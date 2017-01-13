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Русия и Китай с контрамерки срещу разполагане на американски ПРО в Южна Корея


/Поглед.инфо/ В резултат на двустранни консултации по въпросите на сигурността, Русия и Китай са заявили намерението си да предприемат контрамерки, "насочени към защита на интересите на двете страни, както и за възстановяване на стратегическия баланс в региона", съобщи Ройтерс, позовавайки се на китайската агенция "Синхуа".

Страните са изразили също „сериозни опасения" във връзка с планираното от САЩ разполагане на система за противоракетна отбрана в Южна Корея, и изискват отказ от тези планове. Москва и Пекин са потвърдили, че възнамеряват да проведат нови военни учения през октомври 2017 г.

(рус.ез.)

Россия и Китай договорились о контрмерах по ПРО США в Корее

Москва и Пекин договорились о принятии дальнейших контрмер в качестве ответа на договоренности Вашингтона и Сеула о размещении системы противоракетной обороны THAAD на Корейском полуострове.

По итогам двусторонних консультаций по вопросам безопасности Россия и Китай заявили о намерении принять контрмеры, которые «будут направлены на защиту интересов обеих стран, а также на восстановление стратегического баланса в регионе», сообщает Reuters со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа».

Стороны также «подтвердили серьезную озабоченность» в связи с планами США и Южной Кореи разместить систему ПРО, потребовав оказаться от этих планов. Кроме того, Москва и Пекин заявили, что намерены провести новые военные учения в октябре 2017 года.

В заявлении отмечается, что сейчас ситуация в районе Корейского полуострова и в Северной Азии «сложна и чувствительна», а потому всем заинтересованным сторонам необходимо проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к эскалации напряженности, передает «Интерфакс».

С российской стороны в консультациях принял участие замглавы МИД Игорь Моргулов, с китайской – помощник министра иностранных дел (в ранге замминистра) Кун Сюанью.

Вашингтон и Сеул летом 2016 года договорились о развертывании системы THAAD. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эти договоренности.

Източник: Взгляд

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Публикувано на
13.01.2017 @ 14:27

Автор: Алина Назарова

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