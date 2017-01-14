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Западът предаде Русия и получи Путин



БГНЕС

/Поглед.инфо/ Зловещите западни сценарии срещу Русия напомнят „ловът на вещици” срещу критиците на агресивната политика на САЩ и техните задгранични поддръжници (тогава това бяха комунистите) от времето на Макартизма през 1950-те години. Днес тази мания за трупане на оръжие изглежда остаряла и животинска.

Всички, които сега осъждат управлението на Путин, не обясняват на каква почва то се създаде. Светът не се озова на дълбоката криза, в която се оказа Русия. Държавите от "Седморката" не помогнаха на изпадналата в несъстоятелност Русия, въпреки че по такъв начин можеха да подпомогнат процеса на демократизация и сближаване с Европа. И когато Путин стана президент, той върна достойнството на страната, вдигна пенсиите и заплатите, които просто не се изплащаха. Той също се опита да се доближи до ЕС, но Западът не откликна на тези руски намерения. Иначе казано, Западът предаде Русия и получи Путин.

(рус.ез.)

Поправки к образу путинской России

Государственная конференция по обороне в Сэлене вызвала поток мнений по поводу событий прошлого. От умеренных политиков и со страниц газет мы слышим: «российская военная агрессия», «нужно улучшить шведскую оборону и политику безопасности», «крепость государства важнее повышения детских пособий», «Россия и Владимир Путин заняли другое, более сильное положение, чем несколько лет назад».

Угрожающие сценарии напоминают то, как Маккарти в 1950-х вел охоту на своих зарубежных антагонистов (тогда это были коммунисты), а сегодня эта мания наращивания вооружений кажется устаревшей и дикой. Особенно в связи с тем, что сферы стратегических интересов крупных держав и их союзников (на Западе это НАТО) уже сформировались и стабильны.

Конечно, непредсказуемый элемент есть в действиях как крупных держав, так и арабских стран. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) по телевизору разговаривал с Рейнфельдтом (Fredrik Reinfeldt). Что касается России, сказал он, то нужно встречать ее «силой и твердостью», но также «открыто и с готовностью к диалогу». «Мы не можем изолировать Россию», — добавил он. Мудрое озарение, которое в Швеции, по-видимому, в основном партиям Альянса удалось втиснуть в рамки своей пропаганды запугивания, связанной с необходимостью наращивать оборону.

Между тем, очень печально, что все, кто сегодня осуждает правление Путина, не выясняют, на какой почве оно возникло. В телепередаче «Исходя из документов» («Как создать Путина») от 20 июня нам предлагались несколько интервью с экономистом Джеффри Саксом (Jeffrey Sachs) и другими знающими участниками событий. Речь шла о том, как окружающий мир отозвался на глубочайший кризис в России.

Тот кризис сформировался на фоне правления Ельцина при поддержке сомнительных иностранных советников и «шоковой терапии» Егора Гайдара. В результате национальные активы были распроданы олигархам, а инфляционная экономика повергла народ в крайнюю бедность и нужду.

Страны «семерки» тогда не проявили никакого интереса к тому, чтобы помочь обанкротившейся России, списав долги или выделив финансовую помощь, хотя этим могли бы поддержать «процесс демократизации» и сближения с Европой. Буш-старший категорически отказался, как потом сделал и Клинтон.

Когда позднее в 2000 году Путин стал президентом, «вернул стране достоинство», повысил пенсии и зарплаты, которые до этого просто не выплачивались, он тоже пытался сблизиться с ЕС — но безуспешно.

Я бы хотел, чтобы образ современной России подавался более точно, а не только лишь как повод для усиления обороны страны. Можно черпать вдохновение в тех двух программах о России в рамках передачи «Исходя из документов».

Източник: Corren.se, Швеция

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Публикувано на
14.01.2017 @ 08:55

Автор: Ларс-Ула Юханссон

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