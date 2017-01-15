Обама отмъщава на Израел заради Тръмп

/Поглед.инфо/ В средата на януари в Париж ще се състои международна конференция по урегулиране на близкоизточния въпрос, от която се очаква много. Русия ще играе там важна роля, след като в Москва пристигна за консултации палестинският лидер Саиб Арикат, а израилтяните също се опитват да лобират в руската столица.

Всъщност въпросът е в задънена улица, нищо не е придвижено в продължение на десетилетия, въпреки че има решения на Съвета за сигурност, налице е и международен консенсус, че Израел трябва да напусне палестинските територии, заети в далечната 1967 г. Но Израел не е съгласен на отстъпки, а Съединените щати винаги сриват всякакъв опит за урегулиране.

Сега ситуацията е друга. Основната крепост на израелското лоби в САЩ е Конгресът, който обаче не може да повлияе на решенията на президента Барак Обама. След поражението на Хилъри Клинтън, отиващият си президент Обама реши да си разчисти сметките със своя „заклет приятел” - израелския премиер Нетаняху. И в навечерието на Коледа САЩ решиха да не налагат вето на резолюция, осъждаща израелската колонизация на палестинска земя.

Нетаняху веднага позвъни на Путин и го помоли за подкрепа. Между двамата лидери съществуват добри лични и делови отношения. Израел не гласува срещу Русия в ООН, а два дни преди това израелските представители не присъстваха, когато в Общото събрание се гласуваше анти-руска резолюция за Сирия. Каква ще е позицията на Доналд Тръмп, все още не е ясно. Сега той поддържа израелските националисти, но след влизането си в Белия дом, може да предприеме по-различен курс. Ако планът за създаване на две държави потъне в забрава, в дневния ред на международната общност може да бъде лансирана алтернативна идея - демократизация и равенство за палестинци и евреи в Светата земя. Дали тази идея няма да се хареса на премиера Нетаняху?

(рус.ез.)

Как Обама отомстил Израилю за поддержку Трампа

В середине января в Париже состоится международная конференция по БВУ (ближневосточному урегулированию), от которой ожидают многого. Россия сыграет там важную роль — в Москву уже прилетел палестинский лидер Саиб Арикат на встречу с Сергеем Лавровым для выяснения позиций. Вовсю лоббируют Россию и израильтяне.

Вообще-то БВУ — глухая, тупиковая тема, где за десятки лет ничего не происходило. Хотя есть решения Совета Безопасности и есть международный консенсус, по которому Израиль должен оставить палестинские территории, оккупированные в далёком 1967 году, но воз и ныне там. Израиль не соглашается идти на уступки, а Соединённые Штаты всегда становятся на сторону Израиля и срывают любую попытку урегулирования.

Однако сейчас ситуация изменилась. Главный оплот израильского влияния в США — это конгресс (парламент), а конгресс никак не может повлиять на решения президента Обамы, которому осталось править считаные дни — до 20 января (дата инаугурации Дональда Трампа. — RT).

После проигрыша Хиллари Клинтон, когда планы демократов рухнули, уходящий президент Барак Обама решил посчитаться со своим заклятым другом — израильским премьером Нетаньяху. А когда Россия отказалась вписываться в его планы, Обама выслал 35 русских дипломатов и наложил санкции на глав ФСБ и ГРУ. Но давайте по порядку.

Вы не подумайте худого: Обама поддерживал Израиль. Больше половины всей американской внешней помощи шла в Израиль. Несколько месяцев назад Обама оказал Израилю военную помощь на $38 млрд. Но на последних, ноябрьских выборах наиболее произраильские элементы поддержали Трампа, что рассердило демократов. Демократы сочли израильский флирт с Трампом изменой, намеревались примерно наказать Израиль и поставить Трампа в сложное положение — ведь ему придётся платить по векселям.

И вот впервые за 40 лет США не защитили Израиль от критики в Совете Безопасности ООН. 40 лет подряд Соединённые Штаты неизменно налагали вето на любую резолюцию Совбеза ООН, которая была не по вкусу Израилю. Но в канун Рождества грянул гром — США решили не ветировать проект резолюции, осуждающей колонизацию Израилем палестинских земель.

