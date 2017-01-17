Йенс Нилсен, Мартин Боре: Русия да е заплаха? Това е истерия...

/Поглед.инфо/ Министърът на отбраната на Дания преувеличава заплахата от страна на Русия. Когато предупреждава, че руснаците могат да насочват хакерските си атаки срещу електроснабдяването и болниците, това е просто истерия.

Има шанс за намаляване на напрежението, стига Западът да го иска. Но заявленията на НАТО за диалог с Русия в действителност са предпоставени от задължителните условия на Запада, а не изхождат от принципите на равнопоставеност.

(рус.ез.)

Называть Россию угрозой — это истерика

Министр обороны преувеличивает угрозу со стороны России, считает Датская народная партия. Тем не менее, партия готова к существенному увеличению расходов на оборону. Социал-демократы в сомнениях.

Оборона России — устарела и значительно отстает от мощи НАТО. Поэтому когда министр обороны Клаус Йорт Фредриксен (Claus Hjort Frederiksen) называет угрозу со сторону России «пугающей» и предостерегает от того, что российское государство режиссирует хакерские атаки, которые могут парализовать датские больницы и электроснабжение, это просто истерика.

Это мнение, высказанное спикером Датской народной партии по военным вопросам Марие Краруп после того, как Клаус Йорт Фредриксен в интервью с Berlingske обрисовал «серьезную» угрозу со стороны России.

«Россия проводит модернизацию и укрепление своей обороны, но она все равно в 10-12 раз слабее НАТО. И надо быть очень истеричным, чтобы называть это реальной угрозой. Россия может сравниться с Западом только в том, что касается ядерного оружия», — говорит Марие Краруп.

Помимо этого, Клаус Йорт Фредриксен говорит о нависшей опасности, связанной с тем, что Россия может использовать хакерские атаки, чтобы «парализовать датскую демократию», что Путин размещает в Калининграде ракеты, которые могут поразить Копенгаген.

«Вырисовывается очень серьезная и пугающая картина угроз непосредственно для Дании», — говорит Клаус Йорт Фредриксен на основании информации, полученной им от руководства вооруженных сил, и бесед, в частности, с послами и нынешним министром обороны США.

Поэтому он собирается выступить с инициативой увеличения расходов Дании на оборону, когда в этом году будут вести переговоры по военному бюджету.

По словам Йорта, это будет сделано для того, чтобы Дания и НАТО могли «устрашить» Россию.

«Мы в Дании должны четко понимать, что нам всем в той или иной форме угрожает опасность. И мы вынуждены действовать с учетом этого», — говорит он.

Что касается укрепления обороны, то Марие Краруп согласна с министром обороны. «Мы были против сокращения расходов на оборону на 15%, когда оборонный бюджет обсуждался в прошлый раз. Необходимо вернуться к прежним цифрам, да еще и добавить. Уровень напряженности сейчас — выше, чем на протяжении многих предшествовавших лет. И это может привести к конфликту. У нас был шанс на разрядку, если бы мы этого хотели, потому что тут все зависело от Запада. Приглашение НАТО к диалогу с Россией на самом деле — приглашение подчиниться, потому что он явно должен был происходить на условиях Запада, а не на принципах паритета», — говорит она.

Является ли, например, озабоченность прибалтийских стран Россией необоснованной?

«Вы должны помнить, что данная ситуация не вчера возникла. Я согласна с тем, что прибалты оказались в опасной ситуации, но я считаю, что в этом также виноваты и ЕС, и НАТО. Запад проводил политику, которая привела к невероятно напряженной ситуации. И совершенно ясно, что в такой ситуации наиболее уязвимы приграничные страны. Вы видите также, что Украина охвачена гражданской войной. Но это, по моему мнению, произошло в первую очередь из-за Запада», — считает Марие Краруп.

Дания под давлением Трампа

Только пять из 28 стран НАТО используют, согласно заявлениям НАТО, минимум 2% своего ВВП на оборону. Дания, которая тратила в год примерно 20 миллиардов крон, инвестировала в оборону лишь примерно 1,17% ВВП в 2016 году. Если Дания будет следовать целям НАТО, то военные расходы необходимо увеличить еще примерно на 20 миллиардов крон, т.е. практически удвоить.

Клаус Йорт не стал говорить, насколько вырастут расходы, но Дания приблизится к цели тратить на военные нужды 2% ВВП, поскольку США потребовали, чтобы все страны-члены НАТО приблизились бы к этой цели. Дело в том, что Дания испытывает давление, заявляет Клаус Йорт.

«Мы испытываем очень большое давление со стороны нынешней администрации Обамы, а также в связи с тем, что сказал будущий президент Трамп о необходимости увеличить наши расходы на оборону в соответствии с поставленной целью, то есть до 2%», — говорит он.

Дональд Трамп несколько раз предостерегал от того, что страны НАТО, которые вносят недостаточный экономический вклад в бюджет альянса, не могут быть уверены в том, что американцы станут их защищать в соответствии со статьей 5 Атлантического пакта о том, что нападение на одну страну НАТО является нападением на всех.

Социал-демократы считают важным «никогда не быть наивными по отношению к России, не говоря уже об отношении к Путину — достаточно спросить Украину», но что не менее важно — не впадать в панику.

«Надо помнить, что мы — члены НАТО. В военном отношении Россия не сможет справиться с этим, если нападет только на одну страну — члена НАТО. Я сомневаюсь в том, что Красная Армия направится к нам по Балтийскому морю. И мы также не должны увеличивать военные расходы только ради того, чтобы их увеличивать. Если мы и должны делать это, то после четкого анализа, который покажет, что мы вынуждены стать мощнее ради нашей же собственной безопасности», — говорит Хенрик Дам Кристенсен (Henrik Dam Kristensen).

Клаус Йорт Фредриксен хочет проанализировать расходы на оборону, чтобы посмотреть, возможна ли более высокая эффективность в рамках самих вооруженных сил. Возможные сэкономленные средства останутся в армии, подчеркивает Йорт.

Ожидается, что правительство выступит с собственной инициативой на новых переговорах по оборонному бюджету в течение весны или в начале лета.

Източник: Berlingske, Дания

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