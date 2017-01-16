Зад кулисите на властта: 7 организации, които определят световната политика

/Поглед.инфо/ Световната политика се формира не само в кабинетите на чиновниците и резиденциите на правителствените лидери. Съществуват няколко много влиятелни организации, които са в състояние да оказват пряко въздействие върху геополитическата карта на света.

Авторът предлага кратък преглед на 7 от тези най-влиятелни „клуба”, които задкулисно управляват света: Бохемският резерват в САЩ; Билдербергския клуб; Тристранната комисия; американският Съвет по международни отношения; кралският институт за международни отношения „Чатъм Хауз”; Римският клуб; и швейцарският „Световен икономически форум” в Давос.

(рус.ез.)

Курс глобальной политики формируется не только в кабинетах чиновников и резиденциях государственных лидеров. Существует сразу несколько исключительно влиятельных организаций, которые могут оказывать непосредственное воздействие на геополитическую карту мира.



Богемская роща



Обширный заповедник с нетронутыми, многовековыми рощами и летним лагерем отдыха на 2,900 человек. Ежегодно в течение двух недель он становится местом сбора для мировой элиты: артистов и музыкантов, банкиров, нефтяников и политиков — участников Богемского клуба. Чтобы вступить в закрытое общество, необходимо получить приглашения сразу от нескольких участников клуба или ждать своей очереди на вступление, которая может длится несколько десятилетий. Шансы пройти отбор заметно увеличиваются, если вы республиканец с белым цветом кожи или бывший президент США — среди участников клуба числились Ричард Никсон, Рональд Рейган, отец и сын семейства Буш.



Пребывание в лагере подразумевает открытые лекции и дискуссии, обеды на открытом воздухе, а также участие в огненной церемонии «Кремации тревог» у 12-метровой бетонной статуи совы — главного символа Богемского клуба. Девиз клуба гласит: «Пауки, плетущие паутину, сюда не приезжают». Подразумевается, что все деловые разговоры и коммерческие сделки необходимо оставить за пределами лагеря, что не мешает влиятельным участникам в непринужденной обстановке определять курс мировой политики и договариваться о масштабных проектах, которые в перспективе могут изменить судьбу всего человечества. Женщины для участия в клубе не допускаются, также в организации традиционно ощущается явный недостаток представителей развивающихся экономик.



Бильдербергский клуб



Закрытая конференция, которая ежегодно проводится для крайне влиятельных людей из Европы и Северной Америки. Общее количество гостей никогда не превышает 140 персон. Примерно треть участников занимается политикой, все остальные представляют сферы бизнеса, промышленности, образования или коммуникаций. Приверженцы конспирологии утверждают, что именно на этом собрании формируется мировая и в первую очередь европейская политическая повестка.



Изначально клуб задумывался европейскими политиками в середине 50-х годов XX века для разработки стратегии борьбы с антиамериканизмом, который поразил Западную Европу. После успешно проведенного первого собрания встречи стали проводится каждый год, несколько раз раз их финансово поддерживала влиятельная семья автопромышленников Форд. Организацией встреч занимается исполнительный комитет, в который входят по два делегата от каждой из 18 стран-участниц. В разное время встречи Бильдербергского клуба посещали Жорж Пампиду, Ангела Меркель, Билл Клинтон и Дэвид Кэмерон, почти все — незадолго до вступления в должность первого лица государства. Известно, что в числе вопросов, обсуждавшихся на заседании клуба в 2009 году, значились кибер-терроризм, мир, свободный от ядерной энергетики, протекционизм, положение дел в Африке, отношения с Россией и исламскими республиками.



Трехсторонняя комиссия



Негосударственная организация, которая изначально представляла платформу для взаимодействия и коммуникации между представителями США, Западной Европы и Японии. Была создана в 1973 году влиятельным промышленником Дэвидом Рокфеллером, который и по сей день является главой дома Рокфеллеров. Изначальной целью комиссии было вовлечение Японии в мировую политику, от которой она оказалась изолированна после поражения во Второй мировой войне. После значительного укрепления дипломатических позиций японцев комиссия смогла сосредоточится на обсуждении совместных, межнациональных проектов, налаживании связей и синхронизации внешней политики. В первый состав комиссии помимо признанных европейских и американских ученых входили два будущих главы Федеральной резервной системы Америки.



На данный момент в Трехстороннюю комиссию входят представители почти всех европейских стран, делегаты от Северо-американского континента — США, Канады и Мексики, представители Азии и Океании (Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия), ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Гонконг и Тайвань).



Совет по международным отношениям



Американская некоммерческая организация, издатель и мощнейший аналитический центр в одном лице. Занимается вопросами внешней политики и международными отношениями. Влиятельный американский мыслитель, автор множества книг о политике, масс-медиа, философии и лингвистике Ноам Хомский называл этот совет «входом для бизнес-сообщества к планированию внешней политики США». В собраниях организации участвуют официальные представители власти, лидеры мировых держав, дипломаты и ученые. Научный центр организации напрямую связан с программой исследований Дэвида Рокфеллера.



