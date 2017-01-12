Пожар в кокошарника: Как ЦРУ, ФБР и АНС проспаха световното си господство

/Поглед.инфо/ В американския политически сериал за всемогъщите и всевиждащи хакери на руските специални служби се появи покъртителен сюжет. Оказва се, че Тръмп не само е партньор на Кремъл, той е путинова марионетка!

Вече пет години танцува под свирката на Путин! И знаете ли защо? Защото го изнудват с компромати...

Иска ни се да се надяваме, че Тръмп, учтиво изпровождайки Обама, сериозно ще се заеме да оздрави собствените си специални служби. В истинския смисъл на думата - с участието на лекари-психиатри...

(рус.ез.)

Пожар в курятнике: Как ЦРУ, ФБР и АНБ проспали мировое господство

Будем надеяться, что Трамп, вежливо проводив Обамку, серьезно займется оздоровлением собственных спецслужб. В прямом смысле – с привлечением медиков-психиатров.

У политического сериала про всемогущих русских хакеров и всевидящих спецслужбистов появился новый сюжетный поворот — и он прямо-таки душераздирающ! Оказывается, Трамп-то – не просто партнер Кремля, он его марионетка! Уже целых пять лет пляшет под дудку Путина! А знаете, почему? А потому, что его шантажируют обнародованием ТАКОГО компромата, что…. что УХ!

И «УХ!» частично был опубликован в докладе американской разведки (базой которого стала «информация» от разведки британской – и это естественно, куда же без этих подонков в своем многовековом стиле «гадящая англичанка»):

«В третьем пункте на второй странице 35-страничного доклада сообщается, что Трамп во время одной из своих поездок в Россию остановился в пятизвездочной гостинице класса «люкс» «The Ritz Carlton Moscow», расположенной в Москве. Республиканец заселился в президентский люкс, в котором во время своего официального визита в Россию жил президент США Барак Обама вместе со своей супругой Мишель. Трамп якобы пригласил к себе в номер проституток, которые устроили перед ним «золотой дождь» именно на той кровати, на которой Обама ночевал со своей женой. Разведка США в докладе фактически утверждает, что Трамп «заставлял проституток мочиться перед ним на кровать, где ранее спал Обама», а ФСБ России все это снимала на камеру».

«Трамп «заставлял проституток мочиться перед ним на кровать, где ранее спал Обама», а ФСБ России все это снимала на камеру»… Господи, да это какой-то роман Владимира Сорокина! Что еще делал Трамп в той гостинице с помощью проституток? Лепил из их кала фигурки Обамы и устраивал над коричневыми куколками ритуалы вуду?.. Прочтём ли мы об этом «в следующей серии»?.. Да, английские джентльмены из разведки – они такие, со специфической фантазией…

Стоит ли говорит, что никаких комментариев кроме определения «абсолютная чушь» эта «развединформация» ни со стороны Трампа, ни со стороны России не могла получить. Трамп еще добавил о том, что всё происходящее – просто «охота на ведьм».

И вот о феномене этой охоты, повторяющейся снова и снова, хотелось бы поговорить.

Разумеется, точнее было бы назвать её «охотой на русских», ибо та, первая, более чем полувековой давности, была охотой на симпатизантов СССР и коммунизма. И с большим душевным удовольствием хочу пройтись по списку тех фактов, которые ту и последующие охоты спровоцировали.

Вся беда (и это, без иронии, беда – болезнь, сродни атрофии сетчатки или дальтонизму) Запада заключается в том, что он упорно, словно танцуя на граблях, не желает видеть Россию такой, какая она есть на самом деле — динамичная, жесткая, пассионарная страна с невероятно волевым и изобретательным народом. Загипнотизировав самих себя уютными байками про медведей в ушанках и вечно пьяных дегенератов, элиты Запада раз за разом, раз за разом настолько жестоко обламываются, что вынуждены потом суетиться как в ягодицу раненые. Та, первая «охота на ведьм», была вызвана шоком от появления у СССР атомного оружия – да не просто появления, а фактически похищения его у США. Что может быть неожиданнее, позорнее и опаснее для самоуверенных идиотов, которые так верили в собственное превосходство?

А потом – покорение космоса! Первый спутник, Гагарин! И ведь тоже – мы опередили именно из-за американской самоуверенности: да когдаааа еще те русские циферки в немецких чертежах разберут, а у нас тут сам Вернер фон Браун! А оно — вон как вышло! Вторая ошеломляющая оплеуха.

А вы, дорогие британские джентльмены, забыли как вас всех скопом в свое время сдал советской разведке Ким Филби? Проморгать многолетнего «крота» в должности одного из шефов собственной контрразведки – это что, о вашем уме свидетельствует, а? Или вы тоже не ждали, что эти «колхозники» умеют вербовать людей такого уровня?

А Крым? Вы и его проморгали! Санкции – это шоковая реакция от бессилия.

А кто потом пыжился и рассказывал, что санкции убьют экономику России? Не вы? И как, сбылись прогнозы?

Кто верещал, что Россия не справится с ИГИЛ? Разочарованы теперь, да?

Вы там, в своих ЦРУ и МИ-6, говоря по простому, по-нашему, — ЛОХИ. Лохи и лузеры. С фиксацией на «золотом дожде» и прочих фекалиях. Вы – неудачники, которые вечно отстают на несколько ходов.

И что самое смешное и абсурдное, вы стали похожи на пуганую ворону, которая куста боится. Из одной крайности, недооценки, вы бросились в другую (потом маятник качнется обратно, и вы снова будете убаюкивать себя мантрами о русской лени, глупости и косности; до нового «пожара в курятнике»), и теперь у вас ФСБ назначает президентов и манипулирует выборами. Нам, конечно, такое очень лестно слышать, но вообще говоря, нашим странам еще строить на общей маленькой планетке совместную политику, а когда один из партнеров параноидально бредит – какое уж тут сотрудничество?

Източник: Журналистическая правда

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели