«Светът на папионките», за «гърлото на бутилката», Билдерберг и Бохемския резерват

/Поглед.инфо/ Приказките за господство на "световно правителство", за "електронен концлагер", където всяко действие, всяка дума, всяка мисъл, дори всеки човек може да бъде контролиран от един център, са в разрез с историческия опит на човечеството.

Дори да предположим, че такива планове действително съществуват и че за реализацията им се разработват най-нови информационни, био- и други технологии, така че природата на "избранниците" да се промени и те да станат безсмъртни, а всички останали – „обикновените” homo sapiens – да се превърнат в "консумативен материал" на социалната еволюция, както милиардите наши предци, принципите (законите) на съществуването и функционирането на големите системи няма да изчезнат и няма да станат други. Това означава, че преминавайки през "гърлото на бутилката" на поредната криза, "новото" човечество (или "постчовечество") няма да загуби стремежа си към свобода и развитие. Но какво представлява "гърлото на бутилката" и на коя точно "бутилка" се намира? Както и какъв джин се крие в тази бутилка?

Анализирайки дейността на 43,060 транснационални корпорации отпреди кризата през 2007 г. (фиг. С), в Цюрихския технологически институт установяват, че 60% от всички активи са притежание само на 1318 структури, а 147 от тях притежават две трети от този дял, т.е. 40% (фиг. D).

Вижда се как този модел на световната икономика прилича на папийонка, в чийто «възел» са именно тези 147 "избранници" (фиг. А). Сред тях са около 40 "свръхгиганти", които представляват истинското ядро на цялата система. Тези "свръхгиганти" съвсем не са "черни дупки" или "тъмна материя" на глобалната икономика. За всеки един може да се напише не книга, а цяла библиотека. По-нататък сочим кои са в "групата на 40-те", която контролира около 33% от всички глобални активи...

Нека се замислим: спонтанно ли се извършват емисиите на долари от Федералния резерв? Случайно ли се разпределят потоците на тези парични знаци? Посочените финансови и икономически "свръхгиганти" някакви "колективни безсъзнателни" субекти ли са, които функционират и се самоорганизират под въздействието на някакви определени обективни закони на "невидимата ръка на пазара"?

(рус.ез.)

«Мир-бабочка», «мир-бутылка», Бильдерберг и Богемская роща

Кому принадлежит современная мировая экономика? Если задать себе такой вопрос, то могут ли все живущие на Земле семь с половиной миллиардов человек разных рас, вер, культур, языков и возрастов, принадлежать кому-то, какому-то субъекту, целиком и полностью?

Разговоры о «мировом правительстве», об «электронном концлагере», где каждое движение и каждое слово, даже каждая мысль любого человека могут быть подконтрольны единому управляющему центру, противоречат всему опыту истории. Даже если предположить, что эти планы действительно существуют и реализуются, что для них и «под них» разработаны все новейшие информационные, био- и прочие технологии, что сама природа «избранных» изменится, вплоть до обретения ими бессмертия, а все остальные, «обычные» homo sapiens станут «расходным материалом» социальной эволюции — таким же, как все миллиарды наших предков… Но всё равно — принципы (законы) существования и функционирования больших систем не исчезнут и не станут иными, а значит — пройдя сквозь «бутылочное горлышко» очередного кризиса, «новое» человечество (или «постчеловечество») не лишится стремления к свободе и развитию.

Но что собой представляет это «бутылочное горлышко» и какой «бутылке» оно принадлежит? Мы никогда не узнаем, почему сотрудники Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе Стефан Баттистон (Stefano Battiston), Стефания Витали (Stefania Vitali) и Джеймс Глаттфельдер (James B. Glattfelder), ставший СЕО (или, если угодно, «лицом») всего проекта, взялись ответить на этот вопрос. Может быть, по заказу. Может быть, из любви к истине. А, может быть, им нужно было на этом специфическом материале отработать какие-то свои продвинутые информационные технологии. Может быть что-то еще. Но результаты оказались и остаются впечатляющими — пусть даже дело было в июле 2011 года.

