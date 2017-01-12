Къде е силата на руската пропаганда против Запада или защо на Америка вече никой не вярва

/Поглед.инфо/ Американската политика е забравила как трябва да се разговаря с американците. Участва в шпионските игри на ЦРУ, внедрява агенти в традиционните медии, разчита на нечестни методи, организира цветни революции, засилва влиянието на пропагандните си канали в други страни; вместо да води открит и честен диалог със собствените си граждани.

Всичко това разклаща доверието на американците в правителството на САЩ. Никой не е направил повече за собственото си дискредитиране, отколкото Белият дом през последните няколко години. Затова на Русия не са й нужни кибер атаки или тайни пропагандни операции за популяризиране на своите интереси. Всичко, което правим, е да казваме истината, честно и открито. Политиката на двойни стандарти направи САЩ уязвими. Когато от високите трибуни във Вашингтон говорят за руска агресия, а в същото време гражданите на Сирия и Украйна благодарят на Русия за хуманитарните помощи и участието й в преговорите за примирие, на Вашингтон започва трудно да се вярва. Русия никого не убеждава в своето превъзходство, а поставя в основата на геополитическите отношения равенството и доверието. Много страни по света се отнасят с уважение към Русия, които, преди това, на фона на агресивната политика на Запада, бяха забравили какво е това честни преговори на равнопоставена основа. В това се крие тайната на страшата "руската пропаганда". Всичко останало е болно въображение на губещите власт политици около Белия дом.

(рус.ез.)

В чем сила российской пропаганды против Запада или почему Америке больше никто не верит

Если бы в сфере политики была своя «Золотая Малина», то ее, безусловно, заслужили бы авторы нового доклада ЦРУ о роли российской пропаганды в выборах президента США. Более 20 листов неоформленных мыслей и догадок без подтверждения какими-либо фактами – этот документ вызвал не столько гнев критиков, сколько шквал насмешек от журналистов и аналитиков над Центральным разведывательным управлением и аппаратом правительства США, став оглушительным провалом для всех американских политиков.

Многие эксперты отмечают, что доклад получился слабым только потому, что ЦРУ забыли о гласности, о разности мнений в обществе, считая, что утверждения Центра в высшей мере исключительны и даже не подлежат сомнению со стороны граждан, а все остальное – от лукавого. Так, самая свободная и демократическая страна в мире расписалась в том, что никакой свободы слова и волеизъявления в ней никогда не было, и нет.

Не случайно последний опрос, проведенный Институтом Гэллапа, показал, что только треть американцев прислушиваются к родным масс-медиа, тогда как подавляющее большинство граждан считают телеканалы и газеты купленными правительством, обвиняя их в предвзятости при подаче событий.

Политическая ангажированность большинства телеканалов и новостных изданий в США отлично прослеживается и в последних событиях, связанных с предвыборными кампаниями Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Череда громких разоблачений показала, что ряд уважаемых изданий попытались искусственно связать имя Трампа с преступлениями на почве ненависти. Именно такие грязные политтехнологии в первую очередь и вызывают недоверие общественности. Простые американцы устали от игр, им нужна честная игра, простые ответы на их вопросы.

Американская политика забыла, как разговаривать со своей страной. Она пускается в шпионские игры с ЦРУ, внедряя сотрудников центра в ведущие СМИ, делает ставку на нечестные технологии по организации цветных революций, и усиливает работу своих пропагандистских каналов в других странах. Все это вместо ведения открытого и честного диалога с собственными гражданами, которые год от года все больше теряют веру в правительство США. Никто не смог бы сделать больше для своей дискредитации, чем сам Белый Дом за последние несколько лет.

Поэтому России не нужны кибератаки, или тайные операции по пропаганде собственных интересов в Штатах. Все, что нам нужно – это говорить правду, честно и открыто. С другой стороны, необходимо всегда быть готовым к информационным атакам со стороны западных партнеров, о порядочности которых говорить давно не приходится.

Согласитесь, весьма трудно рассуждать о каких- либо перезагрузках в российско-американских отношениях, когда, начиная с 2015 года, в администрации Барака Обамы постоянно накручивали финансирование на мероприятия по увеличению антироссийской пропаганды. В проект входили социальные сети, российские и зарубежные СМИ, ведущие телеканалы мира.

Для того чтобы противостоять мифическому влиянию России, «развращающему незащищенное американское сознание», небезызвестный фонд NED организовал специальную международную программу. Благодаря ей сегодня готовятся специалисты, гражданские активисты, журналисты, заточенные на работу именно с антироссийской пропагандой во всех нишах social и масс-медиа и не только в России или Америке, но и в других странах мира.

В сложившихся условиях Кремль просто вынужден отбивать информационные атаки Белого Дома, реагируя на все истеричные выпады его администрации. И для этого не нужно семи пядей во лбу, потому что политика двойных стандартов сделала Штаты уязвимыми. Когда с высоких трибун в Вашингтоне вещают о российской агрессии, а граждане Сирии и Украины в то же время благодарят Россию за отправленную гуманитарную помощь, за участие в переговорах по перемирию, в первое начинает вериться с трудом.

Америка и ранее переживала «красную» истерику, когда правительство боялось русских коммунистов так, что пересажало половину Голливуда за решетку, подвергая травле всех, кто хоть как-то симпатизировал стране - победительнице.

Сегодня история повторяется, накручивается и доводится до абсурда. Так «более маленькая и более слабая страна», по утверждению Б. Обамы, вдруг вершит историю Штатов, навязывая им своего президента, «рука Кремля» легко взламывает почтовые сервера госдепартамента США и без труда собирает компромат на Хиллари Клинтон, а российские хакеры контролируют американские социальные сети – примеров много. Правительству США начинают мерещиться зеленые человечки на улицах Америки. Все это выглядит, по меньшей мере, неубедительно, по большей, – полным бредом.

Америка - родина современного политического PR-а, очень давно перестала учиться, поверив в собственную исключительность. Поэтому она не знает, что кроме запугивания, ведения междоусобных войн и технологий по свержению неугодных режимов есть и другие способы стать лидером. Это принципиально отличает ее от России, которая никогда не убеждала мир в своем превосходстве, но взяла в основу геополитических отношений равенство и доверие, ведь важнее, чтобы тебя уважали, а не боялись.

Мы давно поняли, что необходим диалог, открытый разговор как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому так популярны год от года «прямые линии с президентом», поэтому к России с уважением относятся многие страны мира, которые на фоне агрессивной политики Запада забыли, что такое честные переговоры на равных.

В этом и кроется весь секрет страшной «российской пропаганды», а все остальное - лишь больное воображение теряющих власть американских политиков из Белого Дома.

Източник: Политикос.ру

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