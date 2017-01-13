В очакване на нова Ялта: Европа няма място в «Голямата тройка»

/Поглед.инфо/ Авторът, който е директор на Института за Евразийско икономическо сътрудничество (Институт ЕврАзЭС), предлага аналитични прогнози за развитието на света през 2017 г.

Според него, новият президент на САЩ е избран от олигархически групи, които се стремят към глобално господство вече не чрез военна и политическа власт, а чрез политико-правно превъзходството на глобалната власт, контролираща финансовата система на планетата. В момента в САЩ тече «революция във върховете» (по аналогия с Февруарската в Русия от 1917г.), целта на която е да се извърши преход от глобалния монопол на американския елит към планетарна олигополия, като по-ефективна форма на световно господство. При Тръмп САЩ остават главна сила в световната политика, но ще променят отношението си към ЕС, Русия и Китай. С нарастващите си проблеми, ЕС се превръща в бреме за Държавния департамент, Китай – главен икономически конкурент, а Русия може да стане условен партньор на САЩ, например, в Близкия изток.

Актуална задача на Китай ще стане повишаване ефективността на идеологическата борба срещу неоконсерваторите и неолибералите. През втората половина на 2017 г. в Пекин ще се проведе XIX конгрес на ККП, на който вероятно ще бъдат взети решения за ребрандиране на идеологията на "социализъм с национална специфика."

Бардакът в Евросъюза е с такива мащаби, че само рязка промяна на елитите и идването на власт във Франция и Германия на личности от ранга на Аденауер или Троцки, може да го спаси.

Русия е съвсем друг случай. Тя отива на трето място в световната ранглиста, образуваща заедно с Китай и Съединените щати нещо като "Голямата тройка", която е на път да се събере в Ялта през февруари...

(рус.ез.)

В ожидании новой Ялты: Европе нет места в «Большой тройке»

На днях группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект об очередной порции санкций против России.

Комизм ситуации состоит в том, что подобная мелочная и уже абсолютная неприличная кампания против России продолжается на фоне приближения перемен, которые обещают быть настолько фундаментальными, что впору говорить о начале перехода человечества к новому этапу своей истории.

Революция вместо войны

До избрания президентом США Дональда Трампа формула планетарного развития предполагала эскалацию войны сторонниками американской версии глобализации против России и иных суверенных государств при пособничестве Евросоюза и невмешательстве Китая. В 2017 году эта формула должна измениться.

Новым главой США избран ставленник олигархической группы, опирающейся в стремлении к глобальному доминированию уже не на военно-политическую мощь и печатный станок «исключительной» сверхдержавы, а на политико-правовое превосходство надгосударственной (то есть, собственно глобальной) власти, контролирующей финансовую систему планеты как таковую.

В предлагаемой этой группой «многополярной» системе мироустройства каждый из названных выше геополитических субъектов вынужден будет пересмотреть свое отношение к традиционным противникам и партнерам. (По крайней мере, на своей первой пресс-конференции в статусе избранного президента в среду Трамп еще раз подтвердил намерения «поладить» с Россией).

С моей точки зрения, в США вот-вот начнется самая настоящая «революция в верхах» – по аналогии, кстати, с февральской революцией 1917-го года в России. И цель её не в том, чтобы «хорошие» парни переиграли «плохих» с помощью провокаций и обмана, но в том, чтобы начать переход от глобальной монополии американских элит к планетарной олигополии как к более эффективному формату мирового господства.

США: от болтовни к делу

Барак Обама в период своего президентства много говорил об «исключительности» США. Однако при нем страна вела себя как разбушевавшийся мировой жандарм, разрушивший Ирак и Ливию, развязавший кровавый кошмар на всем Ближнем Востоке, ввергнувший в гражданскую войну Украину и Йемен, санкционировавший милитаризм и антироссийскую паранойю в Европе, etc.

Сброшенные американскими самолетами только в одном 2016-ом году 26 с лишним тысяч бомб на семь стран мира, не укрепили влияние США. Напротив: Госдеп явно не справился с ролью мирового лидера.

Так что важнейшая задача администрации Дональда Трампа в 2017 году состоит в том, чтобы пересмотреть внешнеполитическую стратегию США, перепрограммировать американскую дипломатию, заточенную на подготовку и осуществление «цветных революций», и приструнить спецслужбы.

Нет никаких сомнений: при Трампе США останутся главной силой в мировой политике, однако уже в ближайшее время им предстоит изменить свое отношение и к Евросоюзу, и к России, и к Китаю.

Евросоюз с его нарастающими проблемами становится для Госдепа обузой, Китай – главным экономическим конкурентом, Россия же может стать условным партнером США, например, на Ближнем Востоке.