Анализировалась деятельность 43060 транснациональных корпораций по состоянию на «докризисный» 2007 год ( рис. С). Выяснилось, что 60% их активов принадлежали всего 1318 структурам, а 147 самых крупных из них имели две трети от этой доли, то есть 40% (рис. D). Вполне нормальное, по меркам математики, распределение для единой большой системы. Предложенная в итоге граф-модель мировой экономики напоминала галстук-бабочку (bow-tie), «узлом» которой служили именно эти неполные полторы сотни «избранных» (рис. А). Среди которых четыре десятка «сверхгигантов» выступали в качестве истинного «ядра» всей системы. Эти «сверхгиганты» публичной глобальной экономики вовсе не являются «черными дырами» или «темной материей» — наоборот, все они «на слуху»: кто в большей, кто в меньшей степени, и о каждом можно написать не то, что книгу, а целую библиотеку. Вот эта «группа 40», контролирующая около 33% всех мировых активов:

1. Barclays plc

2. Capital Group Companies Inc

3. FMR Corporation

4. AXA

5. State Street Corporation

6. JP Morgan Chase & Co

7. Legal & General Group plc

8. Vanguard Group Inc

9. UBS AG

10. Merrill Lynch & Co Inc

11. Wellington Management Co LLP

12. Deutsche Bank AG

13. Franklin Resources Inc

14. Credit Suisse Group

15. Walton Enterprises LLC

16. Bank of New York Mellon Corp

17. Natixis

18. Goldman Sachs Group Inc

19. T Rowe Price Group Inc

20. Legg Mason Inc

21. Morgan Stanley

22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

23. Northern Trust Corporation

24. Société Générale

25. Bank of America Corporation

26. Lloyds TSB Group plc

27. Invesco plc

28. Allianz SE

29. TIAA

30. Old Mutual Public Limited Company

31. Aviva plc

32. Schroders plc

33. Dodge & Cox

34. Lehman Brothers Holdings Inc

35. Sun Life Financial Inc

36. Standard Life plc

37. CNCE

38. Nomura Holdings Inc

39. The Depository Trust Company

40. Massachusetts Mutual Life Insurance

Некоторые из них — такие, как Bear Stearnes (куплен JP Morgan Chase) и Lehman Brothers (разделен между Barclays и Nomura), были «смыты» кризисной волной 2007-2009 годов, большинство же благополучно существует и доныне. Впрочем, как сказать «благополучно»? Deutsche Bank, например, уже объявлен следующим кандидатом «на вылет», и многомиллиардная помощь (официально — со стороны катарских шейхов Аль-Тани) здесь мало что может изменить: «токсичные» активы в деривативных финансовых инструментах на 74 трлн. долл. — это сравнимо с мировым ВВП 2015 года (по данным МВФ — 84,15 трлн. долл.). Но стать главным «козлом отпущения» Deutsche Bank, судя по всему, не желает, следуя известной логике: «Умри ты сегодня, а я завтра». Благо, за ним и рядом с ним — целая очередь «слишком больших, чтобы обанкротиться»…

Но — признаем, что не в этих красивых и «проверенных временем» вывесках дело. Дело в природе самих финансово-экономических «сверхгигантов». «Либо всё движется некими мощными личностями или группами личностей, либо речь идет о стихийном создании неких сложных систем, как это можно видеть в биологии или химии, когда такие конструкции, как мозг человека, формируются вроде бы случайными факторами» - прокомментировал идентифицированную им «мир-бабочку» сам Джеймс Глаттфельдер.

