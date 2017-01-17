 » 
 » 

Марин ле Пен ще признае Крим за руски, ако победи на изборите


/Поглед.инфо/ Марин Ле Пен заяви, че ако спечели изборите, Франция ще води независима от САЩ и НАТО политика и ще премахне санкциите срещу Русия, защото са несправедливи и неефективни.

Принадлежността на Крим към Украйна е административен въпрос от съветските времена; в действителност полуостровът никога не е бил украински.

(рус.ез.)

Марин Ле Пен готова признать Крым российским в случае победы на выборах

Крым никогда не был украинским, а ограничительные меры против России носят неэффективный характер, заявила в интервью «Известиям» кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

По ее словам, в случае своей победы на выборах, она, прежде всего, хочет предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановить нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций. «Я хочу, чтобы Пятая республика имела свое место и голос в мире, в то время как на протяжении десятилетий лидеры нашей страны неоднократно игнорировали это право и преследовали идеи европеизма вопреки нашим собственным интересам», — сказала политик.

Она отметила, что готова признать Крым территорией России. «Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Также я всегда призывала к мирному решению украинского вопроса. В данной ситуации ЕС оказывает негативное воздействие, обостряя напряженность и поддерживая конфликт», — сказала Марин Ле Пен.

На протяжении полугода с момента старта избирательной кампании во Франции, она лидировала по опросам и сохраняет шансы на то, чтобы стать новым главой Пятой республики. У многих членов ЕС это вызывает опасение, поскольку лидер «Национального фронта» обещает провести референдум о выходе Франции из ЕС.

Ранее, как уже сообщало EADaily, советник избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что западные санкции против России имели обратный эффект в том числе и из-за характера русских людей, которые «готовы были бы есть снег, чтобы выжить».

Източник: ЕА Daily

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели

Публикувано на
17.01.2017 @ 04:59

Тагове: , , , , , ,

Коментари

Видяна: 125



 

Поглед Инфо

Авторски

Претенция, експерти, закони, правила Петър Волгин
Прочетена 302 пъти
Претенцията на „експертите”
Чичко Маркс, знае Валентин Георгиев
Прочетена 378 пъти
Чичко Маркс знае най-добре
Прекрасният нов свят, невъзможен Боян Дуранкев
Прочетена 626 пъти
Прекрасният “нов свят” става все по-невъзможен
Бойко, петък, 13-ти, БНТ Боян Чуков
Прочетена 4494 пъти
Бойко срещу Бойко в петък 13-ти по БНТ
България, неоиндустриализация, неоаграризация, иновационна основа Нако Стефанов
Прочетена 932 пъти
България – за необходимостта от неоиндустриализация и неоаграризация на иновационна основа
Соросианска секта, либерален джихад, Тръмп Валентин Вацев
Прочетена 3714 пъти
Соросианската секта обяви либерален джихад срещу Тръмп
Раждане, партии-зомбита, Москов, РБ, Кунева, Радан, ГЕРБ Александър Симов
Прочетена 1104 пъти
Как се раждат партиите-зомбита

Най-четени

Фани Ардан, лакеи, Америка, истинска Русия 14.01.2017 | Видяна 25532 пъти
Фани Ардан: "Превърнахте се в такива лакеи на Америка, че не виждате истинската Русия"
Кърваво зарево, Балкани, кюрдска държава 12.01.2017 | Видяна 17192 пъти
Задава ли се кърваво зарево?
Пол Крейг Робъртс, Държавен преврат, Вашингтон 10.01.2017 | Видяна 17011 пъти
Държавен преврат във Вашингтон
Анко Иванов, павликморозовци, деца, номенклатура 14.01.2017 | Видяна 16083 пъти
Новите павликморозовци
Смелост, Мерил Стрийп, Тръмп 10.01.2017 | Видяна 10138 пъти
“Смелостта” на Мерил Стрийп