Тръмп готов да обсъди санкциите против Русия и политиката за «единен Китай»

/Поглед.инфо/ Новоизбраният президент Доналд Тръмп дава да се разбере, че е отворен за отмяна на санкциите срещу Русия, но не възнамерява да се съобразява с договора с Китай относно Тайван.

В редица изявления от последните дни, Тръмп показва политическа гъвкавост, която навежда някои наблюдатели към твърдения за неговата непоследователност, макар от изявленията му да се вижда ясно, че действията му ще следват преди всичко икономическата изгода за САЩ. Други наблюдатели виждат в поведението на Тръмп свидетелства, че той ще използва всяка възможност за натиск за преформатиране на отношенията на САЩ с двата им най-големи глобални стратегически съперника.

(рус.ез.)

Трамп готов поменять позицию по санкциям против России и по политике «одного Китая»

Трамп установил планку для России и Китая. Избранный президент поначалу оставит в силе санкции против России, а также не готов продолжать соблюдать давнее соглашение по Тайваню.

Избранный президент Дональд Трамп дал понять, что он открыт для отмены санкций против России, а также не намерен соблюдать давнее соглашение с Китаем по поводу Тайваня. Эти признаки свидетельствуют о том, что он собирается использовать любое возможное давление для переоформления отношений США с двумя крупнейшими глобальными стратегическими соперниками.

В продолжавшемся час интервью Трамп сказал, что сохранит в силе санкции, введенные администрацией Обамы против России, «по крайней мере на какое-то время». Он сказал также, что не будет соблюдать соглашение Америки с Китаем по Тайваню, пока, по его словам, Пекин не продемонстрирует прогресс в валютной и торговой сфере.

«Если вы поладите с Россией, если Россия на самом деле будет помогать нам, то зачем сохранять санкции против тех, кто делает какие-то замечательные вещи?»

Несколько президентов США стремились улучшить отношения с Россией по мере роста напряженности при президенте Владимире Путине. Бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон ставила такую цель в начале каденции президента Обамы, как и президент Джордж Буш, встретившийся с Путиным вскоре после начала своего первого срока.

Но дипломатические усилия Трампа встретят сопротивление Конгресса, особенно со стороны республиканцев, ожидающих от новой администрации более жесткого курса в отношении России, особенно после того, как американские спецслужбы установили, что правительство Путина пыталось повлиять на президентские выборы в ноябре, используя хакерские атаки.

Вдобавок, на прошлой неделе было опубликовано лишенное доказательств досье с результатами расследования, проведенного политической оппозиции, предполагающее существование связей между Трампом и Россией. Трамп и его команда осудили публикацию, но она снова привлекла внимание к российскому шпионажу. Спецслужбы США не подтвердили опубликованные предположения.

В интервью Трамп предположил, что готов упразднить российские санкции, введенные президентом в конце декабря в ответ на предполагаемые российские хакерские атаки, если Россия докажет свою пользу в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, важных для США. Избранный президент сказал, что готов встретиться с Путиным через некоторое время после своего вступления в должность.

«Как я понимаю, они хотели бы встретиться поскорее, и я совсем не против», — сказал он.

В отношении Китая на вопрос о том, поддерживает ли он политику «Единого Китая» в отношении Тайваня, лежавшую в основе отношений США с Китаем несколько десятилетий подряд, Трамп ответил: «Все можно обсудить, включая принцип «Единый Китай».

Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией с тех пор, как националисты Чан Кай Ши создали там правительство в 1949 году, после долгих лет гражданской войны. Согласие Вашингтона отказаться от дипломатического признания Тайваня и следовать политике Единого Китая было предварительным условием со стороны Пекина на переговорах о восстановлении дипломатических отношений в 1979 году. Любое предположение о том, что США готовы снова пересмотреть свою позицию, вызывало тревогу в Пекине.

Хотя Трамп давно критикует Китай, он также счел необходимым показать поздравительную открытку от председателя КНР Си Цзиньпина. «Председатель прислал мне красивую открытку», — сказал он.

Трампа, похоже, раздражает дипломатический протокол по поводу Китая и Тайваня. После победы он ответил на звонок президента Тайваня, хотевшей поздравить его. Это вызвало протесты Пекина, а некоторые американские эксперты по внешней политике выразили опасение, что Трамп не понимает последствий такого телефонного разговора.

Говоря о Тайване, он сказал: «В прошлом году мы продали им военное оборудование на два миллиарда долларов. Мы можем продать им лучшее, новейшее военное оборудование на два миллиарда, но нам нельзя ответить на телефонный звонок. Во-первых, не отвечать на телефонный звонок было бы очень грубо».

Ранее Трамп говорил, что, став президентом, заклеймит Китай за махинации с курсом валюты. В интервью он сказал, что не будет делать это в первый же день после вступления в должность. «Сначала я поговорю с ними», — сказал он. Трамп добавил: «Разумеется, они занимаются махинациями. Но я не стремлюсь сделать это».

Но он ясно дал понять недовольство политикой Китая в валютной сфере. «Вместо того, чтобы сказать "Мы девальвируем нашу валюту", они говорят, что курс их валюты падает. Но он не падает, они делают это специально».

Он добавил: «Наши компании не могут конкурировать с ними, потому что наша валюта сейчас сильная, и это убивает нас».

Это интервью было сделано в конце недели, в течение которой Трамп смотрел, как большинство из его команды по национальной безопасности приближаются к назначениям, но одновременно он должен был отвечать на подозрения по поводу России, а также на критику со стороны экспертов по этике, осуждавших его решение продолжать владеть своим бизнесом.

Шесть из его кандидатов на разные посты в кабинете прошли слушания, и это число будет продолжать расти. Многие демократы охотно поддержали его кандидата на пост министра обороны, отставного генерала Джеймса Маттиса.

Трамп также сделал своего зятя Джареда Кушнера старшим советником Белого дома, хотя это назначение может быть оспорено на основании законов против непотизма. И он сделал шаг к выполнению предвыборного обещания, после того, как Сенат, а затем Палата представителей проголосовали за начало отмены проведенной Обамой реформы системы медицинского страхования.

«Он победил на выборах, как боец, и собирается быть бойцом-президентом», — сказал Эд Бруковер (Ed Brookover), бывший советник избирательного штаба Трампа. Он сказал также, что «Трамп будет очень активным президентом, и тем самым будет вызывать много критики».

Во время пресс-конференции, проходившей в среду утром при участии множества репортеров, Трамп одновременно был воинственным и мягким. Он заставил замолчать одного журналиста, но одновременно хвалил новостные агентства, которые, по его словам, честно писали о нем. Во время пресс-конференции он обвинил спецслужбы в том, что они допустили утечку доклада, а в «Твиттере» заявил, что они используют тактику нацистской Германии. Джеймс Клеппер, директор национальной разведки, сказал, что не верит, будто утечку организовали сотрудники спецслужб.

Он также впервые сказал, что согласен с тем, что это Россия организовала взлом компьютеров Демократического национального комитета и электронной почты высокопоставленного помощника Хиллари Клинтон, его соперницы.

Източник: The Wall Street Journal, САЩ

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