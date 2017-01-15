M. Nexon: Суперзвездата Путин

/Поглед.инфо/ Историята на възраждането на Русия и връщането й на световната политическа арена е организиранo от майсторска ръка.

Авторът започва разказа си за една друга „майсторска ръка”, по-точно – мозък: за 31-годишният Александър Варской, който живее на 14 етаж в блок от 70-те години в северно предградие на Москва с майка си в маломерно жилище. Член е на хакерската група „Батман”. Около дивана в хола, на малки масички са наредени осем лаптопа и огромен екран, по който „текат” алгоритми. От 10-годишна възраст се пристрастява към интернета. Завършва висш институт със специализация по системи за осигуряване безопасността на транспорта. Показва на сайта на Държавния департамент хилядите имейли на Хилъри Клинтън, страницата на Марин Льо Пен, после на Франсоа Фийон. "С техния софтуер лесно се справям, отнема ми 20 часа докато стигна до кореспонденцията на партийните лидери? Не забравяйте, не работя за Путин". За кого работи – не казва.

В Русия такива „момчета-чудо” като Александър са стотици, може би хиляди. Армия от «добри приятели», които прекрасно работят. Естествено, не за Путин. Но разкритията им естествено ползват Русия. Те са „златото” за възраждане силата на държавата. И Владимир Путин может да им се радва...

(рус.ез.)

Путин — суперзвезда

Глава государства вернул Россию в центр мировой политической арены. История возрождения, организованного мастерской рукой.

Я жду вас в моей лаборатории». Чтобы попасть в его «лабораторию», нужно отправиться в северный пригород Москвы на 14-й этаж дома 1970-х годов неподалеку от дороги. 31-летний Александр Варской живет там с матерью и занимает всю гостиную. Он сидит на диване в окружении восьми ноутбуков и огромного экрана, по которому бегут алгоритмы. На нем — серый жилет, в ухе — серьга, а на шее — медальон с символом Бэтмена (так называется его хакерская группа). Он очень худой и бледный, потные волосы прилипли ко лбу, а глаза в постоянном движении. «Он не ест и может сидеть три ночи без сна», — говорит его мать.

Александр познакомился с интернетом в 10 лет, а затем получил образование в институте, который специализируется на системах обеспечения безопасности транспорта. Получив диплом, он подписал обязательство не выезжать с территории России.

«Хотите спросить, работаю ли я на Путина?» — он смотрит прямо на нас. «Отвечаю: нет. Он нравится мне из-за этого», — и выводит на экран видео с президентом, который по приходу к власти призывает генералов подавить чеченское восстание.

Александр открывает банку пива, запускает довольно мрачную музыку Ханса Циммера (Hans Zimmer, композитор множества голливудских блокбастеров, от «Бэтмена» до «Начала») и начинает стучать по беспроводной клавиатуре. «Я изучил ваш профиль», — говорит он одному из своих собеседников.

Внезапно посетитель видит на экране пароли от всех своих аккаунтов за последние десять лет. И аккаунтов супруги. Становится неловко. Но Александр уже сменил тему. Он заходит на сайт Госдепаратмента США и показывает несколько тысяч электронных писем Хиллари Клинтон. «Защищено все так же плохо». Блеф? Теперь он на странице Марин Ле Пен. Ему хватает пяти минут, чтобы получить ее пароль от LinkedIn. Затем он заходит на сайт «Республиканцев», где красуется фото Франсуа Фийона. «Их ПО легко взломать», — говорит он, открывая окна со строчками программного кода. Сколько времени нужно, чтобы добраться до переписки лидеров партии? «Часов 20, — отвечает он. — Не забывайте, на Путина я не работаю».

Может быть… В любом случае, у хакера есть связи. Он признает, что «знакомый» из Кремля предлагает ему «построить систему». «Мне интересна эта область». Он не продолжает тему и показывает видео задержания Евгения Никулина в Праге 5 октября: сотрудники ФБР взяли его за взлом 167 миллионов аккаунтов. «Это мой хороший приятель. В чем его преступление?»

