Facebook разработва технология, която може да чете мисли

/Поглед.инфо/ Според британското издание Business Insider, секретен отдел на компанията Facebook разработва технология, която да може да чете мисли. Компанията е обявила вакантни места за сътрудници, които да участват в новия проект, свързан с нейровизуализацията и електрофизиологията. През 2015 г. създателят на Facebook, Марк Зукърбърг заяви, че един ден хората ще могат да споделят своите мисли директно, като се използва само технологията.

Миналият декември, швейцарското списание Das Magazin разказва как технологията на персонализираната реклама във Facebook е повлияла на резултатите от изборите в САЩ и референдума за оттегляне на Великобритания от ЕС. Според полския учен Михаил Козински, който работи в Станфорд, анализът на 68 харесвания във Facebook е достатъчен, за да се определи цвета на кожата на обекта (95% вероятност), дали е хомосексуален (88% вероятност) и ангажиран към Демократическата или Републиканската партия на САЩ (85% вероятност); както и интелектуалното развитие, религиозните предпочитания, пристрастяването към алкохол, тютюнопушене или наркотици; дали родителите на субекта са разведени преди или след пълнолетието му. Козински твърди, че от 150 „лайквания” характерът на лицето може да се разбере по-добре отколкото неговите родители; а от 300 „лайквания” – по-добре от служебните му партньори.

(рус.ез.)

Facebook приступил к разработке технологии, которая позволит читать мысли

Секретное подразделение внутри компании Facebook занимается разработкой технологии, которая в будущем позволит читать мысли.

Как сообщает британское издание Business Insider, недавно на сайте компании были опубликованы несколько вакансий, которые намекают на новый проект Facebook, связанный с нейровизуализацией и электрофизиологией.

Разработка подобной нейрокомпьютерной технологии уже находится в процессе создания. Подготовка развития такой идеи началась еще в 2016 году. В первую очередь была организована специализированная группа под названием «Building 8», которая непосредственно занимается воплощением идеи передачи мыслей с помощью телепатии посредством новейших технологий. «Builduing 8» открыла вакансию специалиста по нейробиологии, который владеет опытом работы в сфере нейровизуализации и в сфере передачи электрофизиологических данных. Предполагается, что этот человек будет работать над проектом на протяжении двух лет.

Впоследствии это может привести к созданию «коммуникационной платформы будущего».

Эксперты считают, что речь идет о телепатии — передаче мыслей на расстоянии.

В 2015 году создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что однажды люди смогут делиться своими мыслями напрямую, используя исключительно технологии.

Недавно на одной из пресс-конференций он заявил, что Facebook намерен развивать технологию, которая сможет читать мыcли.

В декабре мы писали о статье швейцарского журнал Das Magazin. В ней рассказывается о том, как технологии персонализированной рекламы в сети Facebook повлияли на итоги выборов в США и референдума о выходе Великобритании из ЕС. Из статьи "Счастливая data":

"В 2012 году Козинский доказал, что анализа 68 лайков в Facebook достаточно, чтобы определить цвет кожи испытуемого (с 95% вероятностью), его гомосексуальность (88% вероятности) и приверженность Демократической или Республиканской партии США (85% вероятности). Но процесс идет дальше: интеллектуальное развитие, религиозные предпочтения, пристрастие к алкоголю, курению или наркотикам. Данные даже позволяли узнать, развелись ли родители испытуемого до его совершеннолетия или нет. Модель оказалась настолько хороша, что стало возможным предугадывать ответы испытуемого на определенные вопросы. Опьяненный успехом, Козинский продолжал: скоро модель смогла лучше узнавать личность после десяти изученных лайков, нежели его коллеги по работе. После 70 лайков — лучше, чем друг. После 150 лайков — лучше, чем родители. После 300 лайков — лучше, чем партнер. С еще большим количеством изученных действий можно было бы узнать о человеке лучше, чем он сам. В день, когда Козинский опубликовал статью о своей модели, он получил два звонка: жалобу и предложение работы. Оба звонка были из компании Facebook.

<...> Речь не только об отметках «нравится» в Facebook: Козинский и команда могут оценивать людей по Большой пятерке критериев исходя из их юзерпика, фотографии в соцсетях. Или даже по числе друзей: хороший показатель экстраверсии! Но мы также сдаем личные данные, когда находимся не в сети. Датчик движения в смартфоне показывает, размахиваем ли мы рукой с ним, как далеко ездим (коррелирует с эмоциональной нестабильностью). Как замечает Козинский, смартфон — это огромный психологический опросник, который мы вольно или невольно заполняем. Что особенно важно, это работает и в обратную сторону: можно не только создавать из данных психологический портрет, вы можете искать среди этих портретов нужные. Например, обеспокоенные папаши, озлобленные интроверты, не определившиеся с выбором сторонники демократов".

Източник: Завтра.ру

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