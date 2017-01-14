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Фани Ардан: "Превърнахте се в такива лакеи на Америка, че не виждате истинската Русия"


/Поглед.инфо/ Знаменитата френска актриса каза, че Западът винаги чувства, че има правото да дава уроци кое е добро и кое – лошо. И то по време, когато съществува колониализма, когато се водят войни...

И всичко това - защото вестниците, журналистите, вие, господа - винаги трябва да демонизирате някого. Винаги се нуждаете от изкупителна жертва. А всичко е толкова просто. Защо никой не демонизира Америка? Вероятно чак сега, защото дойде Тръмп. И Русия..., вместо да сочите кое е "за" и кое е "против" (вероятно сте съгласни, че Русия все пак се явява противодействаща на Америка сила?), вие се превърнахте в такива лакеи на Америка, че дори не желаете да видите истинската Русия...

(рус.ез.)

Фанни Ардан: "Вы настолько лакеи Америки, что не видите настоящую Россию"

Знаменитая актриса была атакована французскими жураналистами за то, что поддерживает нашу страну.

Во Франции в прокат вышел фильм «Диван Сталина» с Депардье в главной роли (речь идет о скульпторе, которому доверили создать памятник лидеру СССР). В связи с премьерой в четверг на французском телеканале «ARTE» журналисты разговаривали с режиссером этой драмы великолепной Фанни Ардан о русской культуре. После того, как мадам призналась, что с юности любит Достоевского, Толстого, Чехова, а также русскую поэзию и книги советских диссидентов, пришел привычный на европейском ТВ момент, когда от человека требуют сказать, за Путина ли он.

- Есть ли у вас впечатление, что существует тенденция смешивать русскую культуру и Россию политическую, Россию Путина?

- Я думаю, что Запад всегда считает себя вправе давать уроки – что такое хорошо, что такое плохо. В то время, как существовал колониализм, войны… И все потому, что газеты – журналисты, вы, господа, - всегда нуждаетесь в том, чтобы демонизировать кого-то. А все гораздо менее просто. Никто не демонизирует Америку. Может, за исключением нынешнего момента, поскольку пришел Трамп. Вам же всегда нужны козлы отпущения. И Россия… Вместо того, чтобы видеть «за» и «против» (вы согласны, хотя бы, что это противодействующая Америке сила?), вы настолько лакеи Америки, что этого заметить не желаете.

- Но есть американский имперализм, который мы часто изобличаем, и есть империализм русский. Его разве не стоит обличать?

- Я нахожу очень интересным, что есть противодействующая сила.

- Значит, два империализма – это лучше, чем жить без империализма?

- Нет, но хуже, когда один. Как минимум, люди могут начать понимать, насколько они подвержены влиянию империализма американского.

- Вы почему-то не говорите, что стоит отделять Путина от России, поскольку мы любим славянскую душу, славянскую драму…

- У меня нет досье на Путина, так что я никогда не буду спорить о нем с вами. Потому что я не знаю его стремлений и целей. Я просто знаю, что как только открываю прессу, у всех есть единственное мнение, единая мысль по поводу одного и того же человека и одних и тех же вещей.

- Но есть и те, кто защищают Путина – Марин Ле Пен, Фийон, Меланшон (кандидаты от разных партий на пост главы Франции, выборы пройдут в нынешнем году. - Ред.)!

- Нет-нет, я вижу, к чему вы ведете. Когда у кого-то нет четких аргументов, он говорит: «А, значит, вы за Гитлера». Всегда одно и то же передергивание. Так формируется «единственно верное мнение», и вы не втянете меня в это.

- В то же время вы говорите, что не знаете о действиях Путина. К тому же, вы придерживаетесь левых взглядов…

- Я ненавижу ярлыки. Остановимся же, чтобы не оскорблять друг друга и не произносить ужасные вещи. Когда меня привлекает культура разных стран, это никогда не значит, что меня привлекают их правительства. В молодости, когда при мне говорили о Пикассо, мне казалось забавным, что все время упоминают национальность художника.

- Но вы же не смешаете Пикассо и испанского диктатора Франко?

- Вот.

- Но вы же…

- Вот, - прерывает окончательно Фанни.

Източник: Комсомолская правда

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Публикувано на
14.01.2017 @ 12:08

Автор: Валентина Лвова

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