардировки, тогдашний премьер-министр России Евгений Примаков развернул свой самолет в воздухе на полпути в США, куда он направлялся с официальным визитом.

«Никто из нас не разделял советских пропагандистских суждений о том, что США были агрессором, а сейчас они кажутся правдой, — говорит Алексей Макаркин, заместитель директора независимого Центра политических технологий в Москве. — То, что США считали гуманитарной операцией, русские восприняли как агрессию против братьев-сербов».

Когда Владимир Путин пришел к власти, отстаивая идею более сильной и самодостаточной государственности, российско-американское партнерство уже было в состоянии полнейшего упадка. И тем не менее, господин Путин сделал попытку продемонстрировать свои добрые намерения, позвонив Джорджу Бушу после атак 11-го сентября с предложением создать альянс Москвы и Вашингтона для борьбы с терроризмом.

Это происходило в самый разгар войны России с ее собственной сепаратистской республикой Чечней, где лидеры повстанцев приняли идеи исламского экстремизма. В США многие отказались допускать наличие какой-либо параллели, в частности из-за жестокости российских войск в Чечне.

«Россия была заинтересована в военном партнерстве с США и готова к сотрудничеству, — говорит глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский, который был в те дни близким советником Путина. — Но мы не дождались от американцев нужной реакции, и возможность была упущена. А когда Америка вторглись в Ирак, была потеряна вообще всякая вера в идею».

Подъем российской экономики в первом десятилетии этого века способствовал росту популярности Путина, которая и по сей день ниже 80 процентов не опускается. Но большинство экспертов считают, что именно игнорирование Кремлем созданного Соединенными Штатами мирового порядка и попытки Путина вернуть России статус великой державы поддерживают его безупречный имидж среди россиян, несмотря на резкий экономический спад в последние три года.

«Я думаю, что дело вовсе не в экономике, — говорит Познер. — Россияне — гордый народ, которому нужно, чтобы лидер выражал их внутренние чувства. В Путине они видят того, кто грудью стоит за Россию, а американцев заставляет осознавать, что нас не стоит воспринимать как нечто посредственное».

В последние годы США, наряду с другими западными странами, выразили глубокую озабоченность тем, что Кремль принял строгие меры в отношении российского гражданского общества, отделил Крым от Украины и присоединил его к России, поддержал сепаратистов-повстанцев на востоке Украины и предположительно провел кибератаки на Национальный комитет Демократической партии и главу избирательной капании Хиллари Клинтон Джона Подесту. Это только усилило разочарование россиян в Соединенных Штатах Америки.

«Путин без всяких оскорблений выражает повсеместное разочарование россиян в США и большинстве их действий и отстаивает место России в мире, — говорит Познер. — Любовь всегда была односторонней, а теперь и вовсе закончилась».

Източник: Christian Science Monitor, САЩ

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