Точно такую резолюцию ветировал президент Обама в 2011 году. Мало того — США при Обаме не подпускали других членов квартета по ближневосточному урегулированию (Россию, Евросоюз и ООН) к участию в переговорах, постоянно защищали Израиль от критики и довели ситуацию до нынешнего тупика. Уверовав в американскую поддержку, израильтяне ускорили программу по освоению палестинских земель. Они решили легализовать незаконные — даже по израильским законам — самозахваты. Эта легализация практически предотвращала возможность возникновения независимого палестинского государства рядом и наравне с еврейским государством, как того требовали резолюции Совбеза ООН и на чём настаивали Россия, Европа и ООН.

США и Обама были во многом виновны: они подсадили Израиль на иглу своей «помощи». Из года в год народы мира (включая Россию) говорили израильскому правительству, что нельзя так обращаться с палестинцами, а израильское правительство эти предупреждения игнорировало — полагалось на американскую автоматическую поддержку. Нетаньяху считал, что Палестина никого не интересует, а его новая дружба с Саудовской Аравией отвечает на все вопросы. Поэтому он относился свысока к мировому общественному мнению и даже пренебрегал им. В результате практически все страны мира, кроме США, осуждали израильскую политику.

Англия первой увидела, что настал час «Ч». Англичане подредактировали проект резолюции и согласовали его с Белым домом. Проект был сперва внесён Египтом, но израильский премьер обратился через голову президента Обамы к новоизбранному, но ещё не вступившему в должность Дональду Трампу с просьбой о заступничестве. Трамп позвонил египетскому правителю генералу Абдель Фаттаху ас-Сиси, и по его просьбе египтяне взяли проект обратно. Это вмешательство во внутренние американские дела возмутило президента Обаму и его администрацию. «В Америке есть только один президент», — сказал он.

Немедленно проект подхватили четыре непостоянных члена Совбеза, в том числе Новая Зеландия — важный союзник США и Англии. Израильский премьер позвонил премьеру Новой Зеландии, угрожал ему «дипломатической войной», отзывом посольства и прочими мерами, но Новая Зеландия, действовавшая по согласованию с США и Англией, не испугалась. Они и раньше высылали израильского посла, когда выяснилось, что убийцы израильской разведки МОССАД использовали краденые новозеландские паспорта. Проект резолюции лёг на стол Совбеза.

Перед лицом неизбежного осуждения самым высокопоставленным мировым органом, Советом Безопасности, израильский премьер-министр Нетаньяху срочно позвонил президенту Путину и попросил его выручить.

Надо сказать, между премьером Нетаньяху и президентом Путиным сложились хорошие личные и деловые отношения. Израиль старался не голосовать против России в ООН; двумя днями ранее израильтяне ушли с голосования по антироссийской резолюции на Генассамблее ООН по Сирии. Россия же платит пенсии бывшим советским гражданам, живущим в Израиле.

С другой стороны, тесные хорошие отношения соединяют Россию и народ Палестины. Россия была заступницей палестинцев в XIX в. и в советские времена. Важнейшие резолюции по Израилю и Палестине (начиная с 29.11.47 — о создании двух государств) были приняты при активном участии России. Россия признала государства Палестину и Израиль одной из первых. Дружба с Израилем никогда не была за счёт палестинцев.

Позиция России ясна и недвусмысленна. Россия придерживается установившихся норм международного права, а те запрещают колонизацию оккупированной территории и переселение туда граждан оккупирующей державы. Российские дипломаты и государственные деятели постоянно напоминали своим израильским коллегам о недопустимости такого обращения с палестинцами.

Так и на этот раз. Россия, конечно, друг Израиля, но истинный друг должен говорить другу и горькую правду. Добавим, что и Израиль в отношениях с Россией не забывал о своих приоритетах и бомбил аэропорт Дамаска и расположение сирийской армии — союзницы России, оказывал помощь террористам «Джабхат ан-Нусра»*, допускал антирусскую кампанию в прессе и так далее.

Россия не могла и не собиралась изменять своим принципам «по дружбе». Но ситуация была сложной и неоднозначной. Было очевидно, что за решением о неветировании скрывался спор между республиканцами, победившими на выборах, и демократами, к которым относятся Обама и его люди.

