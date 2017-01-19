Доналд Тръмп стресна Европа

/Поглед.инфо/ Интервюто на Доналд Тръмп пред най-тиражните издания на Великобритания и Германия предизвика у европейските политици и журналисти изблик на неконтролирани емоции. Защото казаното до голяма степен ще определя бъдещето на ЕС и на Атлантическия алианс.

Във Великобритания Тереза Мей е склонна към "твърд" вариант за излизане от ЕС и предлага да се сключи "ново и равноправно партньорство" с Брюксел. Официален Берлин, подложен от Тръмп на най-сурова критика, е в много по-трудно положение. Канцлерът Ангела Меркел няма куража да се съгласи с Тръмп и да признае своята миграционна политика за "катастрофална грешка", защото такова признание ще сложи край на собствената й политическа кариера.

(рус.ез.)

«Дональд Трамп спугнул Европу»

Интервью Дональда Трампа самым тиражным изданиям Великобритании и Германии вызвало у европейских политиков и журналистов шквал неконтролируемых эмоций.

Надежды на то, что «мстительный олух» (в оригинале даже крепче: хам, отморозок) станет теперь «более серьезным и предсказуемым», рухнули, написала, потеряв внутреннее равновесие, руководитель берлинской студии общегерманского канала ARD Тина Хассель. В унисон высказался ветеран Партии зелёных Юрген Триттин: «Трамп… стоит за ненависть, раскол и банальный расизм». Председатель Партии зелёных Кем Эздемир заговорил о тревожном сигнале, председатель комиссии бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (ХДС) – о политической близорукости Трампа.

Однако как бы ни третировали Трампа его европейские оппоненты, они вынуждены считаться с тем, что имеют дело с президентом США; его позиция во многом определит будущее и ЕС, и Атлантического союза. В Великобритании Тереза Мэй укрепляется в своей склонности к «жёсткому» варианту выхода из Евросоюза и предлагает заключить с Брюсселем «новое и равноправное партнерство». Считая своим приоритетом высвобождение из-под контроля Брюсселя за потоками мигрантов, Лондон готов пожертвовать доступом на рынок ЕС, членством в таможенном союзе, членством в высшей судебной инстанции ЕС – Европейском суде.

Официальный Берлин, подвергнутый Трампом самой резкой критике, оказался в куда более трудном положении, чем британский кабинет. Согласиться с Трампом и признать свою миграционную политику «катастрофической ошибкой» канцлер Ангела Меркель не может, не поставив этим признанием крест на собственной политической карьере. Всё, что ей остаётся, это пытаться отстаивать имидж многоопытного и незаменимого кризисного менеджера, замалчивая то обстоятельство, что миграционный кризис – дело её рук. Одна из граней её имиджа – канцлер в амплуа борца за ценности демократии, которому вместо поддержки от союзников приходится выдерживать их нападки. Поэтому Меркель будет пробовать держать удар и призывать к сплочению Евросоюза.

Сплочению вокруг Германии, разумеется. Именно немцы вертят сейчас европейскими правилами по своему усмотрению: диктуют условия Brexit; вводят пограничный контроль в Шенгенской зоне, чтобы потом поставить вопрос о возвращении к Дублинскому соглашению. Или вот ещё: а не создать ли нам, в Европе, своё ФБР – дееспособную европейскую полицию для всего Европейского союза, предлагает председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Впервые такую идею он высказал в апреле прошлого года, но сейчас снова вернулся к ней (а вдруг Трамп бросит Европу перед лицом таинственных и необозримых угроз на произвол судьбы?). Раскошелиться на укрепление обороны предлагают европейцам опять-таки из Берлина.

В ответ на опубликованные в Bild и Times заявления Трампа, повергшие атлантистов в шок, канцлер Меркель подбадривает единомышленников: «Мы, европейцы, держим судьбу в своих руках». Вот это поворот! Ангела Меркель, для которой трансатлантические связи всегда были превыше национальных интересов, которая всегда равнялась на Вашингтон, решила вдруг, что европейцы – хозяева своей судьбы? Меркель имела в виду, что НАТО – это тоже судьба, а тут вдруг новый президент США объявляет альянс… устаревшим! Такое трудно переварить! Социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер, нынешний глава внешнеполитического ведомства и без пяти минут президент ФРГ (ожидается, что смена поста произойдет в феврале) после беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом признал, что слова Трампа вызвали у него и его коллег из стран Евросоюза «изумление и озабоченность». В официальном заявлении по итогам встречи Штайнмайер говорит: «Прежде всего, мы постановили сегодня, что трансатлантические отношения – как с германской, так и с европейской точек зрения – ни в коем случае не должны утратить своего веса. Трансатлантические отношения – это фундамент Запада и мы должны работать над тем, чтобы этот фундамент остался в неприкосновенности».

В надежде сохранить опору на «фундамент» Мекель и выражает готовность «сотрудничать с ним [Трампом. – Н.М.] на всех уровнях». Если она не притормозила сотрудничество с американцами даже после скандала с прослушкой её личного телефона, то и обвинения из уст нового президента США в «катастрофической ошибке» не могут поколебать вассального менталитета. Хотя её удручает обнаружившееся отсутствие со стороны США «вечных гарантий тесного сотрудничества с нами, европейцами».

Вице-президента Европарламента Александра Ламбсдорфа заботят протекционистские идеи Трампа, которые могут привести к торговой войне между США и Европой. Того же опасается и президент Кильского института мировой экономики Деннис Сноуэр (этот один из ведущих экономических институтов Германии возглавляет американец). Мнение Сноуэра приведено в статье с броским названием «Дональд Трамп спугнул Европу». Неясно теперь, что станет с планами ведущих немецких концернов в отношении американского рынка. Скажем, ведущий германский химический концерн Bayer был намерен инвестировать в США 8 млрд долларов, но Трамп – не сторонник поддержки иностранных производителей. Или захочет ли новый президент США развязывать узел, завязанный ранее претензиями Вашингтона к немецким автомобилестроительным компаниям? Пока не похоже, что захочет.

Переполох, поднятый в европейском семействе последними заявлениями Дональда Трампа, затронул большей частью верхний слой политического класса. Все понимают, что отношения между Вашингтоном и европейскими столицами вряд ли останутся прежними, но страхи подогреваются искусственно. Тот же Александр Ламбсдорф оснований для паники не видит: «Американцы останутся нашими политическими друзьями». Князь Фредерик Ангальтский верит, что «Трамп станет лучшим американским президентом всех времен». Бывший генеральный инспектор бундесвера (немецкий эквивалент должности начальника генерального штаба) Харальд Куят полагает, что Трамп «войдет в историю как великий реформатор».

…Европа напряглась и застыла в ожидании.

Източник: Фонд стратегической культуры

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