Давайте задумаемся над этой дилеммой. Стихийно ли осуществляется, скажем, эмиссия доллара Федеральной резервной системой США? Случайно ли распределяются потоки этих денежных знаков? Являются ли перечисленные выше финансово-экономические «сверхгиганты» неким «коллективным бессознательным», которое функционирует и самоорганизуется под воздействием неких объективных законов, «невидимой руки рынка»? Или мы, всерьёз считая человека результатом долгой эволюции неживой и живой природы, полагаем, что его сознание, личное и общественное, на глобальном, планетарном уровне снова превращается в безвольную и неразумную «стихию» — подобно тому, как хаотическое движение молекул, атомов в массе своей подчиняется закономерностям классической и квантовой физики? Тогда, может быть, и кварки обладают собственным сознанием — вернее, аналогом такового на субатомном уровне?

Допустим реальность данного варианта — и мы получим «классическую» синархическую модель не только мировой экономики, но и Вселенной в целом, легендарного Уробороса — змею, которая сама себя кусает за хвост. Если присмотреться к 3D-модели «мира-бабочки», то она превратится в некую бутыль или сосуд странной формы (рис. В). Вопрос: что за джинн скрывается в этой бутылке?

Откажемся от этой модели — и мы будем вынуждены, так или иначе, признать существование иерархически устроенной Вселенной — причем устроенной не «сама по себе», а неким высшим по отношению к ней Творцом, во всех культурах и традициях мира именуемым Богом.

Можем ли мы признать очевидный факт, что ни один из перечисленных 40 «сверхгигантов» не обладает собственной «субъектностью» — зато каждый из них управляется и направляется вполне конкретными живыми людьми? Что это за люди? И кто они, эти люди?

Посмотрим на другой, не менее красивый и завораживающий рисунок. Он иллюстрирует связи членов известного Бильдербергского клуба с крупнейшими военно-политическими, финансово-экономическими, научными, образовательными, культурными, общественными и прочими институтами современного мира.

В этом «облаке» вокруг центрального круга, образованного фигурами известных «бильдербергеров», представлены сотни доминирующих «брендов» буквально во всех сферах человеческой жизни. Но…

Странным образом, выявленные цюрихскими математиками узлы «мира-бабочки» (или «мира-бутылки»?) здесь практически не представлены. Вернее, представлены, но только на самом высшем уровне. Председателем организационного комитета (steering committee, SC) Бильдербергского клуба является Анри де Кастри (Henri de Castries), до 1 сентября 2016 года занимавший пост председателя совета директоров AXA Group; членом SC — Роберт Зеллик (Robert B.Zoellick), председатель совета международных наблюдателей Goldman Sachs и бывший президент Всемирного банка; плюс — а как же без него?! — лично Дэвид Рокфеллер (David Rockefeller Sr.), на 102-м году своей жизни и с шестым пересаженным донорским сердцем в груди единолично представляющий некую «Группу наблюдателей». Есть «вкрапления» из «группы 40» и в составе приглашенных участников, но, как правило, немногочисленные и не постоянные.

Вообще, списки приглашенных участников ежегодных встреч Бильдербергского клуба не являются неизменными, идёт непрерывная ротация — кто-то из этих «сильных мира сего» туда приглашается, кто-то, напротив, остаётся без приглашений. Например, «всероссийский ваучер» Анатолий Чубайс был на этих «посиделках» пока дважды: в 1998 и в 2012 годах. И это — человек, который считается чуть ли не главным «серым кардиналом» «мировой закулисы» в России? Один раз, в 2011 году, туда был приглашен мультимиллиардер Алексей Мордашов, хозяин «Северстали», в 2015 году гостем очередного «Бильдерберга» стал «выбравший свободу» экс-ректор Российской экономической школы, Сергей Гуриев, через пять месяцев после этих «смотрин» получивший пост главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Точно так же можно отметить необычное обилие представителей Турции на бильдербергской встрече 2014 года, или Великобритании — в нынешнем, 2016 году, вскоре отмеченном феноменом Brexit'a..

Какой вывод можно сделать из этих фактов? Наверное, тот, что «бильдербергеры» в их нынешнем виде, — вовсе не «хозяева планеты» и не «мировое правительство». Это — не «святая святых», а, условно говоря, «людская», где до клиентов (да, по меркам рядового обывателя, порой невыразимо богатых и властных, но, по сути — всего лишь дворня в ярких одеждах и с мелочью на карманные расходы) доводятся задания их «патронов». И, конечно, обсуждается, каким образом, при помощи каких сил и средств эти задания нужно будет выполнить.