Российский представитель в Совбезе Виталий Чуркин предложил отложить обсуждение и голосование по резолюции до завершения рождественских каникул, а ещё лучше — до вступления Трампа в должность, чтобы сиюминутные американские внутренние споры не влияли на процесс урегулирования. Однако все члены Совбеза были против откладывания и требовали немедленного голосования. Для России проголосовать против резолюции означало бы изменить своей последовательной политической позиции за создание двух государств. Резолюция была принята единогласно, при одном воздержавшемся — США.

Резолюция произвела впечатление разорвавшейся бомбы в Израиле. «Нетаньяху объявил войну всему свету», — писали израильские газеты. Премьер вызвал послов стран — членов СБ ООН в Рождество на ковёр. Контакты со многими странами, в том числе такими традиционными друзьями Израиля, как Англия и Франция, были прерваны или сокращены, и израильские власти демонстративно конфисковали землю в Восточном Иерусалиме и отдали под еврейскую застройку.

Ситуация обострилась, израильские власти резко ускорили темпы разрушения палестинских домов (150 за первую неделю января), а палестинец убил в оккупированном Восточном Иерусалиме шесть израильских солдат.

Нетаньяху впервые однозначно выступил против идеи создания двух государств, лежащей в основе международного консенсуса. А американский конгресс неожиданно осудил голосование американского же представителя в Совбезе — однако до 20 января конгресс не имеет власти над президентом.

Госсекретарь США Джон Керри выступил в Госдепартаменте с пространной речью, в которой обрисовал свои шесть пунктов урегулирования: границы 1967 года с поправками в пользу евреев, признание Израиля еврейским государством (что могло привести к депортации неевреев), компенсации палестинским беженцам вместо их возвращения домой, Иерусалим — общая неразделённая столица двух государств, сохранение крупных еврейских поселений и эвакуация мелких, создание независимой демилитаризованной Палестины. Он призвал квартет принять его шесть пунктов как общую программу действий и основу нового консенсуса. Как вы видите, план вполне «сионистский», как сказали израильские обозреватели, но этот план был с негодованием отвергнут правительством Нетаньяху — как недостаточный.

Палестинцы тоже не в восторге: они предпочитают московскую инициативу, которая, однако, забуксовала, так как теоретически согласившийся на неё премьер Нетаньяху раз за разом откладывает свою встречу в Москве с палестинским президентом.

Как мы говорили, 15 января в Париже начнётся конференция по ближневосточному урегулированию. Там план Керри может получить новое развитие и даже стать основой нового проекта резолюции Совбеза — если Россия поддержит.

Россия не захотела играть по нотам Обамы и Керри против Трампа. России нет резона вмешиваться во внутриамериканские разборки, что и сказал Сергей Лавров Джону Керри. Было ясно, что цель внезапной вспышки деятельности уходящей администрации — не урегулирование палестино-израильского конфликта, но ловушка для Трампа. За оставшееся до инаугурации время разрулить проблему нельзя, но усложнить жизнь Трампу — можно.

Отказ России вслепую поддержать план Керри на данном этапе привёл президента Барака Обаму в такую ярость, что он повелел выслать русских дипломатов и запустил новые санкции против России. Так объяснил неожиданное предновогоднее решение дипломатический источник на Смоленке.

Какую именно позицию по Ближнему Востоку займёт Дональд Трамп, пока неясно. Сейчас он поддерживает израильских националистов, не без основания опасаясь, что демократы могут сорвать передачу власти. Но после переезда в Белый дом он может пойти и совсем другим курсом.

Если план создания двух государств канет в Лету, на повестку дня мировой общественности станет альтернативная идея — демократизация и равноправие для палестинцев и евреев на всей Святой земле. Не очевидно, что она больше понравится премьеру Нетаньяху. В любом случае затянувшийся статус-кво, когда Израиль умудрялся распоряжаться палестинской землёй как своей и отказывал палестинцам в элементарных правах как чужим, подходит к неизбежному концу.

А Россия будет и впредь действовать в соответствии со своими принципами, в интересах народов Ближнего Востока, включая израильтян, палестинцев и сирийцев, — в то же время не позволяя уходящей администрации Обамы срубить политический капитал на чужих бедах. Россия решила, сжав зубы, дотерпеть до 20 января, чтобы начать новый виток урегулирования с Трампом, а не против него. Даже если за такое решение придётся поплатиться высылкой русских дипломатов.

Източник: RT

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