Вместе с тем, Вашингтону не обойтись и без серьезных перемен во внутренней политике, обусловленных тем обстоятельством, что как бы «многополярная» модель глобализации (представителем которой является Трамп), предполагает подготовку американских элит к лидерству нового типа. Лидерство это должно будет опираться уже не на разнузданный «трансгуманизм» неолибералов, подразумевающий консервацию экономики печатного станка, а на жесткие социальные и иные иерархии неоконов, стремящихся продлить жизнь капиталистической экономики посредством её трансформации в неокапиталистическую.

Замечу, что стремление команды Трампа вывести США в нормальный рабочий режим постиндустриального типа без сваливания страны в совокупность войн и военных конфликтов столкнется в текущем году с сопротивлением. Потенциальные противники — многочисленные теневые бизнесы и паразитарные группы в системе государственного управления, банковской сфере, силовых структурах, «креативном» классе и т.п.

Китай: планы партии — планы народа

Считается, что Китай, будучи мировым лидером по объему производимой продукции, тем не менее, не стремится к мировому господству. На самом деле, у КНР имеется свой мировой проект, просто реализуется он иными, чем в западном мире, средствами.

Руководство Китая не могло не прогнозировать возможные последствия избрания президентом США Дональда Трампа и, конечно же, выработало стратегемы, соответствующие новой геополитической обстановке и предполагающие мощный ответ Вашингтону не только в экономической сфере.

В Пекине понимают: приход к власти в США той части мировой финансовой олигархии, которая – в отличие от «демократов» — делает ставку не на войну, а на формирование нескольких равнозначных не торговых, но валютных субглобальных зон, исключает прямое военное столкновение этой страны с Китаем. К политике же цивилизационной конкуренции, предполагающей жесткое соперничество зоны юаня с зонами доллара, евро и рубля, Пекин и Гонконг давно готовы.

В 2017 году актуальными для Китая станут экспансия (прежде всего, в виде скупки активов) в ослабленную внутренними проблемами Европу и установление контроля за Евразией посредством привязки к проекту «Один пояс — один путь» обнищавших в результате экономических санкций Запада по отношению к России стран региона.

Актуальной для КНР станет также задача роста эффективности идеологического противостояния неолибералам и неоконам. Во второй половине текущего года в Пекине состоится XIX съезд Компартии Китая, на котором, как я полагаю, будут приняты решения, направленные на ребрендинг идеологии «социализма с национальной спецификой».

В ожидании новой Ялты

В минувшем году Евросоюз потерпел поражение на всех внешнеполитических фронтах. Один только Brexit чего стоит. А ведь есть еще и сдувшаяся G7, которая окончательно превратилась в формат 1+6, в результате чего мировое экономическое лидерство перешло к БРИКС. Есть взятая на поруки, но абсолютно неуправляемая Украина, серьезный экономический ущерб от контрсанкций со стороны России и моральный ущерб в запутанной истории с беженцами и терактами. Европолитикам остается лишь бряцать у границ РФ чужим металлоломом.

Бардак в Евросоюзе зашел так далеко, что ему поможет теперь разве что резкая смена элит и приход к власти во Франции и Германии аналогов Аденауэра, либо Троцкого. Впрочем, это уже из области не планов и прогнозов, а скорее, фэнтези.

Иное дело – Россия. Именно она выходит сегодня на третью позицию в мировой табели о рангах, образуя вместе с Китаем и США своего рода новую «Большую тройку», которой самое время собраться в Ялте где-нибудь в феврале с.г.

С другой стороны, обольщаться на этот счет особо не стоит. Согласно законам цивилизационных циклов, в начале XXI века на евразийском пространстве повторяются те же процессы, что и в начале прошлого столетия. Это значит, что некий катаклизм, близкий по своей начинке к Великой октябрьской революции 1917 года, может вновь повториться в нашей стране, хотя и не ровно век спустя.

В XXI веке условным аналогом февральской революции в России стал, как уже было отмечено выше, приход к власти в США Дональда Трампа. Именно там сегодня слабое звено в системе глобального капитализма. Условным же аналогом Октябрьской революции 1917 года (вывод на мировой уровень левого проекта) могут стать события в Китае, готовящемся к корректировке своей стратегии на базе укрепления левой идеологии.

Что касается России, то до президентских выборов 2018 года она, похоже, возьмет паузу и будет находиться в состоянии ожидания действий от глобалистов (и, в первую очередь, от руководства США), чтобы гениально НЕ ответить на атаки в свой адрес.

Россия – при всей своей внешнеполитической активности – на «великой шахматной доске» играет пока еще черными фигурами. А потому прорывов в области внешней или внутренней политики России в текущем году ждать не стоит.

Източник: Русская весна

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