Фонд Рокфеллера — известная благотворительная организация и частный фонд в Нью-Йорке. Главная историческая миссия Фонда состоит в том, чтобы «содействовать благополучию» человечества. Некоторые из достижений: разработка вакцины для предупреждения желтой лихорадки и финансирование сельского хозяйства для расширения поставок продовольствия в мире.



Прообраз совета был создан после окончания Первой мировой войны для того чтобы помочь президенту Вудро Вильсону сформулировать стратегию США в пост-военном мире. На основе этой работы была создана программа «Четырнадцати пунктов Вильсона», которая легла в основу Версальского мирного договора. Решение об организации совета было принято во время Парижской мирной конференции в 1919 году, это произошло на небольшой встрече британских и американских дипломатов. Занятно, что там же было решено организовать наиболее влиятельный аналитический центр Британии на данный момент — Чатэм-Хаус (Королевский институт международных отношений), а американский Совет тогда воспринимался скорее как его дочерняя организация. За время своего существования Совет сыграл решающую роль в формировании стратегии Америки по окончании Второй Мировой войны, развитии ядерной программы, контроле за вооружением, налаживанием дипломатических отношений с Китаем. В состав организации входили Нобелевский лауреат Генри Киссинджер, госсекретарь США Джон Даллес и президент Дуайт Эйзенхауэр.



Чатэм-Хаус



Также известен как Королевский институт международных отношений — некоммерческий, негосударственный, аналитический центр, который занимается вопросами внешней политики и дипломатии. В отчете Пенсильванского университета был назван самой влиятельной организацией подобного рода за пределами США. Решение об основании Чатэм-Хауса было принято в 1919 году на той же дипломатической встрече, во время которой обговаривалось создание американского Совета по международным отношениям.



Организация знаменита правилом, защищающим свободу высказываний — гости, посещающие семинары, могу открыто обсуждать их содержание и результаты, при этом сохраняя в тайне имена конкретных спикеров. Подобная мера позволяет участникам собраний честно высказываться по поводу непопулярных и противоречивых тем, при этом не опасаясь возможного ущерба карьере или своей политической позиции. Впрочем, большинство встреч ведутся под запись в обход правила. Чатэм-Хаус часто занимается комментаторской работой, снабжая средства массовой информации мнениями и исследованиями по резонансным геополитическим событиям. Ежегодно организация награждает государственных деятелей, внесших наиболее значительный вклад в сферу международных отношений.



Римский Клуб



Глобальный аналитический центр, который был создан 1968 году в Италии «группой жителей Земли, разделяющими общую озабоченность будущим человечества». Среди членов клуба — бывшие и действующие главы государств, чиновники ООН, политики высшего уровня, ученые, дипломаты и бизнесмены со всего мира. Организация стала широко известной в 1972 году с выходом доклада «Пределы роста», который описывал модель развития человечества в условиях роста человеческой популяции и индустриализации, исчерпания ресурсов, нехватки питания и загрязнения окружающей среды. Позже исследователи еще дважды корректировали свои выводы — в 1993 и в 2004 годах. В 2008 австралийский ученый Грэхем Тернер выяснил, что параметры развития человечества находятся в указанных изначально пределах.



В 1991 году Римский клуб выпустил книгу «Первая глобальная революция», посвященную образу врага в глобальной политике. Она рассказывала о нетерпимости государств к нейтралитету и постоянному выяснению статуса «друг или враг» для своих соседей. В условиях, когда явного внешнего врага не находилось, элиты прибегали к притеснению религиозных или этнических меньшинств внутри страны. В 2009 году организация объявила о начале программы «Новый путь мирового развития», который сконцентрировался на актуализации проблем, поднятых еще во времена «Пределов роста».



Всемирный экономический форум



Швейцарская неправительственная организация, известная своими январскими встречами в Давосе, на которые каждый год приглашаются около 2500 влиятельных политиков, бизнесменов, мыслителей и журналистов. В ходе мероприятия проводятся дискуссии о состоянии дел в мире, глобальных проблемах, вопросах экономического сотрудничества и индустриального развития. Политики часто используют пространство форума как нейтральную территорию для важных проведения важных переговоров: в 1994 году Ясер Арафат и израильский министр Шимон Перес достигли здесь предварительного соглашения по Газе и Иерихону, а в 1988 Турция и Греция подписали на форуме «Давоскую декларацию», предотвратившую возможную войну между двумя странами.



Изначально форум был посвящен экономическим вопросам и, в первую очередь, отношениям крупного бизнеса и государств. Но после Арабо-израильской войны и коллапса Бреттон-Вудской финансовой системы в 1973 году фокус обсуждения переместился в сторону социально значимых вопросов. В 1974 году на конференцию впервые были приглашены лидеры государств. Антиглобалисты выбрали Всемирный экономический форум как одну из основных целей для критики, утверждая что в ходе собраний этой организации мировая элита корректирует свои планы по управлению ресурсами и населением всей планеты.



Alexey Pavperov

Източник: Политикос.ру

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