Первое заседание Бильдербергского клуба, как «встречи небольшой группы богатых и могущественных людей, где обсуждается состояние трансатлантического союза и проблемы Европы и Соединенных Штатов», состоялось в мае 1954 года (точная дата в открытых источниках почему-то не указывается), в отеле Bildelberg голландского городка Oosterbeek. Вот это тихое и престижное место.

С 1954 года штаб-квартира Бильдербергского клуба, который именуется также «бильдербергской группой» и «бильдербергской конференцией», находится в Нью-Йорке, в помещении Фонда Карнеги, известного «think tank» («мозгового центра») демократической партии США.

Первой встрече «бильдербергеров» предшествовало множество громких и значимых событий того времени, перечислять и анализировать которые здесь нет ни возможности, ни смысла. В СССР уже не стало Сталина, уже пришёл к власти Хрущев, уже была остановлена Корейская война и взорвана водородная бомба, уже вступила на британский престол Елизавета II, уже был передан Украине Крым, но ФРГ еще не вступила в НАТО, еще не был создан Варшавский договор, еще не облетел планету первый спутник, а США только обустраивались по-хозяйски в Европе. При содействии (или под контролем?) британско-голландской аристократии.

Принц-консорт Нидерландов Бернард Липпе-Бистерфельд (1911-2004), немецкий аристократ, в 1933-1937 гг. член НСДАП и СС, работавший в IG Farbenindustry (с 1952 года, во исполнение решений Нюрнбергского трибунала, разделена на 12 частей, в том числе — BASF, Bayer, Hoechst (ныне — Sanofi) и Agfa), а с 1944 г. — главнокомандующий голландскими войсками, стал первым председателем Бильдербергского клуба, а с 1961 г. — Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Но «обстоятельства места» при этом, возможно, не менее интересны, чем «обстоятельства времени». Что значит название отеля Bilderberg, ставшее одним из метафор «мирового правительства»? В вольном переводе с немецкого — «Гора художников», или, вернее — «Гора создателей картин (образов, видений)». Опять же, символика «горы» в западной и мировой культуре чрезвычайно многослойна и многообразна, но главное, что это — сакральное, священное место, где избранные могут получать (и получают) некие откровения от «высших сил».

То есть «бильдербергеры» суть «рисовальщики» картин (образов) современного мира не только по функциям своим, но и по имени, которое наверняка подбиралось специально. Но художники не работают «в пустоту», у них, как правило, имеются «заказчики», которые организуют и направляют их работу.

Обратим также внимание и на следующий слой символов — аббревиатуру имени данной организации. В случае Бильдербергского клуба эта аббревиатура будет выглядеть как ВС, а в случае Бильдербергской группы — как BG.

И та, и другая обозначают вторую и третью буквы алфавита: латинского — в первом случае, и греческого — во втором. Обе эти комбинации указывают только на первую букву алфавита, видимо «отсутствующую». Это А, по-гречески — «альфа».

Если вспомнить студенческие общества США, тайные и открытые, то они традиционно называются тремя буквами латинского или греческого алфавита — например, «Пси—Каппа—Бета», и так далее, причём первые считаются более «престижными» и «привилегированными», чем вторые.