Красный телефон

Владимир Путин может порадоваться. Армия «добрых приятелей» прекрасно работает. Она позволила ему вмешаться в американские выборы и упростить победу поддерживаемого Москвой кандидата Дональда Трампа. ЦРУ, ФБР и АНБ убеждены, что российский лидер курировал операцию по взлому компьютеров Демократической партии во время кампании. Перспектива кибератаки в день выборов поставила на уши Вашингтон. 31 октября, за неделю до голосования, Барак Обама даже позвонил Путину по красному телефону. До того момента Белый дом использовал это средство экстренной связи лишь дважды: во время терактов 11 сентября и вхождения американских войск в Багдад. «Это акт войны», — сказал президент США. Послание было получено. «На следующей неделе все затихло», — утверждает осведомленный источник.

Как бы то ни было, Путин может праздновать победу. Находящийся у власти уже 16 лет бывший офицер КГБ отныне сам диктует правила. В киберпространстве, где его хакеры две недели назад взломали электросеть Киева. На востоке Украины, где теперь находятся 12 тысяч российских солдат. В Сирии, где его авиация спасает Башара Асада на фоне пришедшего в ступор Запада. Путин даже собирается стать «миротворцем» для региона, который вот уже пять лет пытает кровавым огнем, и навязывает подписание договора в Казахстане, своей зоне влияния… Вдали от Брюсселя и Вашингтона. «Путин играет в шахматы, а Обама — в шашки», — сокрушается сенатор Тед Круз (Ted Cruz) бывший кандидат на праймериз республиканцев.

Президент России открыто над этим потешается. На состоявшейся незадолго до Нового года пресс-конференции с участием 1 тысячи 400 журналистов представитель The Wall Street Journal задал такой вопрос: «Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы Президента?» «Какой страны?» — ответил Путин под смех аудитории.

Самый влиятельный человек в мире, по последнему рейтингу Forbes, поддерживает имидж. В конце ноября во время посвященной географии программы он передал микрофон девятилетнему мальчику и спросил его: «Где заканчиваются границы России?». «Граница России заканчиваются через Берингов пролив с США…» — начал отвечать тот, однако российский лидер остановил его, заявив, что «граница России нигде не заканчивается»… «Это шутка», — добавил он под гром аплодисментов. Так он напоминает, что при его правлении возможно все, например, аннексия Крыма в феврале 2014 года. «Для меня важна не территория и не границы, а судьбы людей», — заявил он в интервью немецкому изданию Bild в январе 2016 года.

Гегемонистский порыв

«Это не лучший выход, потому что он пугает европейцев», — сожалеет Федор Лукьянов, глава влиятельного и близкого к Кремлю Совета по внешней и оборонной политике. Например? Прибалты в панике из-за скорого размещения в Калининградской области ракет «Искандер» с ядерными боеголовками. И ожидаемое весной развертывание там 3 000 — 4 000 натовских солдат ничего не изменит. «Наша армия могла бы вторгнуться туда за день, но такое наступление было бы бессмысленным», — продолжает он. «В то же время у меня вызывают беспокойство Балканы, — отмечает Лукьянов. — У нас есть течение, которое выступает за возвращение в регион». Сербия, Болгария, а также Венгрия и Словакия… «Присутствие России становится там хроническим и угрожает стабильности стран», — утверждается в обнародованном в октябре докладе софийского Центра исследований демократии. Это не говоря уже о Чехии, где в у российского посольства втрое больше сотрудников, чем у американского, или Австрии, где влиятельная ультраправая АПС недавно подписала соглашение о сотрудничестве с Москвой.

Гегемонистскому порыву отныне способствует избрание Дональда Трампа, чьи «твиты» без конца прославляют «ум» президента России. Во время первого телефонного разговора Путин подчеркнул, что готов принять его до вступления в должность, но понимает, что у того до того момента много работы. Как бы то ни было, его пресс-секретарь Дмитрий Песков отправился 1 декабря в Нью-Йорк. Официальной причиной была названа поддержка россиянина, который боролся с норвежцем за титул чемпиона мира по шахматам. Тем не менее, в перерыве между партиями эмиссар установил контакты с окружением американского магната.

