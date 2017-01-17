/Поглед.инфо/ Марин Ле Пен заяви, че ако спечели изборите, Франция ще води независима от САЩ и НАТО политика и ще премахне санкциите срещу Русия, защото са несправедливи и неефективни.

Принадлежността на Крим към Украйна е административен въпрос от съветските времена; в действителност полуостровът никога не е бил украински.

(рус.ез.)

Марин Ле Пен готова признать Крым российским в случае победы на выборах

Крым никогда не был украинским, а ограничительные меры против России носят неэффективный характер, заявила в интервью «Известиям» кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

По ее словам, в случае своей победы на выборах, она, прежде всего, хочет предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановить нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций. «Я хочу, чтобы Пятая республика имела свое место и голос в мире, в то время как на протяжении десятилетий лидеры нашей страны неоднократно игнорировали это право и преследовали идеи европеизма вопреки нашим собственным интересам», — сказала политик.

Она отметила, что готова признать Крым территорией России. «Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Также я всегда призывала к мирному решению украинского вопроса. В данной ситуации ЕС оказывает негативное воздействие, обостряя напряженность и поддерживая конфликт», — сказала Марин Ле Пен.

На протяжении полугода с момента старта избирательной кампании во Франции, она лидировала по опросам и сохраняет шансы на то, чтобы стать новым главой Пятой республики. У многих членов ЕС это вызывает опасение, поскольку лидер «Национального фронта» обещает провести референдум о выходе Франции из ЕС.

Ранее, как уже сообщало EADaily, советник избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что западные санкции против России имели обратный эффект в том числе и из-за характера русских людей, которые «готовы были бы есть снег, чтобы выжить».

Източник: ЕА Daily

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