Но самое удивительное, что в США есть закрытое сообщество, чья аббревиатура носит идентичный Бильдербергскому клубу двойной характер — это Богемский клуб (Bohemian Club), или Богемская роща (Bohemian Grouve). Вернее, Богемская роща (20601 Bohemian Avenue, Monte-Rio, California) — участок земли с площадью 11 квадратных километров с реликтовыми секвойями, принадлежит Богемскому клубу, который позиционирует себя как «частный мужской клуб искусств». Данная структура существует с 1872 года, а ежегодные июльские встречи своих членов и приглашенных гостей в Богемской роще проводит с 1899 года. С деятельностью Богемского клуба связывают создание Федеральной резервной системы США, реализацию «Манхэттенского проекта», «психосексуальной революции» 60-х годов, а также принятие множества других так или иначе повлиявших на развитие всего человечества, решений (композиция Bohemian Rhapsody группы Queen Фредди Меркьюри (1975) с этой точки зрения может рассматриваться как своего рода «гимн» Bohemian Club и/или музыкальное изложение программы его деятельности).

Кстати, у слова grove, означающего «роща», в английском языке есть редко употребляемый синоним coppice, более древний по происхождению, а для носителей русского языка легко определяемый как аналог слова «капище», то есть место совершения языческих богослужений и принесения сакральных жертв. Опять — аббревиатура BC. И в Богемской роще у специально сделанной статуи совы действительно происходят жертвоприношения (как утверждается — символические, хотя в конспирологических источниках иногда говорят о жертвоприношениях животных и даже человеческих). Горы и рощи — традиционные места жертвоприношений во многих религиях мира, так что связь двух известных закрытых клубов: Богемского (более «старого») и Бильдербергского (более «молодого»), — как символических рощи и горы одного и того же культа западных «элит», выглядит вполне вероятной.

Тем более, что Богемский клуб (в частности, является не просто «клубом искусств», но и клубом «богемы» — во второй половине XIX века этот термин, «boheme» (буквально — «цыганщина») получил во Франции значение особого слоя «творцов», ведущих нетрадиционный образ жизни. «Богемцами», bohemiens, во Франции почему-то считали цыган, якобы населявших Богемию, одну из двух, наряду с Моравией, историческую область Чешского королевства. А само название «Богемии» возводится к кельтскому племени бойев, область которых после их включения в Римскую империю стала именоваться Boiohaemum («Материнский дом бойев»). Опять же, для носителей славянских языков в названии данной исторической области явственно звучит слово «Бог», которое могло быть модифицировано в самоназвании указанного выше племени, но варианты «народной» и конспирологической этимологии, соединяющие славянского «Бога» с греческим 'αιμα («кровь»), мы здесь рассматривать не будем. Но «французский след» в названии американского Богемского клуба — абсолютно бесспорен. Впрочем, как и относящийся к тому же времени подарок Франции Соединенным Штатам к столетию Декларации Независимости 1776 года — Статуя Свободы, правда, установленная в Нью-Йорке с «опозданием» на 10 с лишним лет, 28 октября 1886 года.

Зачем же весь этот многолетний и даже многовековой антураж тайных обществ, как бы те ни назывались? В том числе — применительно к экономике и финансам?

Видимо, ответы на эти вопросы стоит искать не в сфере мистики и религии как таковых, а в сфере социальной психологии как специфической функции «больших систем», в данном случае — человеческих сообществ, решающих комплекс взаимосвязанных задач самосохранения, самовоспроизводства и саморазвития. Наработанные историческим опытом алгоритмы таких решений внутри каждого сообщества требуют раздельных и защищенных («закрытых») каналов передачи управленческой информации (простейший «цифровой» аналог — «многоядерные» компьютеры), а также структур создания/преобразования подобной информации и, соответственно, структур её восприятия.

Именно в этом отношении представляет интерес вероятная «связка» между двумя закрытыми западными клубами: Бильдербергским и Богемским, — как в недостаточной мере, но всё-таки наблюдаемыми и по факту достаточно адекватными и эффективными инструментами управления для очень больших и очень сложных (глобальных, с точки зрения человечества) систем, в том числе военно-политических и финансово-экономических. Из установленного набора функций такого управления можно делать вывод о его возможном целеполагании (проекте), после чего и вопрос о субъекте, о том, кому принадлежит современная мировая экономика, окажется уже не риторическим и не провокационным, а вполне корректным и предполагающим возможность точного содержательного ответа.

Източник: Завтра.ру

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