«Путин подходит к первой встрече с Трампом, как вербовщик КГБ, — говорит Владимир Милов, перешедший в оппозицию бывший министр энергетики. — Его команда подготовила ему полное психологическое досье». Разговор обещает быть прямым. «Путин скажет ему: „Оставьте нас в покое с правами человека и на постсоветском пространстве. В ответ мы поможем вам в торговых отношениях с Китаем и по другим вопросам“, — продолжает Милов. — Вот увидите, Трамп сразу потянется за ручкой, чтобы поставить подпись!» Прекрасное взаимопонимание? Не совсем. «Несмотря на энтузиазм, как в начале мандата Обамы, Трамп в конечном итоге встанет на сторону Конгресса и лобби», — полагает эксперт Алексей Мухин.

Санкции

В любом случае, Путин может рассчитывать на двух русофилов в новой администрации. Прежде всего, это советник по безопасности Майкл Флинн (Michael Flynn), который до недавнего времени работал на канал Russia Today, один из инструментов пропаганды режима. На его десятую годовщину в декабре 2015 года он сидел в двух креслах от Путина и аплодировал его выступлению стоя.

Далее, это бывший президент ExxonMobil Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson), которого назначили госсекретарем, несмотря на орден Дружбы от Путина. Он — заклятый враг санкций, которые ввел Запад после аннексии Крыма. В 2015 году он участвовал в петербургском экономическом форуме вопреки рекомендациям американского правительства. Во время выступления он назвал «другом» Игоря Сечина, главу Роснефти и близкого соратника Путина.

Санкции станут своеобразной проверкой. «Путина не волнует запрет на въезд для его окружения, но он хочет добиться снятия финансовых санкций», — подчеркивает директор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Дело в том, что обвал цен на нефть серьезно осложнил ситуацию. Один из двух резервных фондов страны растратил за три года 87 миллиардов долларов. «Предприятия испытывают острую необходимость в займах, — полагает экономист Кирилл Рогов. — Через год ситуация станет катастрофической».

В числе противников санкций Путин может положиться в Европе на нового союзника Франсуа Фийона, чья победа на праймериз правых порадовала Москву. Потому что он хочет возобновить диалог. «Россия становится опасной, если позволить ей свернуть с пути», — говорит он в частном порядке. Кроме того, они прекрасно ладят друг с другом. Примером тому может послужить их разговор в 2013 году на заседании клуба «Валдай», куда российские власти приглашают иностранных деятелей. «Ну что, Франсуа, скажи, ты пойдешь на президентские выборы?» — заявил Путин веселым тоном. «Я отвечу, если ты сам расскажешь о своих планах», — ответил слегка покрасневший от комплимента Фийон. «Я ничего не исключаю». «Я тоже». Глава государства со значением взял его под руку: «Ладно, больше не буду тебе докучать». «Фийон был одновременно смущен и польщен», — вспоминает представитель французской делегации. Как бы тони было, у Франсуа и Владимира вошло в привычку шутить. В том числе над другими. В частности, над Ангелой Меркель. «Я от нее без ума, но она меня ненавидит», — как-то сказал Путин за обедом с кандидатом от «Республиканцев».

Новый Потсдам?

В то же время появление новых друзей на Западе создает для Путина трудность: ему будет сложно и дальше трясти пугалом дяди Сэма. «Как объяснить российским пенсионерам невозможность повышения пенсий, если НАТО больше не стоит у наших границ?» — иронизирует политолог Александр Коновалов. «Путин — прекрасный тактик в том, что касается маневров Вашингтона, но в случае потепления отношений ему придется проявить больше дальновидности», — отмечает Федор Лукьянов.

