/Поглед.инфо/ Западните санкции срещу Русия сплотиха гражданите на тази страна около президента Владимир Путин, заяви в кулоарите на Световния икономически форум в Давос Антъни Скарамучи, съветник на американския президент Доналд Тръмп. Руснакът дори е готов да яде сняг, за да оцелее. Според мен санкциите имат обратен ефект. (рус.ез.)

Советник Трампа о санкциях: русские способны есть снег, чтобы выжить

Западные санкции против России не только имели обратный эффект, но и сплотили граждан этой страны вокруг президента Владимира Путина, заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе в интервью ТАСС советник по взаимодействию с бизнесом избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи.

Он при этом объяснил бессмысленность санкций еще и характером россиян. «Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента», — сказал Скарамуччи.

При этом советник отметил, что Трамп уважительно относится к гражданам России. «Он уважает русский народ и то наследие отношений, которое есть у США с Россией», — сказал Скарамуччи, выразив уверенность, что Вашингтону и Москве удастся улучшить отношения в течение ближайшего года благодаря позиции избранного президента по данному вопросу.

Ранее, как уже сообщало EADaily, вице-президент США Джо Байден в ходе своего визита на Украину заявил, что антироссийские санкции должны оставаться в силе, пока Крым не будет возвращён Украине.

Дональд Трамп допустил пересмотр санкций в отношении России и связал этот вопрос с сокращением российского ядерного арсенала. «Против России введены санкции — давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал набраться терпения и дождаться официального вступления Дональда Трампа в должность президента США и только после этого давать оценки перспективам отмены санкций в отношение России.

Източник: ЕА Daily

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