Пока что Путин пользуется инертностью США. Даже его министр иностранных дел Сергей Лавров, который занимает свой пост вот уже 12 лет, словно обрел вторую молодость. До вмешательства в Сирии он явно скучал и даже подумывал уйти в отставку и обосноваться в любимом Нью-Йорке. 20 декабря он не скрывал ликования в окружении турецкого и иранского коллег, которых пригласили в Москву для обсуждения урегулирования сирийского конфликта. «Видите, что удалось сделать? Кто бы еще это смог?» — заявил он на полях встречи. «То есть, это новая Потсдамская конференция?» — спросил один участник. Лавров не стал ничего отрицать и продолжил говорить о разделе Сирии: «Тут у нас будет выход к морю и наш сектор, здесь будут турки и иранцы…» «Он перекраивал мир», — рассказывает очевидец.

Отставки

Россия рисуется на международной арене. Как бы то ни было, Путин укрепляет власть и внутри границ. Он даже принял невиданное прежде решение: избавиться от старых товарищей, в том числе тех, с кем он работал еще в КГБ или в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Причиной тому стали усталость и потеря доверия. «В его глазах видно, как мы ему надоели», — сказал в частном порядке один министр. Под раздачу попал в частности бывший глава РЖД Владимир Якунин, сыну которого хватило наглости получить британский паспорт. «Если не умеешь контролировать семью, то не можешь руководить госпредприятием», — веско заявил ему Путин.

То же самое коснулось и занимавшего до лета пост главы президентской администрации бывшего сотрудника КГБ Сергея Иванова. «Он все позже приезжал на работу, и ожидавших его подписи бумаг становилось все больше», — рассказывает осведомленный источник. Сергей Нарышкин, сокурсник Путина в училище КГБ, был разжалован из спикера Думы в начальника СВР, наименее престижной из всех российских спецслужб. Лишились своих мест и такие старые знакомые как глава антинаркотической службы Виктор Иванов и директор Федеральной службы охраны Евгений Муров.

Кроме того, головы летят и в рамках борьбы с коррупцией. Так, сотрудники ФСБ нагрянули с обыском домой к главе таможенной службы Андрею Белянинову (работал с Путиным в бывшей ГДР) и нашли у него в коробках из-под обуви порядка 700 000 евро. Все это перед объективами камер федеральных каналов.

Ловушка «Дарта Вейдера»

Но самый громкий случай произошел 14 ноября. Впервые за три десятилетия был задержан действующий министр. Алексей Улюкаев возглавлял Министерство экономического развития. Находившийся полгода под прослушкой, чиновник угодил в ловушку одного из самых влиятельных представителей режима, главы Роснефти Игоря Сечина по прозвищу «Дарт Вейдер». «Приезжай за подарками», — предложил ему тот по телефону. Улюкаев отправился в офис компании и получил металлический кейс от сотрудника службы безопасности. Он сел в машину, но шлагбаум остался закрытым, несмотря на сигналы от водителя. Он достал телефон, но сигнала не было. Установленная в правительственных автомобилях защищенная связь тоже не работала. Появившаяся группа сотрудников ФСБ приказала ему выйти из машины и нашла в чемодане 2 миллиона долларов.

С тех пор министр сидит под домашним арестом в ожидании суда. В чем его вина? В том, что он был против частичной приватизации Роснефти: либералы из правительства были недовольны этой туманной операцией. «Выступать против предложенной Путиным продажи госимущества было большой глупостью, — считает Олег Матвейчев, сотрудник администрации президента до 2010 года. — Это послание для всех, кто считают себя неприкосновенными».

Услужливая смена

Путину не нужны несогласные голоса за год до президентских выборов. Поэтому рядом с ним появляются новые фигуры: глава администрации Антон Вайно, ответственный за внутреннюю политику Сергей Кириенко, президент РЖД Олег Белозеров. Трудолюбивые и покладистые кадры. «Они никогда не были с Путиным на „ты“ и считают его богом», — полагает политолог Алексей Мухин. Новая смена готова верно служить в вероятном новом мандате до 2024 года.

Московский хакер Александр тоже предложит свои таланты. Он откладывает клавиатуру и достает пластиковую коробку из-под кипы изданий по информатике. Он открывает ее и проводит рукой по тщательно уложенным жестким дискам. Он поднимает красные от недосыпа глаза и говорит: «Для сильного государства — это золото…»

Източник: Le Point, Франция

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